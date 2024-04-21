Как переоформить документы на недвижимость после смены фамилии
Если вы изменили паспортные данные, например поменяли фамилию, вам нужно обновить её в разных документах.
Нужно ли менять свидетельство о праве собственности на недвижимость, как оформить документы на квартиру при смене фамилии и есть ли ограничения по срокам — рассказываем в нашей инструкции.
Почему нужно переоформлять документы на недвижимость после смены фамилии
Формально сообщать об изменении фамилии и имени в Росреестр или куда-либо еще не нужно. Законом смена ФИО не возбраняется, и документы на квартиру после смены фамилии будут действительны. Но трудности могут возникнуть при последующих операциях с недвижимостью. Обычно покупатели сверяют паспортные данные продавца с выпиской из ЕГРН.
Чтобы не застопорить сделку, при её подготовке нужно внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости. В противном случае собственнику даже выписку нельзя будет получить: система обрабатывает заявку автоматически, и ФИО в запросе и в данных, которые содержатся в реестре, должны быть одинаковыми, иначе она его не обработает. Пошлина за выписку при этом не возвращается.
Как подготовиться к переоформлению документов на недвижимость после смены фамилии
Смена фамилии обычно происходит в связи со вступлением в брак, разводом, но бывает и по собственной инициативе. Имя и фамилию менять не запрещено, наоборот, право на смену фамилии установлено ст. 58 Федерального закона 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», ст. 32 Семейного кодекса РФ и ст. 19 Гражданского кодекса РФ.
При вступлении в брак, например, менять фамилию может не только жена, но и муж. Причины могут быть разные, и такая практика в России тоже есть.
Смена имени по собственному желанию разрешена с 14 лет с согласия родителей, а после достижения совершеннолетия это можно сделать самостоятельно. Новое имя должно отвечать определенным требованиям. Нельзя использовать:
- цифры
- сочетания цифр и букв
- символы
- числительные
- титулы
- должности
- ругательства
Где меняют имя и фамилию
Чтобы поменять имя и фамилию, придётся обратиться в ЗАГС. Привязки к месту жительства нет, можно пойти в любой, собрав пакет документов. Понадобятся:
- паспорт
- свидетельство о рождении для несовершеннолетних
- свидетельство о браке (все свидетельства, если браков было несколько)
- свидетельство о расторжении брака (нужно, если заявитель хочет вернуть старую фамилию)
- подтверждение оплаты госпошлины
Смена имени и фамилии (по данным лета 2023 года) обойдется в 1600 рублей. После подачи документов нужно дождаться решения, забрать свидетельство о смене имени и потом уже заниматься заменой паспорта.
Решение ЗАГС принимает в течение 30 дней, максимум трех месяцев. Обычно хватает меньшего срока. ЗАГС может отказать в смене имени и фамилии, если новые написаны с ошибками или не соответствуют требованиям, описанным выше. Отказ можно обжаловать в суде.
Когда положительное решение принято и новая фамилия получена, первым делом следует оформить новый паспорт. Это можно сделать на сайте «Госуслуги», размер пошлины составит 300 рублей. После паспорта — все остальные документы.
Этапы переоформления документов
Документы на недвижимость при смене фамилии остаются действующими, потому что смена имени не влечет за собой изменений прав и обязанностей. Но юристы указывают на необходимость переоформления всех документов, не только паспорта гражданина и свидетельств прав на недвижимость.
Итак, поменять придется:
- Загранпаспорт. Госпошлина за оформление нового загранпаспорта сроком действия десять лет составляет 5 тыс. рублей. Обращаться нужно в МФЦ, подать заявку на портале «Госуслуги» или напрямую в ГУ МВД по месту регистрации.
- Полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Его бесплатно заменят в страховой, нужно обращаться лично или подать заявку через «Госуслуги».
- ИНН меняют через МФЦ или Федеральную налоговую службу.
- СНИЛС — нужно обратиться в местное управление Пенсионного фонда или в отдел кадров на работе.
