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Недвижимость
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Какой дом можно построить по цене до 1,9 млн рублей: подборка проектов от Домклик

Дата публикации: 28 сен 2023
Какой дом можно построить по цене до 1,9 млн рублей: подборка проектов от Домклик

Эксперты изучили предложения подрядчиков, представленные в каталоге проектов на Домклик, и составили подборку домов, которые можно построить по цене от 1,4 млн до 1,9 млн рублей*.

При этом средняя стоимость строительства частных домов в России, по данным сервиса, составила 6,3 млн рублей.

Каталог проектов домов от проверенных подрядчиков — это удобное решение для поиска подходящего проекта вашего будущего дома. С помощью данного сервиса можно сразу узнать цену выбранного варианта, рассчитать ипотеку на строительство, получить исчерпывающую информацию о проекте и сравнить разные предложения между собой.

Топ-5 самых бюджетных проектов

Каркасный дом за 1 383 000 рублей

За эти деньги можно построить одноэтажный дом площадью 49 кв. м с двумя спальнями, кухней-гостиной и небольшой террасой.

Тип фундамента — свайно-винтовой. Основу дома составляют сухие строганные доски, из которых изготавливаются стойки, косые и поперечные элементы стен. Преимущества этой технологии — быстрое возведение (в среднем 1 месяц), невысокая стоимость, отсутствие усадки, хорошая теплоизоляция.

При необходимости планировку можно изменить: сдвинуть перегородки, перенести, убрать, добавить окна. Дом подходит для круглогодичного проживания.

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Дом из SIP-панелей за 1 618 000 рублей

В такую цену обойдётся стильный одноэтажный дом площадью 38 кв. м. В проекте использована плоская крыша, свайный фундамент и SIP-панели толщиной 174 мм для внешних стен. Возведение здания из такого материала возможно в любое время года, монтаж в среднем занимает не более одного месяца.

Проект предусматривает одну спальню, большую кухню-гостиную и крыльцо, на котором можно устроить место для отдыха. В спальне также реализовано панорамное окно на всю стену.

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Дом из SIP-панелей за 1 834 000 рублей

Чуть более чем за 1,8 млн рублей можно построить квадратный SIP-дом размером 8 на 8 метров с небольшим крытым крыльцом, двумя спальнями и кухней-гостиной. Также в проекте предусмотрено техническое помещение.

Общая площадь — 64 кв. м. Дом возводится на свайном фундаменте, тип крыши — шатровая.

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Каркасный дом за 1 814 400 рублей

За эти деньги вы получите компактный и тёплый одноэтажный дом площадью 43 кв. м. Проект предполагает удобную планировку: 2 изолированные комнаты, кухня-гостиная, санузел, тамбур и небольшое крытое крыльцо.

Дом подходит для круглогодичного проживания. При желании к нему можно пристроить террасу или патио, а также обустроить второй свет.

Тип фундамента — свайно-винтовой, площадь застройки — 61 кв. м.

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Двухэтажный дом из SIP-панелей за 1 860 000 рублей

Почти за 1,9 млн рублей можно построить компактный двухэтажный SIP-дом с мансардой, крыльцом и огороженной, частично крытой террасой. Такое решение подойдет для участков с ограниченной площадью.

В доме два входа напротив друг друга и оба под балконами. Один вход ведёт в тамбур, а второй в гостиную. В доме два санузла (на первом и на втором этаже) и две изолированные спальни. Общая площадь — 72 кв. м, фундамент — свайно-винтовой.

Посмотреть проект

Исследование показало, что дешевле всего обходится строительство домов по каркасной технологии, включая дома из SIP-панелей. Помимо доступной цены, к плюсам этого способа относится быстрое возведение, отсутствие усадки, хорошая теплоизоляция. При возведении таких домов чаще всего используется свайный фундамент, который подходит для любого грунта и не требует проведения дополнительных подготовительных работ.

Дороже всего будет строить дом по каменной технологии. В сравнении с другими материалами данный вариант занимает первое место по прочности и надёжности. Каменные дома долговечны, устойчивы к любым погодным условиям.

Так, самый дорогой проект, представленный в каталоге, построен из керамических блоков. Стоимость строительства — от 15 млн рублей, площадь дома — 260 кв. м.

Читайте также: Одноэтажный или двухэтажный дом: что лучше строить

*окончательная цена зависит от выбранной комплектации, более подробную информацию можно посмотреть в карточке каждого проекта

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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