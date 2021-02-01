Как изменить состав созаемщиков в договоре ипотеки
- Какие изменения в составе созаемщиков разрешены банком
- Кто может стать собственником кредитуемой недвижимости
- Какие документы нужны для изменения состава созаемщиков
- Как изменить условия кредитного договора
- Сколько времени занимает рассмотрение заявки на изменение созаемщиков
- Как и где получить согласие банка
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Выплата ипотеки обычно длится не один год. За это время могут произойти события, требующие исключения или замены кого-либо из состава созаемщиков в кредитном договоре. Сделать это можно только с согласия банка. Рассказываем, как.
Клиенты, оформившие ипотечный кредит в СберБанке, могут решить все эти вопросы онлайн в личном кабинете обслуживания полученной ипотеки.
Важно! Любое изменение кредитного договора — это фактически переоформление ипотеки. Банку надо вновь выполнить все проверки и оценить риски новых условий. Это индивидуальный процесс, и финальное решение в любом случае остается за банком.
Какие изменения в составе созаемщиков разрешены банком
Созаемщик — человек, который вместе с основным заемщиком отвечает за своевременное погашение ипотечного кредита. Если заемщик перестает платить, ответственность перед банком будет нести созаемщик. Рассмотрим три случая изменения состава созаемщиков, разрешенных банком.
Исключение созаемщиков из состава должников
❗️Например: Игорь и Марина — муж и жена. Их квартира куплена в ипотеку во время брака. Игорь — основной созаемщик, на которого оформлена недвижимость. Супруги решили развестись до погашения кредита. Договорились, что квартира остается Игорю, а Марина выйдет из состава созаемщиков по кредиту. При этом обязательства по кредиту также остаются у Игоря.
Замена созаемщика
❗️Например: Та же ситуация, но представим, что дохода Игоря недостаточно для оплаты кредита. Просто исключить нового созаемщика нельзя, можно только заменить. Вместо бывшей супруги созаемщиком становится, например, отец Игоря.
Переход статуса титульного заемщика другому созаемщику
❗️Например: Игорь — основной заемщик — при разводе решил передать свою долю в квартире бывшей жене Марине, при этом из состава созаемщиков Игорь не выходит. Марина станет единственным собственником, и по условиям банка, у нее меняется статус на основного (титульного) заемщика. При этом солидарная ответственность распространяется на всех созаемщиков.
Кто может стать собственником кредитуемой недвижимости
- Созаемщики
- Родители титульного созаещика и его супруги, а также их дети вне зависимости от возраста
- Супруг или супруга титульного созаемщика
Важно! Если собственностью хотят наделить совершеннолетнего члена семьи, который до этого не был участником сделки, то его обязательно нужно включить в состав поручителей.
Какие документы нужны для изменения состава созаемщиков
- заявление от всех созаемщиков
- анкета нового созаемщика
- паспорта всех действующих и новых заемщиков/созаемщиков
- документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость оставшегося заемщика/нового заемщика/созаемщиков
- кредитный договор и документы на объект недвижимости (например, договор купли-продажи, договор долевого участия, договор уступки прав требования) и, при наличии, свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН.
- при разводе: свидетельство о расторжении брака и соглашение о разделе имущества
- если развода не было — брачный договор с разделом имущества и обязательств
О том, как поделить ипотечную недвижимость при разводе, читайте в статье «Ипотека при разводе: как делится недвижимость»
Как изменить условия кредитного договора
✅ Клиент подает документы на изменение состава участников в любом офисе Сбербанка, либо в личном кабинете обслуживания полученной ипотеки на сайте ДомКлик без лишних визитов в банк.
✅ Банк проверяет предоставленный пакет документов, рассматривает заявление клиента и принимает решение.
✅ В случае положительного решения банк дает согласие на изменение условий кредитного договора.
✅ В кредитную документацию вносятся изменения путем составления дополнительного соглашения и договора обеспечения (при необходимости), а также изменения в закладную (при наличии).
✅ Изменения регистрируются в Росреестре.
✅ После регистрации изменений в Росреестре клиент предоставляет в банк документы, подтверждающие регистрацию (зарегистрированный договор, выписка из ЕГРН).
✅ Банк вносит изменения в системы учета кредитных договоров.
Сколько времени занимает рассмотрение заявки на изменение созаемщиков
Рассмотрение заявки и принятие банком решения происходит в течение 14 дней.
Как и где получить согласие банка
Решить любые вопросы после оформления и до погашения ипотеки бесплатно и без поездок в банк вы можете на ДомКлик с «Обслуживанием полученной ипотеки онлайн».
Также вы можете получить консультацию специалистов Домклик по номеру 900, или обратиться в Центр ипотечного кредитованияв вашем городе.