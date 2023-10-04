Кто вправе вскрыть квартиру в отсутствие хозяев
Квартиру, даже если она находится в собственности, могут вскрыть в отсутствие хозяев по разным причинам. Кто имеет право вскрывать квартиру без собственника и какие для этого нужны документы — рассказываем в нашей статье.
Какие могут быть основания для вскрытия квартиры без присутствия собственника
В Конституции РФ закреплена неприкосновенность жилья — никто не может входить и проникать в квартиру против воли жильцов. Можно даже не открывать дверь, когда звонят. Но есть ситуации, когда необходимо вскрыть квартиру без хозяина.
Основания для вскрытия квартиры могут быть следующие:
- для спасения жизни или имущества;
- для обеспечения безопасности в случае аварийных ситуаций, беспорядков, катастроф;
- для задержания подозреваемых в совершении преступлений, пресечения возможных преступлений, установления обстоятельств совершенного преступления или произошедшего несчастного случая.
Все эти действия вправе совершать сотрудники спасательных служб — МЧС — и правоохранительных органов. Иногда представители управляющих компаний.
Полиция
Полицейские могут вскрыть квартиру без собственника, если это необходимо для защиты правопорядка и задержания преступников. Об этом говорится в ст. 15 закона «О полиции». Официально основания звучат так:
- спасение людей (их жизни и здоровья);
- задержание преступника;
- предотвращение и пресечение преступления;
- расследование обстоятельств преступления или несчастного случая.
Если у полицейских есть основания считать, что в квартире совершено преступление или скрывается преступник, что создает угрозу общественной безопасности, им не нужно ждать решения суда — действует уведомительный порядок. О том, что квартира была вскрыта, не позже чем через сутки необходимо сообщить начальнику отдела полиции и собственникам жилья.
Хозяев обычно ищут по внутриведомственным каналам, например запрашивая контакты в Росреестре, МФЦ, ОВД. Иногда данные предоставляют операторы мобильной связи. Уведомление о вскрытии собственнику отправляют на бланке. Если получается, то вручают лично (если хозяева, например, вернулись).
Ответ на вопрос, могут ли вскрыть квартиру без собственника, однозначно положительный. Но для такого действия нужны прочные основания. Кроме того, процедура подчинена строгому протоколу. Так, помимо официального уведомления о вскрытии, после проведения необходимых полицейским мероприятий силовики обязаны сделать так, чтобы все имущество гражданина, чье жилье было вскрыто, осталось на месте, то есть дома.
Полицейские составляют опись, врезают новый замок, опечатывают дверь. При этом могут присутствовать понятые или сотрудники управляющей компании. Или и те, и другие. Новые ключи отдают в УК — собственник забирает их по возвращении.
Спецслужбы
Спецслужбы в этом контексте — представители коммунальных или социальных служб, Cледственного комитета, ФСБ. Имеют ли право вскрывать квартиру без хозяина их сотрудники? Да, имеют. Но, в отличие от полицейских, им нужно разрешение. Его оформляют через суд. К тому же при вскрытии помещения, например коммунальщиками, должна присутствовать полиция. Иногда, если этого требует решение суда, то и судебные приставы. О том, могут ли приставы вскрыть квартиру без хозяина, расскажем позднее.
Когда спецслужбам необходимо вскрывать квартиру, собственник которой отсутствует:
- В квартире авария, последствия которой угрожают имуществу или безопасности других жильцов.
- Идет розыск человека, подозреваемого в преступлении, и есть основания полагать, что он в квартире.
- Обыск в рамках расследования уголовного преступления.
- В квартире находятся несовершеннолетние, которым угрожает опасность. В этом случае органы опеки и попечительства могут вскрывать дверь.
- Оказание скорой медицинской помощи.
Порядок действий спецслужб будет следующий: сотрудник уведомляет руководство службы, затем подается обращение в суд, который в течение 24 часов согласовывает или не согласовывает проникновение. Но бывает, что действовать надо срочно, чтобы предотвратить преступление или помешать злоумышленнику уничтожить, например, улики.
В этом случае у представителей Cледственного комитета есть право вскрыть квартиру, обыскать ее и в течение трех суток сообщить об этих мероприятиях в суд. Судья за 24 часа оценит, достаточно ли было оснований для вскрытия.
Несмотря на то что спецслужбы должны обеспечить сохранность имущества, это не всегда получается, прежде всего потому, что обыск или задержание не предполагает внимательного отношения к помещению — сотрудники преследуют другие цели. Но устранять возможный ущерб собственнику придется за свой счет.
Добиться компенсации через суд можно только в том случае, если судья, который оценивал правомерность вскрытия квартиры в отсутствие собственника, установит, что оснований для этого не было и вскрытие неправомерно.
Когда вскрытие могут признать незаконным
Вскрытие могут признать незаконным и присудить компенсацию по обращению «пострадавшего» — владельца недвижимости. Но для этого ему придется самому доказать, что ущерб дому возник из-за действий правоохранительных органов или коммунальных служб. Сумму компенсации не получится взять с потолка. Она должна быть объективной.
Из судебной практики следует, что самое трудное — оценить моральный ущерб. Те, чью квартиру взламывали по необходимости, подчас заявляют значительные суммы для компенсации морального ущерба и проигрывают. Кроме этого, суды часто встают на сторону спецслужб, признавая вскрытие правомерным.
