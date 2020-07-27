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Теперь на ДомКлик можно узнать необходимую информацию о риелторе

Дата публикации: 27 июл 2020
Теперь на ДомКлик можно узнать необходимую информацию о риелторе

На ДомКлик появилась функция «Поиск риелтора», с помощью которой можно проверить своего специалиста по подбору недвижимости, а также узнать его рейтинг, подробную информацию об опыте работы и размещённых объявлениях.

У каждого зарегистрированного на ДомКлик риелтора появилась персональная карточка, которая содержит:

  • Данные о риелторе и агентстве недвижимости
  • Сертификаты, дипломы и документы, подтверждающие профессиональные навыки
  • Опыт работы с сервисами ДомКлик и информацию о количестве проведенных сделок
  • Отзывы и оценки клиентов Сбербанка за последние 12 месяцев
  • Объявления, размещенные на ДомКлик

Рейтинг рассчитывается на основе данных о риелторе за последний год.

При расчете учитываются: полнота и достоверность указанной о себе информации, качество объявлений и количество сделок на ДомКлик, опыт в использовании сервисов ДомКлик для комфортного проведения сделок, оценка клиентами Сбербанка работы риелтора.

Найти риелтора можно по фамилии с указанием города или по номеру телефона. Новой функцией пока можно воспользоваться только в веб-версии, в мобильных приложениях она будет доступна позже.

Узнать подробнее о функции «Поиск риелтора» можно в Центре поддержки ДомКлик.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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