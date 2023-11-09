Как войти в личный кабинет Домклик
Рассказываем, как войти в личный кабинет Домклик с компьютера и с телефона.
Как войти в личный кабинет Домклик с компьютера
1. Чтобы войти в личный кабинет Домклик с компьютера, перейдите по ссылке. Или нажмите на кнопку Войти или зарегистрироваться в правом верхнем углу экрана.
2. Далее войдите по Сбер ID или введите свой номер телефона.
Рекомендуем использовать Сбер ID — это единый вход в сервисы Сбера и партнеров. Пользоваться Сбер ID абсолютно безопасно: ваши данные передаются в зашифрованном виде.
Если вы заходите по номеру телефона и забыли пароль, нажмите «Не помню пароль». На указанный номер придёт СМС-сообщение с кодом подтверждения изменений. Введите код и установите новый пароль.
Если вы уверены, что вводите пароль правильно, но войти всё равно не получается или сайт отображается некорректно:
- Почистите кеш браузера — используйте сочетание клавиш Ctrl+H, чтобы перейти в историю, нажмите «Очистить историю», а после «Удалить данные».
- Попробуйте войти на сайт через последнюю версию браузера Google Chrome или проверьте наличие обновлений для своего браузера.
- Воспользуйтесь функцией восстановления пароля.
3. После авторизации перейдите в раздел «Мой личный кабинет». Сделать это можно либо из вкладки «Ипотека», либо из вкладки «Личный кабинет» в правом верхнем углу экрана.
Как войти в личный кабинет Домклик с телефона
1. Убедитесь, что вы скачали приложение Домклик.
Скачивайте только официальное приложение. Инструкции по скачиванию и ссылки на официальное приложение смотрите здесь.
2. Зайдите в мобильное приложение и нажмите «Кабинет» на правом нижнем углу.
3. Нажмите кнопку «Войти».
4. Войдите по Сбер ID или введите свой номер телефона.
Рекомендуем использовать Сбер ID — это единый вход в сервисы Сбера и партнеров. Пользоваться Сбер ID абсолютно безопасно: ваши данные передаются в зашифрованном виде.
Если вы заходите по номеру телефона и забыли пароль, нажмите «Не помню пароль». На указанный номер придёт СМС-сообщение с кодом подтверждения изменений. Введите код и установите новый пароль.