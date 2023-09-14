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Недвижимость
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Какую недвижимость можно купить по цене нового iPhone

Дата публикации: 14 сен 2023
Какую недвижимость можно купить по цене нового iPhone
Содержание

Компания Apple презентовала новый iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Cтоимость гаджета в различных российских магазинах по предзаказу колеблется в районе 200 000 рублей. Разбираемся, можно ли купить квартиру, дом или дачу по цене нового iPhone.

Сколько стоит новый iPhone 15

Сейчас в российских магазинах цены на базовую модель iPhone 15 начинаются от 130 тысяч рублей. Стоимость других модель еще выше: на iPhone 15 Plus — от 140 тысяч рублей, iPhone 15 Pro — от 160 тысяч рублей, и iPhone 15 Pro Max — от 195 тысяч рублей.

Какую квартиру можно купить вместо нового iPhone

По данным в объявлениях на Домклик, в России сейчас выставлено на продажу более 40 квартир, стоимостью не более 195 000 рублей. В основном, квартиры находятся в небольших поселениях и в удалении от крупных региональных центров.

Но есть и исключения. Например, в городе Ишимбай (Башкортостан) на продажу выставлена квартира стоимостью 110 000 рублей.

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Ишимбай при этом является административным центром одноименного района. При текущей цене и площади 20,4 кв. м. средняя цена за кв. м в квартире составляет всего 5 392 руб.

>>Найти квартиру не дороже 195 000 рублей

Можно ли купить дом по цене iPhone 15

Да. Мы нашли в РФ более 700 домов, каждый из которых стоит не дороже 195 000 рублей. Например, в Кировской области продается дачный дом за 80 000 рублей.

В придачу к домику идет земельный участок 4 сотки. В объявлении пишут, что на даче много насаждений (вишня, смородина, малина), а также парник и новая теплица.Также указано, что недалеко есть продуктовый магазин, а остановка общественного транспорта находится в 200 метрах от дома.

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Фото из объявления и загружены пользователями

Объявлений о продаже земельных участков в рамках условной стоимости нового iPhone 15 еще больше — более 4 000 предложений по всей стране. Стартовая цена — от 10 тысяч рублей.

>>Найти дом, дачу или земельный участок за не дороже 195 000 рублей

Где самые дешевые квартиры в России

В августе 2023 года самая дешёвая квартира в России, выставленная на продажу на вторичном рынке, находилась в Воркуте (Республика Коми).

По данным аналитиков Домклик, «однушку» площадью 30,6 квадратных метра можно было купить за 100 тыс. рублей — это 3 268 рублей за «квадрат». При этом в среднем квадратный метр в Воркуте стоит 10 526 рублей.

>>Смотреть дешевые квартиры

Что делать, если денег на iPhone хватает, а на хорошую недвижимость — нет

Как вариант, подумайте об аренде. Также хорошей альтернативой может стать покупка недвижимости в ипотеку. Возможно, стоит отложить покупку нового гаджета до лучших времен, а эти деньги использовать как первоначальный взнос для приобретения жилья.

>>Как купить квартиру в ипотеку

Интерес к недвижимости
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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