Документы на недвижимость: какие потребуются для ипотеки и где их получить
Вы получили одобрение ипотеки СберБанка и уже выбрали недвижимость. Отлично, вы почти у цели!
Следующий шаг — сбор документов для одобрения недвижимости в банке. Рассказываем, какие документы для этого нужны, зачем они банку и где их можно получить.
Какие документы нужны банку
Зайдите в личный кабинет на Домклик, выберите свою одобренную ипотеку и пройдите короткий опрос. Список документов сформируется автоматически в зависимости от ваших ответов.
Пройти опрос и получить список документов для одобрения недвижимости можно также в мобильном приложении Домклик.
Зачем нужна проверка документов и одобрение недвижимости?
Когда вы покупаете недвижимость в ипотеку, она остается в залоге у банка до момента выплаты кредита. Поэтому банк должен убедиться, что с этой недвижимостью все в порядке.
Для этого банк внимательно проверяет все необходимые документы по ней и принимает решение — готов ли он предоставить вам кредит на покупку именно этой недвижимости.
Это и есть процесс рассмотрения — или одобрения — недвижимости. Без него оформить ипотечный кредит не получится.
Где можно получить документы на недвижимость
Выписка ЕГРН содержащая информацию о документах основания
- Документ содержит информацию о том, какой именно был документ основания и его регистрационный номер
- Срок действия: бессрочный
- Где взять: у собственника недвижимости
- Где взять дубликат документ: продавец может обратиться в МФЦ и заказать выписку ЕГРН самостоятельно. Выписка должна содержать информацию о наименовании документов основания
Свидетельство о собственности
- Документ содержит информацию о том, какой именно был документ основания и его регистрационный номер
- Срок действия: бессрочный
- Где взять: у собственника недвижимости
- Где взять дубликат документ: продавец может обратиться в МФЦ и заказать выписку ЕГРН самостоятельно. Выписка должна содержать информацию о наименовании документов основания
Отчет об оценке
- Отчет об оценке нужен банку для определения рыночной стоимости недвижимости. Исходя из рыночной стоимости недвижимости производится расчет минимального первоначального взноса
- Срок действия: 6 месяцев
- Где взять: заказать отчет об оценке в личном кабинете Домклик
Заявление на приватизацию
- Документ выдается собственнику объекта в администрации района и содержит вкладыш о прописанных на момент приватизации или о том, кто участвовал в приватизации
- Срок действия: бессрочный
- Где взять: собственник недвижимости обращается в администрацию района или населенного пункта
Отказ от приватизации
- Документ выдается собственнику объекта в администрации района и содержит информацию о том, что один из проживающих отказался от приватизации
- Срок действия: бессрочный
- Где взять: собственник недвижимости обращается в администрацию района или населенного пункта
Расширенная выписка из домовой книги
- Документ выдается собственнику объекта в ТСЖ или управляющей компанией и содержит информацию о том, кто и когда был прописан в квартире. Данная выписка может не выдаваться в некоторых регионах РФ
- Срок действия: 30 дней
- Где взять: ТСЖ, управляющая компания
Согласие органов опеки на продажу или залог
- Документ выдается собственнику объекта в органах опеки и попечительства. Для получения данного документа требуется написать заявление в органах опеки
- Срок действия: 30 дней
- Где взять: в органах опеки и попечительства
Нотариальная доверенность на продажу недвижимости
- Документ предоставляется в банк исключительно в цветном скане
- В доверенности должны быть указаны: адрес объекта недвижимости, описание объекта недвижимости, полномочия на подписание договора-основания, полномочия на представление интересов продавцов в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество, минимальная цена продажи объекта недвижимости
- Срок действия: указывается в доверенности
- Где взять: у нотариуса
Нотариальная доверенность на покупку недвижимости
- Документ предоставляется в банк исключительно в цветном скане
- В доверенности должны быть указаны: полномочия на заключение кредитного договора, полномочия на передачу объекта недвижимости в залог, сумма кредита (максимальная сумма кредита), срок кредита (максимально возможный срок кредита), процентная ставка (диапазон ставок)
- Срок действия: указан в доверенности
- Где взять: у нотариуса
Документ основания
- Это документ, на основании которого продавец является собственником объекта недвижимости
- В качестве документа-основания может выступать: договор купли продажи, договор долевого участия, договор цессии, договор приватизации, договор дарения, договор наследования
- Срок действия: бессрочный
- Где взять: у продавца недвижимости
- Где взять дубликат документа: продавец может обратиться в МФЦ за заверенной копией документа
Проект договора купли-продажи или предварительный договор купли-продажи
- Документ составляется совместно покупателем и продавцом и отражает все нормы жилищного законодательства
- Срок действия: бессрочный
- Где взять: можно заказать в банке или предоставить самостоятельно