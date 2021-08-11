Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
2 мин
33K

Как купить квартиру в новостройке по ставке 3%

Дата публикации: 11 авг 2021
Как купить квартиру в новостройке по ставке 3%
Содержание

С запуском, а впоследствии с продлением программы «Ипотека с господдержкой», покупка первичного жилья становится все более и более востребованной — на данный момент каждая третья ипотека Сбера выдается именно на новостройки.

Сейчас в СберБанке ставки на ипотеку в новостройке начинаются от 4,7%. Но у аккредитованных застройщиков-партнеров СберБанка — участников программы субсидирования — можно получить дополнительную скидку и оформить ипотеку по ставке от 3% как на первый год кредитования, так и на весь срок. Рассказываем, как это сделать.

Где найти застройщиков, предлагающих ставку на ипотеку 0,1%

На витрине объявлений Домклик в разделе новостройки необходимо нажать на фильтр «Участник программы субсидирования» и выбрать из предложенного списка тот ЖК, который вас интересует.

Как купить квартиру в новостройке по ставке 0,1% №1

Искать квартиры в новостройках по ставке от 3%

Что делать дальше

В карточке ЖК будет номер телефона застройщика. Вам надо позвонить ему и узнать, на какие квартиры и на каких условиях в данном ЖК предоставляется скидка.

Выбрать квартиру в новостройке

Новостройки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал