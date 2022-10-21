Где снять квартиру в Краснодаре: цены, районы, плюсы и минусы
Краснодар — один из самых комфортных городов России для жизни. Некогда подаренный казакам императрицей Екатеринодар два с лишним столетия успешно совмещает царственную стилистику с южным колоритом. Население мегаполиса за последние пять лет выросло практически в два раза, только по официальной статистике.
Какой район выбрать для жизни в городе? Где жилье новее, есть парки и много парковок? Рассказываем, где лучше снять квартиру в краевой столице.
Какой округ выбрать при переезде в Краснодар
Чем так привлекателен Краснодарский край? Это теплый регион, где близко морское побережье, а сама его столица протянулась вдоль реки Кубань. При этом от Краснодара до Черного моря 90 км. Для местных жителей это важно: значит, мегаполис может продолжать относительно тихую жизнь, по сравнению с городами-курортами, а при желании краснодарцы могут поехать на побережье. Всего пара часов на автомобиле.
Увы, вместе с увеличением населения, город приобретает и все «прелести» мегаполисов. Здесь третий по размеру в стране парк автомобилей, а это много: более полумиллиона машин на дорогах, поэтому пробки практически часть жизни. При этом самый быстрый общественный транспорт — трамвай. Если вы активно передвигаетесь в течение дня, то стоит выбирать район для жизни, где проходит трамвай.
Краснодар поделен на четыре внутригородских округа
- Прикубанский;
- Карасунский;
- Центральный;
- Западный.
Прикубанский — абсолютный лидер по спросу на арендное жилье. По оценкам экспертов, на него приходится больше половины запросов. Потому что здесь самые привлекательные ставки.
Если каждый рубль на счету, то объявление с предложением цены ниже рынка, скорее всего, попадется в Карасунском округе, где аренда студии обойдется дешевле, чем в других округах.
Самая маленькая площадь у Западного округа, и он плотно застроен современными многоквартирными домами, цены тут самые высокие.
Центральный округ тоже ближе к дорогому. Здесь рядом все, что нужно для жизни и развлечений, но огромные проблемы с парковкой. Местные жалуются, что поиск места, чтобы оставить машину, — это целый квест, и чаще всего приходится бросать ее за несколько кварталов от дома. Но жилье в Центральном может подойти как удобный временный вариант. Месяца или двух-трех достаточно, чтобы в режиме реального времени присмотреться к городу и выбрать дом на длительный срок, год или дольше, уже более осознанно.
Например, есть региональный нюанс: почти все районы подвержены подтоплению: в городе множество территорий с высоким расположением грунтовых вод. Да и Кубань иногда после сильных ливней выходит из берегов. Местные жители к этому привыкли: вода уходит так же быстро, как и поднимается. Эта особенность многих городов Краснодарского края уже стала обыденностью.
Несмотря на всплеск интереса к городу, здесь нет проблем с социальной инфраструктурой: детский сад и школа найдутся в каждом районе, но, как часто бывает в крупных городах, могут быть трудности при поиске бесплатного места. На сложности с медицинским обслуживанием ничего не указывает. В Краснодаре более 100 медицинских учреждений. И тем более все хорошо здесь с торговыми центрами.
Какой район лучше для проживания
Здесь, кстати, нет официального порайонного разделения. Но неформально это деление есть, и часто используется как на уровне власти, так и в СМИ, и в разговорах жителей.
В Краснодаре, в отличие, например, от Москвы или Санкт-Петербурга, нет очевидной разницы между районами. Поэтому и нет однозначного ответа, где лучше арендовать квартиру, полагает руководитель департамента аренды в южном мегаполисе компании «Этажи» Екатерина Саморядова. Каждый округ имеет свои плюсы и минусы, и впечатления у новых жителей южной столицы будут разными даже в одном из них.
«Если человек приезжает в новый город первый раз, стоит быть психологически готовым к тому, что сразу определить лучшее место для жизни не получится или самостоятельный поиск займет продолжительное время. Нужно присмотреться и ощутить, как живет город и что удобно и неудобно в этом ритме», — предупреждает Екатерина Саморядова. Общее первое впечатление можно получить, изучив характеристики районов, статистику запросов, советует эксперт. Последуем ее совету.
1. Микрорайон «Черемушки» (ЧМР)
Относится к Центральному городскому округу. Он считается крупным и расположен на юге города.
- Плюсы: университет, трамвайная линия, частный сектор, река
- Минусы: старый фонд, мало предложений
- Цены: однокомнатные 14–25 тыс. рублей, двухкомнатные 25–40 тыс. рублей
2. Краевая клиническая больница (ККБ) / Школьный микрорайон (ШМР) / 40-лет Победы
Локацию причисляют к Прикубанскому и Центральному городским округам одновременно. В Школьном микрорайоне, расположенном в пределах улиц Школьной, Северной, Щорса, Кругликовской, Передовой и Восточно-Кругликовской, сегодня селятся около 5% переезжающих в Краснодар. Обилие жилья, близость к центру и развитая инфраструктура привлекают приезжих со всей страны.
