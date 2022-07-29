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Недвижимость
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Как менялись цены на недвижимость в Челябинской области в первой половине 2022 года

Дата публикации: 29 июл 2022
Как менялись цены на недвижимость в Челябинской области в первой половине 2022 года
Содержание

Первая половина 2022 года на рынке недвижимости напоминает американские горки: в первом квартале наблюдался резкий спрос, который сменился резким спадом. Эксперты аналитического центра Домклик в новом ежемесячном отчете разбираются в причинах такого стремительного развития событий и исследуют цены на вторичном рынке жилья в Челябинской области.

Динамика рынка вторичной недвижимости в Челябинской области

Как менялись цены на недвижимость в Челябинской области в первой половине 2022 года №1

На графике:

  • Голубой столбец — средняя стоимость кв. м по ипотечным сделкам.
  • Зеленый столбец — средняя стоимость кв. м по объявлениям, которые соответствовали проданным объектам недвижимости.
  • Бирюзовая линия — соотношение стоимости кв. м по сделкам к стоимости кв. м по реализованным объявлениям в процентах. Средние значения для каждого месяца показаны в кружочках.

В Челябинской области наблюдается плавное снижение цены и тренд на повышение средней стоимости предложения на фоне средней стоимости сделок. Резких изменений не замечено, однозначно от стоимости предложения в среднем получится сторговать около 3%.

Уровень отличия предложения и фактических сделок по средней стоимости кв. м не равен показателям начала года, средняя стоимость кв. м останется на отметке 40 тыс.рублей.

Как менялись цены на недвижимость в Челябинской области в первой половине 2022 года №2

Отличие в процентах средней стоимости квадратного метра по отношению к предыдущему месяцу. Оранжевой линией обозначены сделки, синей — предложения.

Челябинская область не подвержена резким скачкам в изменении стоимости между месяцами. По средней стоимости кв. м, рассчитанного на базе сделок, на графике мы можем увидеть: 

  • повышение в 3,3% в сравнении июня с маем;
  • снижение в 4,9% в сравнении мая с апрелем;
  • повышение в 5,2% в сравнении июня с маем;
  • снижение в 6,6% в сравнении мая с апрелем.

Как менялись цены на недвижимость в Челябинской области в первой половине 2022 года №3

Динамика предложения, основанного на активностях рынка предложений, по вторичному жилью. Зеленой линией обозначена динамика предложения в процентах в отличии к предыдущему месяцу.

После роста в феврале по отношению к январю в 24,7% и роста в марте по отношению к февралю в 17,9% продавцы уже не так уверенны в своем решении продавать квартиры. В мае по отношению к апрелю наблюдаем снижение в 25,4%, и можем предположить, что снижение ставки ЦБ влияет не только на спрос, но и на рынок предложения. В данном случае, наблюдая за ростом спроса на ипотечные кредиты, можно заметить и рост по предложению. Рост в феврале и марте связан с решением продавцов продать недвижимость выгодно на фоне повышения цен.

Как менялись цены на недвижимость в Челябинской области в первой половине 2022 года №4

Динамика спроса, основанного на рынке ипотечного спроса, по вторичному жилью. Зеленой линией обозначена динамика спроса в процентах в отличии к предыдущему месяцу.

«На рынке ипотечного спроса наблюдаем резкое снижение в 82,5% в апреле по сравнению с мартом после повышения ставки ЦБ, и восстановление рынка после снижения ставки ЦБ. Июнь вырос в 133,7% в сравнении спроса по ипотечному кредитованию в мае. Ожидаем, что рынок будет стабилизироваться и восстанавливаться, так как при снижении ставки спрос на ипотечное кредитование значительно вырос», — подчеркивают эксперты аналитического центра Домклик.

Выбрать квартиру в Челябинской области

Аналитика Домклик
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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