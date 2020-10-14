Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
2 мин
40K

5 причин размещать объявления на Домклик от Сбера

Дата публикации: 14 окт 2020
5 причин размещать объявления на Домклик от Сбера
Содержание

Рассказываем о важных преимуществах сервиса и приглашаем вас публиковать больше объявлений на DomСlick.ru.

Более 10 млн клиентов

Количество пользователей Domсlick.ru с начала года выросло в 2 раза. В январе 2020 года трафик составлял 4 млн 765 тысяч человек. В сентябре этот показатель вырос до 10 млн 424 тысяч пользователей в месяц. В октябре рост продолжается.

Разместить объявление на Домклик

В 6 раз больше звонков от покупателей

По сравнению с прошлым годом, количество звонков по объявлениям на сайте увеличилось в 6 раз. А с начала текущего года количество звонков от покупателей выросло в 3 раза.

5 причин размещать объявления на ДомКлик от Сбера №1

Бесплатные и платные тарифы

Размещать объявления о продаже или сдаче недвижимости в аренду можно бесплатно. На DomСlick.ru есть также платные тарифы, но пользоваться ими или нет, вы решаете сами.

Публиковать объявления может каждый

Публиковать объявления на Domсlick.ru могут агентства, собственники недвижимости и независимые риелторы. Персональные данные пользователей Domсlick.ru при этом надёжно защищены.

Уникальные возможности, которых нет на рынке

Вы можете добавлять видео недвижимости (с любых устройств), а также загружать панорамные фотографии 360°(с мобильных на iOS). Опции бесплатны для всех участников — такого нет ни у одного сайта о недвижимости в России.

Разместить объявление на Домклик

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
795
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал