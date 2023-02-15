Квартира в Барнауле за 60 млн рублей: миф или реальность
В столице Алтайского края продается квартира, за которую хотят получить 60 млн 800 тысяч рублей. Площадь недвижимости — почти 300 кв. м. Реально ли продать эту квартиру за такие деньги, и каким будет платеж по кредиту, если покупать это жилье в ипотеку: выясняем вместе с экспертами рынка недвижимости.
Самая дорогая квартира в Барнауле
Просторная квартира в центре Барнаула продается уже несколько месяцев. Хорошая локация, престижный дом, третий этаж и потолки 3 метра. Кажется, для продажи есть все предпосылки. Единственное, что может смутить потенциального покупателя — это цена в более чем 60 млн рублей.
Дарья Переверзева, директор агенства Altay Real Estate Agency:
«Сделки с нестандартными объектами недвижимости, как в данном примере — непростые и требуют времени. Эту квартиру продать вполне реально. Однако всё дело в сроках, общей ситуации на рынке в целом, а также готовности продавца идти на уступки.
Продажа элитных квартир — особая ниша на рынке недвижимости. Дело в том, что квартира в данном случае рассматривается большинством покупателей не как долгосрочная инвестиция, а как жилье для себя. Поэтому и требования покупателей, как правило, очень индивидуальные и цена тут играет не самую важную роль. Главное значение имеет скорее такой фактор как локация, локация и ещё раз локация: город, район города, дом».
В объявлении о продаже указано, что квартира разместилась в элитном жилом доме, представляющим собой образец купеческого стиля. «Наземная парковка, закрытая территория, две входные зоны, включая парадное крыльцо в доме, консьерж, охрана», — также отмечается в объявлении.
Можно ли купить такую квартиру в ипотеку и какой будет ежемесячный платеж
Квартиры, объявления о которых размещены на сайте Домклик, можно купить в ипотеку Сбера. Подробнее о том, что такое ипотечное кредитование, и чем ипотека отличается от потребительского кредита, читайте в статье: Что такое ипотека.
Итак, давайте посчитаем. Если брать ипотеку на эту квартиру сроком на 30 лет с минимальным первоначальным взносом в 10% от стоимости жилья и по ставке 9,9% годовых, то ежемесячный платеж составит 476 168 рублей.
Обратите внимание, что стандартную ставку по ипотеке для покупки квартиры на вторичном рынке можно снизить. Для этого используйте опцию Своя ставка. Платеж за снижение ставки зависит от суммы кредита, оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки. Минимальный единоразовый платеж за скидку на ставку — 1,9% от суммы кредита.
Дарья Переверзева, директор агенства Altay Real Estate Agency:
«Как правило, сделки с дорогой недвижимостью совершаются за свои средства, без привлечения ипотеки от банка. Статистика нашего агенства за всё время работы говорит о том, процент ипотечных сделок с недвижимостью с ценой более 20 млн рублей составляет примерно 17% от всех сделок».
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А сколько стоят обычные квартиры в Барнауле
Тем временем, по данным Домклик, средняя цена одного кв. м в Барнауле сейчас 96 654 руб. — на вторичном рынке, и практически такая же в новостройках — 98 383 руб. То есть средняя однушка площадью 35 кв. м будет стоить примерно 3-3,5 млн.
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Оценить реальную стоимость квартиры и поможет бесплатный сервис оценки от Домклик — онлайн-платформа, которая анализирует цены на квартиры с помощью машинного обучения. Алгоритм сопоставляет информацию за последние 3 месяца и сравнивает квартиру с похожими вариантами в объявлениях на Домклик и вариантами из ипотечных сделок, проведённых в СберБанке.
С помощью сервиса бесплатной оценки можно узнать примерную рыночную цену квартиры, диапазон оптимальной цены, график изменения цены, посмотреть объявления и сделки с похожей недвижимостью.