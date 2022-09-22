Как меняются цены на квартиры в Приморском крае в 2022 году
Журнал Домклик подготовил специальное исследование: эксперты изучили динамику цен на вторичную недвижимость в Приморском крае в текущем 2022 году. Расчет создавался на основе ипотечных сделок Сбера с 1 января по 1 августа. А чтобы всё было нагляднее, мы сделали для вас инфографику и посчитали стоимость однокомнатной квартиры площадью 33 кв. м.
Дорожают или дешевеют квартиры в Приморском крае: как меняются цены в 2022 году
Из графика видно, что в мае-июне цены на вторичную недвижимость в регионе упали. Но уже к июлю-августу стоимость отыграла падение и вновь начала расти.
Как менялось количество сделок с ипотекой в Приморском крае в 2022 году
Также эксперты рассмотрели количество ипотечных сделок Сбера с января по август. Любопытно сравнить их с тем, как менялась стоимость квартир. Из графика ниже видно, что количество ипотечных сделок в августе по сравнению с январем текущего года сократилось в два раза.
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