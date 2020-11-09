Эксперт рассказал, как инвестировать в ипотечную недвижимость, купить и заработать
В последние полгода застройщики фиксируют высокий спрос на квартиры в новостройках. Это объясняется рядом причин, главная из которых — выгодная ипотека. Кредиты оформляют не только покупатели, приобретающие жилье для себя, но и инвесторы.
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Генеральный директор Агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева рассказала ДомКлик, как инвестировать, когда денег хватает только на первоначальный взнос, и насколько выгодны такие вложения.
Сейчас в ГК «КВС» на ипотеку приходится 80% сделок. Я полагаю, около четверти из них — инвестиционные покупки. Это клиенты, которые могли вообще не планировать покупку жилья в ближайшее время. Однако в текущей ситуации, на фоне пандемии и выгодной ипотеки, многие решают использовать свои накопления в качестве первоначального взноса.
Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС»
Зачем инвестировать в недвижимость
Сейчас около трети покупателей приобретают квартиры с инвестиционными целями. Однако далеко не всегда люди ставят себе задачу заработать. Для многих главное — сохранить накопления в период экономической нестабильности.
Недвижимость всегда была и остается самым надежным активом — квартира не упадет в цене и гарантированно будет приносить пассивный доход.
На какой стадии строительства лучше покупать квартиру
Отличный вариант — покупка жилья на высокой стадии готовности. Такую квартиру можно будет сдавать сразу после получения ключей и таким образом покрывать ипотечные платежи.
Что купить: студию или однокомнатную квартиру
Если денег хватает на однокомнатную квартиру, лучше приобрести именно её. Все-таки студия — достаточно специфичный формат, который подходит далеко не всем.
Однокомнатная квартира — более универсальный продукт. Такое жилье может арендовать и студент, и пара, и семья с маленьким ребенком. Если говорить о перепродаже инвестиционной квартиры, то однушки также пользуются большим спросом, их стоимость на сторичном рынке выше.
Куда вкладывать деньги: в квартиры, которые продаются по ДДУ, или в эскроу-объекты
Главное — выбрать надежного застройщика, который уже долго существует на рынке. Преимуществом будет наличие уже реализованных проектов с хорошими отзывами
В случае, если покупатель все-таки выбирает девелопера, у которого еще нет сданных домов, предпочтение лучше отдать эскроу-объектам. Это дополнительная гарантия того, что проект надежный с экономической точки зрения. Банк никогда не выделит средства под строительство жилого комплекса, который будет убыточным.
Расчет выгодных инвестиций с ипотекой на конкретном примере
Для расчета доходности инвестиций необходимо учесть показатели стоимости квартиры, ставку по ипотеке, сравнить доход от сдачи в аренду приобретаемого жилья и совокупную кредитную нагрузку. Стоит оценить рост цен на жилье в выбранном секторе, возможность получить налоговый вычет или напротив, необходимость уплаты НДФЛ с дохода, если в дальнейшем квартира будет продаваться. Важное значение имеет срок кредитования — чем он меньше, тем ниже совокупные издержки.
Возьмем ЖК «Континенты», который ГК «КВС» строит в 10 минутах ходьбы от станции метро «Парнас». Для сдачи в аренду лучше всего приобрести однокомнатную квартиру в доме, который вводится в эксплуатацию в 2021 году. Вариант площадью 39 кв. метров будет стоить 4,96 млн рублей.
Если оформить ипотеку с господдержкой в СберБанке со ставкой 6,1% и первоначальным взносом в 30%, то сумма кредита составит 3,472 млн рублей. При ипотеке сроком на 20 лет ежемесячный платеж будет 25 тысяч рублей в месяц. Таким образом, квартира будет все время окупать сама себя. Это отличный способ получить недвижимость с минимальными вложениями.
Стоит отметить, что Выборгский район активно развивается и становится все более комфортным для жизни. Вполне вероятно, что через несколько лет аренда жилья здесь подорожает, однако ипотечный платеж точно не станет больше. В таком случае доход с квартиры будет не только покрывать ежемесячные платежи, но и приносить прибыль.
Оформить ипотеку в СберБанке помогут специалисты ГК «КВС». Вместе с клиентом мы создаем личный кабинет на ДомКлик, где можно подать заявку онлайн за 5 минут.
После получения ключей клиенты также смогут разместить на ДомКлик объявление о том, что квартира сдается в аренду. Это увеличит шансы быстро найти съемщика.
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