Теперь на ДомКлик можно узнать необходимую информацию о риелторе
На ДомКлик появилась функция «Поиск риелтора», с помощью которой можно проверить своего специалиста по подбору недвижимости, а также узнать его рейтинг, подробную информацию об опыте работы и размещённых объявлениях.
У каждого зарегистрированного на ДомКлик риелтора появилась персональная карточка, которая содержит:
- Данные о риелторе и агентстве недвижимости
- Сертификаты, дипломы и документы, подтверждающие профессиональные навыки
- Опыт работы с сервисами ДомКлик и информацию о количестве проведенных сделок
- Отзывы и оценки клиентов Сбербанка за последние 12 месяцев
- Объявления, размещенные на ДомКлик
Рейтинг рассчитывается на основе данных о риелторе за последний год.
При расчете учитываются: полнота и достоверность указанной о себе информации, качество объявлений и количество сделок на ДомКлик, опыт в использовании сервисов ДомКлик для комфортного проведения сделок, оценка клиентами Сбербанка работы риелтора.
Найти риелтора можно по фамилии с указанием города или по номеру телефона. Новой функцией пока можно воспользоваться только в веб-версии, в мобильных приложениях она будет доступна позже.
Узнать подробнее о функции «Поиск риелтора» можно в Центре поддержки ДомКлик.