МЧС
У сотрудников аварийно-спасательных служб Министерства чрезвычайных ситуаций часто нет времени размышлять, можно ли вскрывать квартиру без хозяина. Именно поэтому им можно ломать дверь жилых помещений в присутствии полиции для устранения ЧС или проведения разведки на предмет наличия опасности.
Если речь об устранении катастрофы, то МЧС и полиция не нужна: сотрудники могут вскрыть квартиру. Более того, полномочия МЧС настолько широки, что им разрешается вскрывать дверь и не отвечать за ущерб, если внутри квартиры не было ничего, что должно быть устранено спасателями.
Пример такого случая: проверка информации по звонку о пожаре. МЧС обязано реагировать и делать все возможное для предотвращения или устранения опасной ситуации. А если связаться со звонившим невозможно, иногда приходится проверять и соседние квартиры.
ФСБ
Федеральная служба безопасности России может вскрывать квартиру по решению суда или приказу руководства. Приказ выпускается на основании сведений о подозрении в организации преступлений, расследованием которых занимается ведомство. Это противоправные действия, угрожающие безопасности страны (терроризм, незаконный оборот оружия и наркотиков, шпионаж).
Без решения суда взлом квартиры сотрудниками ФСБ тоже возможен. Если это произошло, служащие в течение 72 часов уведомляют суд о том, что проводили необходимые для расследования мероприятия со вскрытием квартиры. У суда есть 48 часов с момента получения уведомления, чтобы прекратить мероприятия или же признать процесс законным. Кроме самостоятельных действий, ФСБ может содействовать сотрудникам правоохранительных органов в доступе в квартиру в отсутствие хозяев.
Судебные приставы
Судебные приставы подключаются, если должники не выполняют решения суда. Они обеспечивают реализацию этого решения. Если для исполнения судебного документа нужно вскрыть квартиру, приставы вправе это сделать при участии полиции.
Среди оснований, по которым приставы могут вскрыть квартиру, непогашенные задолженности по кредитам или алиментам. Тогда для реализации постановления суда они арестовывают имущество или квартиру целиком либо выселяют собственника — зависит от содержания судебного решения.
В отличие от спецслужб, приставы уведомляют о том, что им необходимо попасть в квартиру. Но могут ли приставы вскрыть квартиру без собственника? Могут. Вскрытие замка без согласия хозяев, в том числе если никого нет дома, — крайняя мера, на которую идут сотрудники ведомства. Но к ней прибегают нередко, если это нужно для исполнения функции службы.
Действия приставов можно обжаловать, на это есть время — дается 10 дней после того, как владелец поставлен в известность о вскрытии. Но обычно суды признают правоту приставов.
Сотрудники аварийных и коммунальных служб
Все описанные выше спецслужбы вскрывают квартиру, если есть подозрение в совершении преступления. Но законопослушные граждане не всегда знают, могут ли без хозяев коммунальщики вскрыть квартиру.
У собственника жилья есть обязательство по «уходу» за собственностью, в том числе обеспечивать допуск в квартиру специалистов, например Мосводоканала, Мосгаза, Мосэнерго (организации, которые отвечают за коммуникацию воды, газа и света в Москве, аналогичные организации есть в других городах). Этого обычно требует ремонт, плановый или срочный.
Если ремонт плановый, коммунальная служба через УК сообщает собственнику квартиры, в которую нужен доступ, о том, что он необходим в конкретную дату.
Срочный ремонт, который необходим, если произошла авария, — другое дело, и предполагается другой порядок действий. В этом случае управляющая компания разыскивает собственника, а если он не нашелся, обращается в суд. Обычно суд разрешает вскрыть квартиру, если это единственный способ устранить причину возникшей коммунальной аварии.
Но даже при наличии судебного решения вскрыть квартиру можно только в сопровождении полиции и судебных приставов. Приставы исполняют решение о вскрытии, а полиция обеспечивает сохранность имущества.
Как обезопасить себя от вскрытия квартиры в случае отъезда
Соблюдение простых правил минимизирует риски возможных коммунальных аварий. Так, уезжая надолго, рекомендуется перекрыть воду и газ. Отключить от сети питания электроприборы, которые могут стать причиной возгорания. Особенно если в квартире старая проводка. Рекомендуется оставить прямой контакт для быстрой связи в управляющей компании.
Еще один вариант: сделать дубликат ключей; их можно оставить у кого-то из соседей, кому доверяете. Если что-то произойдет и потребуется допуск в квартиру в отсутствие хозяина, наличие ключа не исключит соблюдения регламента проникновения со стороны спецслужб и коммунальщиков. Но непосредственно вскрытия, а значит, сломанного замка и двери, не будет. Это минимизирует ущерб имуществу.
Не нужно делать незаконных подключений к инженерным городским сетям даже у себя в квартире. Если квартира сдается, стоит внимательно выбирать жильцов. Если поселить социально неблагонадежных арендаторов, риски привлечения внимания правоохранительных органов и внезапного вторжения кратно возрастут.
Чтобы избежать взаимодействия с судебными приставами, накануне отъезда имеет смысл погасить все имеющиеся задолженности — по кредитам (внести обязательный платеж), за коммунальные услуги.