Как менялись цены на недвижимость в Свердловской области в первой половине 2022 года
Первая половина 2022 года на рынке недвижимости напоминает американские горки: в первом квартале наблюдался резкий спрос, который сменился резким спадом. Эксперты аналитического центра Домклик в новом ежемесячном отчете разбираются в причинах такого стремительного развития событий и исследуют цены на вторичном рынке жилья в Свердловской области.
Динамика рынка вторичной недвижимости в Свердловской области
На графике:
- Голубой столбец — средняя стоимость кв. м по ипотечным сделкам.
- Зеленый столбец — средняя стоимость кв. м по объявлениям, которые соответствовали проданным объектам недвижимости.
- Бирюзовая линия — соотношение стоимости кв. м по сделкам к стоимости кв. м по реализованным объявлениям в процентах. Средние значения для каждого месяца показаны в кружочках.
Свердловская область отреагировала на повышение ставки ЦБ увеличением разрыва между средней стоимостью сделки и средней стоимостью предложения — в 5,3%. Продавцы решили повысить цены в апреле. В будущем отличие средней стоимости сделок и средней стоимости предложения выравнивается к июню в сравнении с маем в 3,9%.
Уровень отличия предложения и фактических сделок по средней стоимости кв. м не равен показателям начала года, ценовое предложение не будет отличаться от фактических сделок больше, чем в 5%, а средняя стоимость кв. м останется на уровне 65 тыс.рублей в ближайшее время.
Отличие в процентах средней стоимости квадратного метра по отношению к предыдущему месяцу. Оранжевой линией обозначены сделки, синей — предложения.
После снижения цен в апреле Свердловская область обрела тренд на повышение. По средней стоимости кв. м, рассчитанного на базе сделок, на графике мы можем увидеть:
- повышение в 20,8% в сравнении июня с маем;
- снижение в 2,2% в сравнении мая с апрелем;
- повышение в 21,1% в сравнении июня с маем;
- снижение в 0,8% в сравнении мая с апрелем.
Динамика предложения основанного на активностях рынка предложений, по вторичному жилью. Зеленой линией обозначена динамика предложения в процентах в отличии к предыдущему месяцу.
После роста в феврале по отношению к январю в 34,2% продавцы уже не так уверенны в своем решении продавать квартиры, в апреле по отношению к марту наблюдаем снижение в 16,1%. Можно предположить, что снижение ставки ЦБ влияет не только на спрос, но и на рынок предложения, в данном случае наблюдая за ростом спроса на ипотечные кредиты, можно заметить и рост по предложению. Рост в феврале связан с решением продавцов продать недвижимость выгодно на фоне повышения цен.
Динамика спроса основанного на рынке ипотечного спроса, по вторичному жилью. Зеленой линией обозначена динамика спроса в процентах в отличии к предыдущему месяцу.
«На рынке ипотечного спроса наблюдаем резкое снижение в 83,8% в апреле по сравнению с мартом после повышения ставки ЦБ, и восстановление рынка после снижения ставки ЦБ. Июнь вырос в 114,4% в сравнении спроса по ипотечному кредитованию в мае. Ожидаем, что рынок будет стабилизироваться и восстанавливаться, так как при снижении ставки спрос на ипотечное кредитование значительно вырос», — подчеркивают эксперты аналитического центра Домклик.