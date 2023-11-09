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Недвижимость
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Как войти в личный кабинет Домклик

Дата публикации: 09 нояб 2023
Как войти в личный кабинет Домклик
Содержание

Рассказываем, как войти в личный кабинет Домклик с компьютера и с телефона.

Как войти в личный кабинет Домклик с компьютера

1. Чтобы войти в личный кабинет Домклик с компьютера, перейдите по ссылке. Или нажмите на кнопку Войти или зарегистрироваться в правом верхнем углу экрана.

2. Далее войдите по Сбер ID или введите свой номер телефона. 

Рекомендуем использовать Сбер ID — это единый вход в сервисы Сбера и партнеров. Пользоваться Сбер ID абсолютно безопасно: ваши данные передаются в зашифрованном виде.

Если вы заходите по номеру телефона и забыли пароль, нажмите «Не помню пароль». На указанный номер придёт СМС-сообщение с кодом подтверждения изменений. Введите код и установите новый пароль. 

Если вы уверены, что вводите пароль правильно, но войти всё равно не получается или сайт отображается некорректно:

  • Почистите кеш браузера — используйте сочетание клавиш Ctrl+H, чтобы перейти в историю, нажмите «Очистить историю», а после «Удалить данные».
  • Попробуйте войти на сайт через последнюю версию браузера Google Chrome или проверьте наличие обновлений для своего браузера.
  • Воспользуйтесь функцией восстановления пароля. 

3. После авторизации перейдите в раздел «Мой личный кабинет». Сделать это можно либо из вкладки «Ипотека», либо из вкладки «Личный кабинет» в правом верхнем углу экрана.

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Как войти в личный кабинет Домклик с телефона

1. Убедитесь, что вы скачали приложение Домклик.

Скачивайте только официальное приложение. Инструкции по скачиванию и ссылки на официальное приложение смотрите здесь.

2. Зайдите в мобильное приложение и нажмите «Кабинет» на правом нижнем углу.

3. Нажмите кнопку «Войти».

4. Войдите по Сбер ID или введите свой номер телефона.

Рекомендуем использовать Сбер ID — это единый вход в сервисы Сбера и партнеров. Пользоваться Сбер ID абсолютно безопасно: ваши данные передаются в зашифрованном виде.

Если вы заходите по номеру телефона и забыли пароль, нажмите «Не помню пароль». На указанный номер придёт СМС-сообщение с кодом подтверждения изменений. Введите код и установите новый пароль. 

Кабинет участника сделки
Инструкция
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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