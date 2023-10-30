Как бесплатно подвести газ к участку: условия программы догазификации
С 2021 года в России действует программа догазификации, которая позволяет гражданам бесплатно доводить газ до границ своих земельных участков.
В статье разбираемся, кто может подключить газ за счёт государства и как это сделать.
Что такое догазификация и чем она отличается от газификации
Догазификация предполагает подведение газа к границам домовладений. При этом данный процесс не включает в себя строительство газопровода внутри земельного участка.
Подведение газа осуществляется бесплатно в рамках программы социальной газификации (догазификации) и действует только в газифицированных населённых пунктах. Иными словами, если в вашем городе или поселке есть газ, то вы можете проложить газопровод к границам своего участка за счёт государства.
В 2022 году программа социальной газификации стала бессрочной.
Обратите внимание, что все расходы на подведение газа к дому в границах участка, включая заказ проекта и покупку оборудования, оплачивает заявитель. Рассчитать примерную стоимость подключения к газу можно на сайте Единого оператора газификации.
Газификация — это совершенно другая программа, которая предусматривает проведение газа в города и населённые пункты, где его раньше не было. Кроме того, в отличие от догазификации, она касается не только граждан, но и бизнеса.
Власти регионов самостоятельно разрабатывают планы по подключению газа в конкретные города и населённые пункты. В рамках программы газификации газопровод прокладывается до границ населённого пункта, и только после этого граждане могут подать заявку на догазификацию, чтобы провести газ к границам своих участков.
Кто может воспользоваться программой догазификации
Условия участия в программе:
- На участке должен быть построен дом (капитальное строение)
- Дом и участок должны принадлежать заявителю на праве собственности, долгосрочной аренды или безвозмездного пользования
- Газ должен использоваться только для личных нужд, то есть заниматься бизнесом в пределах домовладения нельзя
Также нужно проверить, входит ли ваш населённый пункт в программу. Это можно сделать на сайте Единого оператора газификации в России. Здесь же сразу отображается наименование ответственной газораспределительной организации (ГРО).
Если населённого пункта нет в списке, то воспользоваться программой можно только после того, как в нем появится газ (в соответствии с региональным планом газификации).
Обратите внимание, если дом находится в СНТ или ОНТ, то по программе догазификации трубу проложат только до границы товарищества. К домовладениям газопровод придётся подводить за счёт взносов участников.
Как подать заявку на бесплатное подведение газа
Чтобы присоединиться к программе социальной газификации, обратитесь в ответственную газораспределительную организацию. Это можно сделать лично, в том числе через МФЦ или дистанционно — на сайте оператора программы или на портале Госуслуги.
Какие документы потребуются:
- Правоустанавливающие документы на дом и земельный участок — например, договор-купли продажи, технический план, свидетельство о праве на наследство или договор дарения.
- Ситуационный план, на котором участок и дом изображены относительно других объектов. Можно использовать распечатку с публичной кадастровой карты или с карт поисковых систем в интернете.
- Паспорт, СНИЛС и контактные данные заявителя.
- Расчёт максимального часового расхода газа. Документ не прикладывается, если планируемый расход не превышает 7 куб. метров.
После получения заявки ГРО проверит её на соответствие требованиям программы. Если всё в порядке, то в течение 30 дней вам будет направлен проект договора о подключении и технические условия. Договор нужно подписать и передать в ГРО.
Когда подведут газ к участку
После подписания договора ГРО включит ваше домовладение в план-график по газификации вашего региона. Его можно посмотреть на сайте газораспределительной организации.
Ориентировочный срок подключения — от 1 месяца до года в зависимости от расстояния, на которое нужно проложить газопровод до земельного участка.