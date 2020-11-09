Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
5 мин
40K

Эксперт рассказал, как инвестировать в ипотечную недвижимость, купить и заработать

Дата публикации: 09 нояб 2020
Эксперт рассказал, как инвестировать в ипотечную недвижимость, купить и заработать
Содержание

В последние полгода застройщики фиксируют высокий спрос на квартиры в новостройках. Это объясняется рядом причин, главная из которых — выгодная ипотека. Кредиты оформляют не только покупатели, приобретающие жилье для себя, но и инвесторы.

Партнерский материал

Генеральный директор Агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева рассказала ДомКлик, как инвестировать, когда денег хватает только на первоначальный взнос, и насколько выгодны такие вложения.

Сейчас в ГК «КВС» на ипотеку приходится 80% сделок. Я полагаю, около четверти из них — инвестиционные покупки. Это клиенты, которые могли вообще не планировать покупку жилья в ближайшее время. Однако в текущей ситуации, на фоне пандемии и выгодной ипотеки, многие решают использовать свои накопления в качестве первоначального взноса.

Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС»

Зачем инвестировать в недвижимость

Сейчас около трети покупателей приобретают квартиры с инвестиционными целями. Однако далеко не всегда люди ставят себе задачу заработать. Для многих главное — сохранить накопления в период экономической нестабильности. 

Недвижимость всегда была и остается самым надежным активом — квартира не упадет в цене и гарантированно будет приносить пассивный доход. 

На какой стадии строительства лучше покупать квартиру

Отличный вариант — покупка жилья на высокой стадии готовности. Такую квартиру можно будет сдавать сразу после получения ключей и таким образом покрывать ипотечные платежи.

Что купить: студию или однокомнатную квартиру

Если денег хватает на однокомнатную квартиру, лучше приобрести именно её. Все-таки студия — достаточно специфичный формат, который подходит далеко не всем.

Однокомнатная квартира — более универсальный продукт. Такое жилье может арендовать и студент, и пара, и семья с маленьким ребенком. Если говорить о перепродаже инвестиционной квартиры, то однушки также пользуются большим спросом, их стоимость на сторичном рынке выше.

Куда вкладывать деньги: в квартиры, которые продаются по ДДУ, или в эскроу-объекты

Главное — выбрать надежного застройщика, который уже долго существует на рынке. Преимуществом будет наличие уже реализованных проектов с хорошими отзывами

В случае, если покупатель все-таки выбирает девелопера, у которого еще нет сданных домов, предпочтение лучше отдать эскроу-объектам. Это дополнительная гарантия того, что проект надежный с экономической точки зрения. Банк никогда не выделит средства под строительство жилого комплекса, который будет убыточным.

Расчет выгодных инвестиций с ипотекой на конкретном примере

Для расчета доходности инвестиций необходимо учесть показатели стоимости квартиры, ставку по ипотеке, сравнить доход от сдачи в аренду приобретаемого жилья и совокупную кредитную нагрузку. Стоит оценить рост цен на жилье в выбранном секторе, возможность получить налоговый вычет или напротив, необходимость уплаты НДФЛ с дохода, если в дальнейшем квартира будет продаваться. Важное значение имеет срок кредитования — чем он меньше, тем ниже совокупные издержки.

Возьмем ЖК «Континенты», который ГК «КВС» строит в 10 минутах ходьбы от станции метро «Парнас». Для сдачи в аренду лучше всего приобрести однокомнатную квартиру в доме, который вводится в эксплуатацию в 2021 году. Вариант площадью 39 кв. метров будет стоить 4,96 млн рублей.

Если оформить ипотеку с господдержкой в СберБанке со ставкой 6,1%  и первоначальным взносом в 30%, то сумма кредита составит 3,472  млн рублей.  При ипотеке сроком на 20 лет ежемесячный платеж будет 25 тысяч рублей в месяц. Таким образом, квартира будет все время окупать сама себя. Это отличный способ получить недвижимость с минимальными вложениями.

Стоит отметить, что Выборгский район активно развивается и становится все более комфортным для жизни. Вполне вероятно, что через несколько лет аренда жилья здесь подорожает, однако ипотечный платеж точно не станет больше. В таком случае доход с квартиры будет не только покрывать ежемесячные платежи, но и приносить прибыль.

Оформить ипотеку в СберБанке помогут специалисты ГК «КВС». Вместе с клиентом мы создаем личный кабинет на  ДомКлик, где можно подать заявку онлайн за 5 минут.

После получения ключей клиенты также смогут разместить на ДомКлик объявление о том, что квартира сдается в аренду.  Это увеличит шансы быстро найти съемщика. 

Подать заявку на ипотеку

Партнеры
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
795
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал