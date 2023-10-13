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Как отказаться от права собственности на недвижимость

Недвижимость
13 окт 2023
13K
Как отказаться от права собственности на недвижимость
Содержание

Бывает так, что от права собственности на квартиру и землю приходится отказываться, если, например, содержать имущество не под силу или жилье перестало быть нужным и ликвидным. Иногда лишиться недвижимости можно в силу обстоятельств, и это заставляет владельцев действовать на опережение.

Рассказываем, можно ли отказаться от собственности на квартиру и как правильно это оформить. 

Как может произойти прекращение права собственности на недвижимость

Владение недвижимостью — это не только привилегии и возможность получать доход, но и обязательства. Так, в многоквартирном доме за личной площадью нужно ухаживать: содержание жилья в чистоте — личное дело каждого, пока это не мешает соседям.

Но есть еще обязательства перед коммунальщиками. За воду, свет, газ, уборку и другие удобства, в зависимости от класса жилого комплекса, нужно платить. Надо быть на связи и готовым пустить в квартиру сотрудников коммунальных служб, не нарушать общественный порядок и тому подобное.

Есть ситуации, когда собственнику не под силу выполнять свои обязательства. Но продать, подарить или передать имущество по наследству тоже нет возможности. Тогда можно отказаться от недвижимости, находящейся в собственности, в пользу государства. Остановимся подробно на том, как отказаться от квартиры, дома или земли.

Прекращение права собственности по воле собственника

Наиболее распространенная причина отказа от собственности на квартиру, дом или землю — невозможность использовать ее для личных целей или продать. Например, унаследованное имущество в отдаленных районах. Дом и участок, расположенные в деревне, куда ехать несколько часов в один конец, требующие ремонта и ухода, не всем кажутся хорошим наследством. Продать такую недвижимость трудно.

Бывает, что владелец переехал в другой город и рад бы продать жилье, но найти покупателя в малонаселенных пунктах без необходимой инфраструктуры и с низкой транспортной доступностью очень трудно, и квартира или дом не может простаивать в ожидании нового хозяина годами. При этом за них нужно платить налог на имущество.

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Что с налогами

Семь лет назад налог на имущество рассчитывался от инвентаризационной стоимости объектов — она заметно отличается от рыночной в меньшую сторону. С 2017 года начался постепенный переход на расчет от кадастровой стоимости. Она может быть как выше, так и ниже рыночной. На размер влияют методика подсчета и следующие факторы:

  • свойства земли (расположение, назначение, размер и тому подобные);
  • обеспеченность инфраструктурой;
  • особенности дома;
  • стоимость аналогичных объектов недвижимости.

Если кадастровая стоимость оказалась выше рыночной, ее можно оспорить, но это требует времени, а налоги нужно платить вовремя и только потом пересчитывать. В любом случае после того, как налог стали считать от кадастровой стоимости, размер ежегодного платежа стал больше.

Не каждый может уплачивать его за имущество, которым не пользуется. Тогда и возникает желание отказаться от права собственности на недвижимость. Можно ли отказаться от квартиры и другого имущества без последствий?

Как отказаться от права собственности, и что за этим последует

Если возник вопрос, можно ли отказаться от недвижимости, наша инструкция поможет определиться с порядком следующих действий.

Отказаться от собственности на квартиру, дом, земельный участок или долю в имуществе можно в форме заявления. Его нужно написать и отправить в Росреестр.

Отказ от земли

Если документ о земле, то в заявлении указывают кадастровый номер участка. Он должен быть присвоен, если земля зарегистрирована в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Если не зарегистрирован, то к заявлению гражданин должен приложить правоустанавливающие документы, например свидетельство о вступлении в наследство или договор дарения. 

После отказа имущество перейдет в собственность субъекта РФ, на территории которого оно расположено. А собственник получит соответствующее уведомление. Но пока уведомление не пришло, за владельцем сохраняются все обязанности по содержанию жилья и оплате налогов. Правда, в случае с землей Росреестр принимает решение и направляет соответствующее уведомление в течение пяти дней.

Отказ от квартиры

Если нужно отказаться от права собственности на квартиру, процедура будет немного сложнее и дольше. 

Сначала нужно обратиться в муниципалитет с заявлением о постановке на учет бесхозяйной недвижимой вещи. Решение по заявлению может быть как положительным, так и отрицательным. Дело в том, что местные власти рассматривают имущество, которое может к ним перейти, учитывая перспективы его использования и возможную выгоду для города. Например, можно ли построить на этом месте нужный объект инфраструктуры — школу, детский сад, парковку, спортивный комплекс или медучреждение. 

Но даже если решение по заявлению о признании имущества бесхозяйным будет положительным, сразу отказаться от собственности на квартиру или дом не получится. Дело в том, что оформить регистрацию собственности на себя муниципалитет может только спустя год.

Все это время собственник должен будет платить налоги и выполнять другие обязательства, возникающие у владельца. При этом в течение года, пока имущество остается бесхозяйным, его можно себе вернуть, если вдруг решение изменилось. Это делается через Росреестр — нужно написать заявление, в котором сообщить о готовности принять дом или квартиру во владение.

Принудительное прекращение права собственности

Принудительное изъятие имущества из частной собственности не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом. Основания для прекращения права собственности закреплены в Гражданском кодексе РФ. В нем говорится: право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. 

А случаи бывают следующими:

  • Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника. Среди неисполненных обязательств могут быть просроченные долги по кредитам (в том числе физлиц) или налогам.
  • Отчуждение имущества, если оно оказалось в собственности лица, которое в силу закона не может ему принадлежать (например, земельные участки в границах морского порта не могут принадлежать иностранным лицам).
  • Отчуждение недвижимого имущества в связи с тем, что земельный участок, на котором оно расположено, используется не по назначению. 
  • Отчуждение объекта незавершенного строительства, при прекращении действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного по результатам аукциона.
  • Отчуждение недвижимого имущества, расположенного на земельном участке, который изымается для государственных/муниципальных нужд. 
  • Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, если есть угроза утраты этими ценностями своего значения.
  • Выкуп бесхозяйно содержимых домашних животных, если их собственник обращается с ними в явном противоречии с установленными законом правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным.
  • Изъятие имущества в интересах общества с выплатой его стоимости в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий (эпидемий у животных) и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, в интересах общества.
  • Безвозмездное изъятие имущества у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения.
  • Принудительное отчуждение имущества собственником в иных случаях, предусмотренных законом. 
  • Обращение в доход государства имущества, в отношении которого собственником не представлены доказательства его приобретения на законные доходы.
  • Обращение в доход государства имущества и доходов от него, в отношении которых лицом не представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения.

Конфискация — частое наказание за коррупционные преступления. Его также практикуют, если доказано, что имущество было задействовано в преступлениях, связанных с отмыванием доходов, полученных незаконным путем.

Формально отчуждение недвижимого имущества отличается от прекращения права собственности, которое возникает при добровольном отказе от него. При отчуждении право собственности должно перейти к новому владельцу. А при отказе от права собственности существует период бесхозяйности имущества, который не освобождает предыдущего владельца от обязательств.

Читайте также: Отчуждение имущества — кто и как может потерять право собственности

Инструкция
Владельцам квартир
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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