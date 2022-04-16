Как клиентам Домклик использовать мобильное приложение на платформе Android
Из-за введённых санкций мобильное приложение Домклик на платформе Android недоступно для скачивания и обновления в магазине Google Play. Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет.
Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение. Для проведения всех необходимых операций клиенты также могут использовать web-версию Домклик, которая адаптирована для мобильных устройств.
Новые пользователи или клиенты, которые по какой-либо причине удалили приложения Домклик с Android-устройств, а также клиенты, которым нужно оформить электронную подпись для регистрации, могут скачать его по ссылке.
❗️Обращаем внимание, что необходимо проявлять бдительность и устанавливать приложение только по этой ссылке на официальном сайте.