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Недвижимость
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Документы на недвижимость: какие потребуются для ипотеки и где их получить

Дата публикации: 03 окт 2021
Документы на недвижимость: какие потребуются для ипотеки и где их получить

Вы получили одобрение ипотеки СберБанка и уже выбрали недвижимость. Отлично, вы почти у цели!

Следующий шаг — сбор документов для одобрения недвижимости в банке. Рассказываем, какие документы для этого нужны, зачем они банку и где их можно получить.

Какие документы нужны банку

Зайдите в личный кабинет на Домклик, выберите свою одобренную ипотеку и пройдите короткий опрос. Список документов сформируется автоматически в зависимости от ваших ответов.

Пройти опрос и получить список документов для одобрения недвижимости можно также в мобильном приложении Домклик.

Зачем нужна проверка документов и одобрение недвижимости?

Когда вы покупаете недвижимость в ипотеку, она остается в залоге у банка до момента выплаты кредита. Поэтому банк должен убедиться, что с этой недвижимостью все в порядке.

Для этого банк внимательно проверяет все необходимые документы по ней и принимает решение — готов ли он предоставить вам кредит на покупку именно этой недвижимости.

Это и есть процесс рассмотрения — или одобрения — недвижимости. Без него оформить ипотечный кредит не получится.

Где можно получить документы на недвижимость

Выписка ЕГРН содержащая информацию о документах основания

  • Документ содержит информацию о том, какой именно был документ основания и его регистрационный номер
  • Срок действия: бессрочный
  • Где взять: у собственника недвижимости
  • Где взять дубликат документ: продавец может обратиться в МФЦ и заказать выписку ЕГРН самостоятельно. Выписка должна содержать информацию о наименовании документов основания

Свидетельство о собственности

  • Документ содержит информацию о том, какой именно был документ основания и его регистрационный номер
  • Срок действия: бессрочный
  • Где взять: у собственника недвижимости
  • Где взять дубликат документ: продавец может обратиться в МФЦ и заказать выписку ЕГРН самостоятельно. Выписка должна содержать информацию о наименовании документов основания

Отчет об оценке

  • Отчет об оценке нужен банку для определения рыночной стоимости недвижимости. Исходя из рыночной стоимости недвижимости производится расчет минимального первоначального взноса
  • Срок действия: 6 месяцев
  • Где взять: заказать отчет об оценке в личном кабинете Домклик

Заявление на приватизацию

  • Документ выдается собственнику объекта в администрации района и содержит вкладыш о прописанных на момент приватизации или о том, кто участвовал в приватизации
  • Срок действия: бессрочный
  • Где взять: собственник недвижимости обращается в администрацию района или населенного пункта

Отказ от приватизации

  • Документ выдается собственнику объекта в администрации района и содержит информацию о том, что один из проживающих отказался от приватизации
  • Срок действия: бессрочный
  • Где взять: собственник недвижимости обращается в администрацию района или населенного пункта

Расширенная выписка из домовой книги

  • Документ выдается собственнику объекта в ТСЖ или управляющей компанией и содержит информацию о том, кто и когда был прописан в квартире. Данная выписка может не выдаваться в некоторых регионах РФ
  • Срок действия: 30 дней
  • Где взять: ТСЖ, управляющая компания

Согласие органов опеки на продажу или залог

  • Документ выдается собственнику объекта в органах опеки и попечительства. Для получения данного документа требуется написать заявление в органах опеки
  • Срок действия: 30 дней
  • Где взять: в органах опеки и попечительства

Нотариальная доверенность на продажу недвижимости

  • Документ предоставляется в банк исключительно в цветном скане
  • В доверенности должны быть указаны: адрес объекта недвижимости, описание объекта недвижимости, полномочия на подписание договора-основания, полномочия на представление интересов продавцов в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество, минимальная цена продажи объекта недвижимости
  • Срок действия: указывается в доверенности
  • Где взять: у нотариуса

Нотариальная доверенность на покупку недвижимости

  • Документ предоставляется в банк исключительно в цветном скане
  • В доверенности должны быть указаны: полномочия на заключение кредитного договора, полномочия на передачу объекта недвижимости в залог, сумма кредита (максимальная сумма кредита), срок кредита (максимально возможный срок кредита), процентная ставка (диапазон ставок)
  • Срок действия: указан в доверенности
  • Где взять: у нотариуса

Документ основания

  • Это документ, на основании которого продавец является собственником объекта недвижимости
  • В качестве документа-основания может выступать: договор купли продажи, договор долевого участия, договор цессии, договор приватизации, договор дарения, договор наследования
  • Срок действия: бессрочный
  • Где взять: у продавца недвижимости
  • Где взять дубликат документа: продавец может обратиться в МФЦ за заверенной копией документа

Проект договора купли-продажи или предварительный договор купли-продажи

  • Документ составляется совместно покупателем и продавцом и отражает все нормы жилищного законодательства
  • Срок действия: бессрочный
  • Где взять: можно заказать в банке или предоставить самостоятельно

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Ольга Маслевская
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