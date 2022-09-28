Карточки коттеджных поселков на Домклик: что это, чем они полезны, и как их найти
Домклик запускает карточки коттеджных поселков. В них можно найти много полезного: характеристики поселка, генплан, реальные фотографии, актуальные объявления о продаже. Рассказываем, что такое карточка коттеджного поселка, и как искать такие карточки на сайте Домклик. Статья будет особенно полезна тем, кто хочет купить дом за городом.
Карточка коттеджного поселка: что это такое
Карточка коттеджного поселка — своеобразная «визитная карточка» с полезной информацией, которая поможет и продавцам, и покупателям. Каждая карточка коттеджного поселка содержит:
- Карту и генплан поселка
- Общие характеристики и описание поселка
- Фотографии и панораму поселка, а также видео
- Ссылки на объявления о продаже недвижимости в поселке
- Информацию о продавцах недвижимости и контакты застройщиков
В карточку также можно добавить свои отзывы о поселке и почитать отзывы потенциальных соседей.
Смотреть карточки коттеджных поселков
Чем полезны карточки коттеджных поселков
Людям часто приходится тратить время на поездки в различные поселки — Домклик стремится облегчить этот путь и активно работает над обогащением базы объявлений в сегменте загородной недвижимости.
Карточки поселков помогут покупателям принять взвешенное решение и значительно облегчат поиск подходящего загородного жилья. А продавцам такие карточки помогут презентовать свои объекты и находить клиентов.
Сейчас на Домклик — тысячи карточек поселков по всей России. Среди них есть как новые поселки от застройщиков, так и те объекты, которые давно сданы.
Как найти карточки коттеджных поселков на главной странице сайта Домклик
Если вы зашли на главную страницу Домклик, найти карточки коттеджных поселков можно в меню слева. Для этого выберите пункт Коттеджный поселок. Затем нажмите кнопку Найти, она находится справа.
Как еще можно найти карточки коттеджных поселков
Если вы уже на странице поиска недвижимости Домклик и хотите найти коттеджные поселки, выберите в верхнем меню тип недвижимости Коттеджный поселок и нажмите Показать.