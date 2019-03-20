Почему клиентам безопаснее работать с сертифицированным агентством недвижимости
Партнерский материал
После отмены лицензирования в 2002 году «риэлторами» себя называют не только профессиональные участники рынка, но и те, кто пришел на рынок исключительно для того, чтобы заработать.
Если вы решили воспользоваться помощью риелтора, убедитесь, что вы обратились к настоящему агентству недвижимости или специалисту. Сделать это можно, проверив их наличие в Едином реестре сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка недвижимости.
Потребитель, работая с сертифицированным агентством недвижимости, может быть в большей степени уверен в его надежности и профессионализме. И вот почему.
1. У сертифицированного агентства профессиональная деятельность застрахована
Не все знают, что сделка по покупке квартиры может быть признана недействительной, если ее продавец стал банкротом.
Это может случиться со сделками, которые были заключены гражданином за год до принятия судом заявления о признании его банкротом. В этой ситуации суд забирает квартиру продавца, чтобы погасить его долги, а покупатель остается ни с чем.
Вины риелтора в этом нет — проверить продавца квартиры на потенциальное банкротство практически невозможно. Но вряд ли для клиента-покупателя это послужит веским аргументом, ведь он остается и без денег, и без крыши над головой.
Это не произойдет, если агентство недвижимости застраховало свою профессиональную деятельность. Страховая компания возместит причиненный потребителю ущерб. Поэтому выбирая риэлтора, первым делом узнавайте является ли компания сертифицированным агентством и есть ли у нее полис страхования ответственности.
2. Сотрудники сертифицированного агентства недвижимости регулярно проходят обучение и сдают квалификационные экзамены
Риелтор должен обладать необходимыми знаниями, компетенциями и навыками, чтобы исключить риски при совершении сделки и успешно ее закрыть. Поэтому обращайтесь только к тем риелторам, которые работают в сертифицированных компаниях и имеют аттестат.
3. Сертифицированное агентство гарантирует предоставление качественных услуг
Бывает, что клиенты остаются недовольными, и у них есть претензии к качеству оказанных услуг. В таком случае профессиональное сообщество, действующее на базе Российской Гильдии Риэлторов, через работу специальных Комитетов по рассмотрению обращений потребителей может повлиять на действия конкретного агентства. Комитет вправе указать на допущенные ошибки и потребовать их устранения под угрозой исключения из рядов РГР и Единого реестра.
Таким образом, обращение за услугой в сертифицированное агентство недвижимости дает вам, как минимум, три преимущества.
Поэтому обязательно проверьте, есть ли у риелторской компании, с которой вы собираетесь работать, сертификат, а у конкретного специалиста аттестат. Напоминаем, сделать это можно на сайте Единого реестра.
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