- Плюсы: много предложений, новые дома, инфраструктура, парки и зоны отдыха
- Минусы: пробки, неудачная транспортная развязка и плохое состояние дорог
- Цены: однокомнатные 15–25 тыс. рублей, двухкомнатные 25–50 тыс. рублей
3. Район завода измерительных приборов (ЗИП) относится Центральному и Прикубанскому округам
Один из лучших в городе с точки зрения перспектив развития жилой застройки и соотношения цены и качества. Географически это место — центр города. Завод измерительных приборов (ЗИП), давший название району, — сейчас территория офисов и выставочных площадей.
- Плюсы: трамвай, инфраструктура, университеты, развивающийся район, зоны отдыха
- Минусы: отсутствие парковочных мест, маленькая придомовая территория
- Цены: однокомнатные 15–25 тыс. рублей, двухкомнатные 25–40 тыс. рублей
4. Микрорайон «Центральный» (ЦМР)
Самый центр Краснодара. Из-за динамичного роста города к центральной части нередко причисляют разные локации, прилегающие к главным городским улицам. Проще ориентироваться по карте: на севере центр граничит с Репино, на западе — с ФМР, на востоке — с ЗИПом, Табачкой и ШМР, а с юга — ЧМР и районом Горгаза. ЦМР — один из крупнейших микрорайонов Краснодара.
- Плюсы: инфраструктура, достопримечательности, транспортная развязка, авто- и ж/д вокзалы, бизнес-центры
- Минусы: старый фонд, перегрузки по трафику, непрезентабельный частный сектор, высокая цена аренды
- Цены: однокомнатные 18–35 тыс. рублей, двухкомнатные 30–50 тыс. рублей
5. Микрорайон «Фестивальный» (ФМР)
Чаще всего называют наиболее удобным для проживания. Это типичный спальный район Прикубанского городского округа, но интегрированный в центральную часть и одновременно с плотной застройкой новыми домами и обилием бизнес-центров.
- Плюсы: новая застройка, близко к центру, много предложений, элитные дома
- Минусы: шумоизоляция, отсутствие парковочных мест, отсутствие трамвайной линии
- Цены: однокомнатные 18–35 тыс. рублей, двухкомнатные 30–50 тыс. рублей.
6. Микрорайон «Юбилейный» (ЮМР)
Расположен у излучины реки Кубань — один из самых молодых спальных районов, он начал формироваться в конце восьмидесятых годов прошлого века в западной части города. ЮМР компактный, и новая застройка здесь пока приостановлена. Немало пляжей, но обустроены пока не все, и есть прогулочные зоны на набережной. У ЮМР статус одного из самых экологически чистых районов в Краснодаре — много зелени, нет производства и прекрасный вид до горизонта за рекой.
- Плюсы: река, набережная, парки и зоны отдыха, университет, трамвайная линия
- Минусы: остается старый фонд, узкие дворы, дороги в плохом состоянии, проблема с парковкой
- Цены: однокомнатные 15–25 тыс. рублей, двухкомнатные 25–50 тыс. рублей
Как искать жилье
Порядок стандартный. Сначала определитесь с требованиями к жилью:
- Количество комнат и тип. Одним нужен однокомнатный вариант, а семье комнат потребуется больше. Кто-то предпочитает частный дом или многоквартирный, но новый. Другим нужна комната в квартире с соседями.
- Состояние. Дизайнерский интерьер или просто свежий ремонт, мебель и техника хозяйские или свои.
- Животные. Необходимо уточнить, готов ли собственник к пушистому жильцу. Часто жилье предпочитают сдавать без животных.
- Расположение. Чтобы найти вариант, который не утомит через месяц, важно понять, куда вам нужно будет добираться из дома чаще всего: сад, школа, спорткомплекс, офисный или торговый центр, медучреждения. И учитывать удобство пути при поиске.
- Цена. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Краснодаре — 20 тыс. рублей. Трехкомнатной — 33–35 тыс. рублей, но есть предложения и по 55 тыс. рублей в Западном округе.
«В новом городе целесообразно искать жилье в первый раз через местное агентство недвижимости или риелтора. Последние публикуют свои объявления на специализированных сайтах. Полезно также пользоваться контактами специалистов, которые уже помогли вашим знакомым. Профессионал понимает, что для жизни важны впечатления от района, и поделится своими, которые подкреплены опытом клиентов», — советует Екатерина Саморядова, уточняя, что так поиск будет более прицельным и вырастут шансы быстро найти жилье по душе. Но самостоятельно объезжать районы — тоже хороший способ.
Самостоятельно выбирать варианты быстрее всего на сайтах, которые публикуют предложения о том, что сдается недвижимость. Объявление должно внушать доверие — содержать фотографии всех помещений, на которых хорошо видно состояние всей квартиры. Очевидным плюсом станут фотографии общих мест пользования — лестничной клетки, подъезда, дома снаружи.
Нужно быть готовым к тому, что автором публикации может быть посредник, риелтор, тогда за работу он возьмет комиссию, она может составить 100% ежемесячного платежа. Когда квартиру сдает собственник, расхода на комиссию не будет, но нужно уточнить, какую сумму залога хочет хозяин. Иногда залог называют «платеж за последний месяц», иногда берут и тот и другой. В любом случае сделка по аренде предполагает минимум два месячных платежа единовременно: за первый и последний месяц. Комиссия риелтора и залог обсуждаются отдельно.
Сейчас в городе можно найти около 1,5 тыс. вариантов аренды. В основном это однокомнатные и двухкомнатные квартиры, также есть необычные студии и трех- и четырехкомнатное жилье.