Как заработать на ценных бумагах: разбираемся на примерах с недвижимостью
Покупка квартиры — очень популярная инвестиция у россиян. И неспроста. Недвижимость — хороший актив, который может приносить стабильный и прогнозируемый доход. Однако иногда бывают и убытки. Поэтому лучше диверсифицировать свои инвестиции и вкладывать деньги в разные активы.
Очевидный вариант — фондовый рынок с ценными бумагами: облигациями, акциями, паевыми фондами (ПИФ). Здесь, как и везде, действует правило: у каждого инструмента свой уровень риска и потенциальной доходности. Чем выше одно, тем выше другое, и наоборот.
Но какие именно доходности и риски у облигаций, акций, ПИФов? Об этом мы спросили профессиональных финансистов из канала Первый инвестиционный. А эксперты для наглядности провели аналогии с инвестициями в жильё.
Облигации
Если проводить параллели с недвижимостью, то облигацию можно сравнить с готовой квартирой для сдачи в аренду. Облигация — это долговая бумага. Купить её — значит дать деньги в долг эмитенту, то есть тому, кто её выпустил. Эмитентом облигации может быть компания или государство.
Основной доход от облигаций — купоны, то есть проценты, которые эмитент платит по заранее оговоренному графику. Это похоже на то, как арендатор каждый месяц платит владельцу квартиры.
Перед покупкой облигаций важно убедиться в надёжности и платёжеспособности эмитента: будет ли он стабильно платить проценты и вернёт ли в конце сумму долга.
Можно сказать, что облигации государства и крупнейших компаний, таких как Газпром и Сбер — это хорошие квартиры в центре города. Там отличные соседи и инфраструктура, свежий и дорогой ремонт. Все хотят жить в таких, это надёжный актив. Но хорошее жильё стоит дорого, поэтому отношение ежемесячного платежа за аренду к цене квартиры не очень высокое.
Государство и крупнейшие компании тоже понимают, что им все готовы дать взаймы, поэтому не предлагают высокий процент по своим облигациям.
Но чем дальше от центра города, чем хуже районы, транспортная доступность, инфраструктура — и тем дешевле квартиры. Стоимость аренды тоже падает, но отношение ежемесячного платежа к цене квартиры иногда может быть значительно выше, чем в центре.
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Правда, потенциальная доходность растёт не просто так. В пригородных районах могут возникнуть проблемы с платежеспособностью арендаторов.
С облигациями то же самое: чем меньше масштабы бизнеса, тем выше риски дефолта. Поэтому небольшим компаниям приходится занимать деньги под более высокий процент. Их облигации покупают инвесторы, которые готовы сильнее рисковать ради более высокой потенциальной прибыли.
Акции
Акцию можно сравнить с квартирой в новостройке на этапе строительства.
Обычно акции покупают, чтобы заработать на росте цены. Помимо этого, компании-эмитенты могут раз в год, в полгода или в квартал платить владельцам акций дивиденды, то есть распределять между ними часть прибыли. Но они не обязаны это делать.
Это похоже на покупку квартиры на стадии котлована: кто-то продаёт её сразу после сдачи, когда цена выросла, а кто-то начинает сдавать, чтобы получать ещё и рентный доход — дивиденды.
Вложения в акции потенциально более прибыльные, чем в облигации, но и более рискованные. Квартиры на стадии котлована стоят дешевле, чем готовые, и быстрее растут в цене. Но иногда дом могут не достроить. Или спрос на жильё в этом районе может оказаться очень низким.
Выбирать акции надо так же тщательно, как квартиру на этапе строительства. При её покупке важно изучить застройщика, проанализировать развитие района и спрогнозировать спрос. А при инвестициях в акции нужно понимать бизнес компании, её финансовые и операционные показатели и другие параметры.
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Аналогии с центром и пригородом тоже уместны. Дом в хорошем районе достроят с большей вероятностью, чем за городской чертой. Арендаторы в квартиру найдутся быстрее и они будут более платежеспособными.
То же самое и с акциями. Если покупать бумаги крупнейших компаний, можно чувствовать себя относительно спокойно. А если инвестировать в небольшой бизнес, есть шанс, что он значительно вырастет и принесёт большую прибыль, но и риски велики — он может разориться.
Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)
ПИФы — ещё один очень популярный инструмент на фондовом рынке. ПИФы можно сравнить с долей во многих квартирах одновременно.
Представьте, что вы можете вложиться не в одну квартиру, а купить по небольшой доле сразу в 10 или 20 квартирах. Вы — полноправный собственник своих долей и получаете прибыль от продажи или сдачи в аренду пропорционально этим долям. Но при этом вам не нужно самостоятельно подбирать все эти квартиры, делать ремонт и искать арендаторов. Для этого есть управляющая компания.
ПИФы также вкладывают одновременно в разные акции и облигации, а заодно и в другие инструменты — например, золото. Вложения в фондах сбалансированные, инвесторы не сильно зависят от котировок какого-то одного актива. И занимаются вложениями в ПИФах профессиональные управляющие. Самим инвесторам не надо изучать многочисленные альтернативы и покупать их через брокеров, достаточно приобрести паи.
У каждой управляющей компании обычно есть широкая линейка ПИФов, поэтому можно выбрать фонд с такими риском и доходностью, которые для вас комфортнее всего.
И ещё важный момент: сейчас фонды могут выплачивать инвесторам промежуточный доход от дивидендов по акциям и процентов по облигациям. Это похоже на регулярные платежи при сдаче квартир в аренду.
Где найти идеи для вложений в ценные бумаги
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