Как зарегистрировать иностранца в своей квартире
- Какие документы нужны для оформления временной регистрации иностранцу
- Нужен ли договор аренды для временной регистрации
- Я снимаю квартиру: могу ли я прописать там иностранного гражданина
- Кто должен подавать документы на временную регистрацию иностранца
- В течение какого срока иностранец должен сделать временную регистрацию
- Сколько времени делается регистрация
- Сколько стоит временная регистрация иностранца
- На какой срок дается временная регистрация
- Как снять иностранца с регистрации
Если вы сдаете квартиру иностранцу, то в соответствии с законодательством России, вы можете зарегистрировать его по месту жительства. Регистрация иностранца в арендованной им у вас квартире может показаться сложной задачей, но на самом деле это не так. В статье расскажем, как зарегистрировать иностранца в арендной квартире.
Какие документы нужны для оформления временной регистрации иностранцу
Перед тем, как начать процесс регистрации иностранца в арендной квартире, вам и вашему арендатору необходимо подготовить несколько документов.
Документы от собственника жилого помещения:
- Паспорт
- Документы, подтверждающие право собственности на недвижимость (подойдет выписка из ЕГРН, получить ее можно на сайте Госуслуг)
- Заявление (шаблон можно получить в МФЦ)
Документы от арендатора — гражданина иностранного государства:
- Паспорт
- Миграционная карта
Нужен ли договор аренды для временной регистрации
В идеале — да. По факту в МФЦ не требуют в обязательном порядке договор аренды или найма жилого помещения.
Я снимаю квартиру: могу ли я прописать там иностранного гражданина
Нет. Временную регистрацию может делать только собственник жилого помещения или человек с соответствующей нотариальной доверенностью.
Кто должен подавать документы на временную регистрацию иностранца
Документы для оформления временной регистрации подает собственник жилого помещения (квартиры), где будет прописан иностранный гражданин.
Если собственник квартиры не может подать заявление, например, он уехал в другой город или страну, можно оформить нотариальную доверенность на другого человека. В доверенности должно быть указано право вашего доверенного лица делать временную регистрацию третьим лицам.
В течение какого срока иностранец должен сделать временную регистрацию
Иностранные граждане, приехавшие в Россию, должны встать на миграционный учет и в течение 7 рабочих дней подать уведомление о прибытии в место пребывания.
Исключения:
- граждане Украины и Республики Беларусь — им дается 90 дней, чтобы встать на учет;
- граждане Республики Армения, Республики Казахстан и Кыргызской Республики — 30 дней;
- граждане Республики Таджикистан и Республики Узбекистан — 15 дней;
- высококвалифицированные специалисты и члены их семей — 90 дней.
Сколько времени делается регистрация
В среднем временная регистрация делается в течение 3-5 рабочих дней.
Сколько стоит временная регистрация иностранца
Услуга временной регистрации (регистрации по месту пребывания) предоставляется бесплатно.
Если речь идет о постоянной регистрации (прописке), госпошлина составит 350 рублей.
На какой срок дается временная регистрация
Временную регистрацию можно оформить на срок от 3 месяцев до 5 лет.
Как снять иностранца с регистрации
Временная регистрация по месту жительства снимается автоматически после истечения срока — в МФЦ или миграционную службу идти не надо.
Если вы хотите отозвать временную регистрацию раньше предусмотренного срока, вам нужно обратиться в МФЦ с соответствующим заявлением.