- Документы для автомобиля. Свидетельство, подтверждающее регистрацию автомобиля (СТС), паспорт транспортного средства (ПТС), полис ОСАГО меняют в ГИБДД и страховой компании соответственно.
- Водительские права заменят в ГИБДД, но можно оставить заявку в МФЦ и на «Госуслугах».
- Военнообязанные должны в течение 14 дней сообщить об изменении данных в военкомат. Переоформить военный билет можно чуть позже.
- Банковские карты. Их перевыпустят в банке, нужно обратиться в отделение или заказать новые в приложении кредитной организации.
Юристы говорят, что, помимо замены карт, стоит проявить щепетильность в финансовых вопросах и сообщить свои новые личные данные кредиторам и должникам. Иначе возрастают риски негативных последствий, которые могут возникнуть из-за того, что у банка или должника нет точных сведений.
Диплом об образовании и свидетельство о рождении не переоформляют при смене фамилии. А вот данные на важных сайтах, в частности «Госуслугах», нужно обновить. Учреждениям (частные клиники, спортклубы), с которыми приходится взаимодействовать, сообщают об обновлениях по желанию.
Обязательно нужно уведомить о смене фамилии работодателя. Трудовую книжку переоформлять не придется, в ней просто сделают соответствующую запись. А вот трудовой договор и карточка сотрудника будут изменены. Для этого нужно принести на работу документы, подтверждающие смену фамилии.
Смена фамилии и недвижимость
После смены фамилии документы на недвижимость тоже должны быть скорректированы. Изменения в ЕГРН вносит орган государственной регистрации прав на недвижимость — Росреестр.
Можно обратиться лично в территориальное управление, оформить все через сайт (если есть электронная подпись; если нет, ее можно выпустить на «Госуслугах») или прийти в МФЦ.
Размер госпошлины за внесение изменений в свидетельство о регистрации прав на квартиру составляет 350 рублей. Договор купли-продажи при этом не переоформляют. Его подлинность при необходимости подтверждают документами о смене фамилии и имени.
Документы для дачи
При наличии дачи в выписку ЕГРН на нее тоже нужно внести изменения. Если дачный участок входит в СНТ, то, помимо изменения регистрационных данных, возможно, имеет смысл внести изменения в членскую книжку. Для этого обращаются к председателю или бухгалтеру товарищества.
Коммунальные услуги
Это то, что касается документов на недвижимость. Но есть еще лицевые счета на оплату коммунальных услуг. С одной стороны, поставщикам услуг все равно, кто платит: фамилии в каждой квитанции не сличают.
С другой — здесь, как и с правоустанавливающими документами, которые нужны для сделок с недвижимостью, лучше, чтобы был порядок. Тогда не придется в поход за каждой выпиской носить с собой свидетельство о браке и прочие справки, подтверждающие, что это на самом деле вы, только с другой фамилией.
Поэтому эксперты рекомендуют сообщить в управляющую компанию об изменении личных данных. Достаточно в свободной форме написать заявление о необходимости внесения изменений в описание лицевого счета и приложить копии подтверждающих смену фамилии документов.
В Красноярск из Новосибирской области через ГУ подавала заявление о внесении изменений сведений обо мне (поменялась фамилия) в реестр прав на недвижимость. Ответ был таков: право собственности на указанный объект недвижимости не зарегистрировано в ЕГРН. В связи с чем изменения о заявителе в ЕГРН не могут быть осуществлены. Вопрос: куда же я исчезла?
Пользовательздравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую в Росреестр.
Почему тогда на сайтах Госуслуг и ФНС автоматом эта недвижимость имеется и после смены? Выписка заказывается также без проблем. Более того, выбирая опцию «внести изменения» на ГУ там не появляется варианта изменить фамилию, есть только адрес или удалить вообще. В налоговой тоже ничего. Дайте, пожалуйста, достоверные данные в статье.
Лайла Э.здравствуйте! В статье представлены актуальные данные. Для решения вопросов по работе личного кабинета Госуслуг и ФНС рекомендуем обращаться напрямую в их службу поддержки.