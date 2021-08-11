Как купить квартиру в новостройке по ставке 3%
С запуском, а впоследствии с продлением программы «Ипотека с господдержкой», покупка первичного жилья становится все более и более востребованной — на данный момент каждая третья ипотека Сбера выдается именно на новостройки.
Сейчас в СберБанке ставки на ипотеку в новостройке начинаются от 4,7%. Но у аккредитованных застройщиков-партнеров СберБанка — участников программы субсидирования — можно получить дополнительную скидку и оформить ипотеку по ставке от 3% как на первый год кредитования, так и на весь срок. Рассказываем, как это сделать.
Где найти застройщиков, предлагающих ставку на ипотеку 0,1%
На витрине объявлений Домклик в разделе новостройки необходимо нажать на фильтр «Участник программы субсидирования» и выбрать из предложенного списка тот ЖК, который вас интересует.
Искать квартиры в новостройках по ставке от 3%
Что делать дальше
В карточке ЖК будет номер телефона застройщика. Вам надо позвонить ему и узнать, на какие квартиры и на каких условиях в данном ЖК предоставляется скидка.