5 причин размещать объявления на Домклик от Сбера
Рассказываем о важных преимуществах сервиса и приглашаем вас публиковать больше объявлений на DomСlick.ru.
Более 10 млн клиентов
Количество пользователей Domсlick.ru с начала года выросло в 2 раза. В январе 2020 года трафик составлял 4 млн 765 тысяч человек. В сентябре этот показатель вырос до 10 млн 424 тысяч пользователей в месяц. В октябре рост продолжается.
Разместить объявление на Домклик
В 6 раз больше звонков от покупателей
По сравнению с прошлым годом, количество звонков по объявлениям на сайте увеличилось в 6 раз. А с начала текущего года количество звонков от покупателей выросло в 3 раза.
Бесплатные и платные тарифы
Размещать объявления о продаже или сдаче недвижимости в аренду можно бесплатно. На DomСlick.ru есть также платные тарифы, но пользоваться ими или нет, вы решаете сами.
Публиковать объявления может каждый
Публиковать объявления на Domсlick.ru могут агентства, собственники недвижимости и независимые риелторы. Персональные данные пользователей Domсlick.ru при этом надёжно защищены.
Уникальные возможности, которых нет на рынке
Вы можете добавлять видео недвижимости (с любых устройств), а также загружать панорамные фотографии 360°(с мобильных на iOS). Опции бесплатны для всех участников — такого нет ни у одного сайта о недвижимости в России.