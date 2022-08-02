Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
7 мин
2K

Час перед рассветом: почему элитное жилье в России плохо продается и чего ждать дальше

Дата публикации: 02 авг 2022
Час перед рассветом: почему элитное жилье в России плохо продается и чего ждать дальше
Содержание

Российский рынок недвижимости в последнее время оживился благодаря действиям застройщиков, банков, правительства и ЦБ. Льготное кредитование, ипотека с господдержкой и снижение ключевой ставки до 8% годовых подстегнули спрос, однако только в недорогих сегментах. Сегмент элитного жилья по-прежнему переживает непростые времена.

Что такое элитное жилье

Для элитных жилых комплексов характерно расположение в центре города или в престижных районах с удобной инфраструктурой, недалеко от достопримечательностей. Такие ЖК имеют обособленную территорию с ландшафтным дизайном, охрану, лаунж-зону, могут состоять всего из нескольких десятков квартир. Каждая из них должна иметь дорогую внутреннюю отделку, свободную планировку и высокие потолки. Элитную недвижимость строят по проектам знаменитых бюро или иностранных архитекторов. Часто богатые люди инвестируют свои средства в такое жилье, однако теперь они не спешат с этим.

Почему элитные квартиры «не идут»

После того, как весной спрос на элитное жилье резко упал, ожидать полноценного восстановления было бы нереалистично.

Во-первых, взлетевшие было цены хоть и опустились, но не так заметно, как хотелось бы потенциальным покупателям, которые не хотят брать переоцененные объекты и надеются на дальнейшее снижение стоимости.

Во-вторых, многие из тех, кто мог позволить себе купить дорогую квартиру, просто перебрались на зарубежный рынок: в Турцию или ОАЭ ситуация сейчас более предсказуема.

В-третьих, состоятельные граждане, которые весной положили деньги на депозит (ставки тогда превышали невиданные 20% годовых), теперь предпочитают заработанные на процентах средства инвестировать не в элитный, а в более бюджетный сегмент.

«Рынок элитной недвижимости России не особо привлекателен для тех, у кого есть деньги. Он немного ожил за счет того, что одним нужно было срочно продать, а другим — почему бы не купить на десять процентов дешевле, чем было до этого. Дисконт до тридцати процентов доходил», — рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Дополнительный негативный фактор — сезонность. Как правило, клиенты этого сегмента разъезжаются из России с мая по сентябрь.

Что происходит с московской «элиткой»

Сделок по покупке элитного жилья в первом полугодии 2022 года в столице стало меньше на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в Knight Frank Russia, за шесть месяцев было продано всего 390 лотов.

У агентства Savills несколько другие цифры — 437 лотов. Однако это заметно меньше показателей допандемийного 2019 года, когда в Москве в элитном сегменте было заключено около 1000 сделок.

В компании «Метриум премиум» указывают, что с января по май премиальные квартиры подорожали почти на 20%, с 1,4 миллиона до 1,7 миллиона рублей за квадратный метр. Из-за этого, а также из-за сокращения предложения, обеспеченные москвичи переключились на жилье подешевле: стоимостью около 600 тысяч рублей за «квадрат». В компании SimpleEstate «Коммерсанту» объяснили это ростом качества самих объектов. К тому же многие состоятельные горожане предпочитают жить в удаленных и тихих районах, а не в центре.

Час перед рассветом: почему элитное жилье в России плохо продается и чего ждать дальше №1

Такую тенденцию подтверждает и в агентстве Savills. Там заметили, что по итогам первого полугодия количество новых квартир за пределами ЦАО выросло в пять раз, тогда как в центре Москвы в продаже было всего четверть всех лотов. Если сравнить количество квартир, выведенных на рынок в этом году, то в центре их будет 632 против 2381 за его пределами. Таким образом, около 80% нового предложения сосредоточено вне центра столицы. Наибольший выбор представлен в районе Дорогомилово (2012 квартир), Пресненском (457) и Даниловском районах (255).

Интерес падает исключительно к тем элитным новостройкам, которые будут сдаваться еще не скоро, полагают в Yurgeneva Realty. Из-за нежелания рисковать многие состоятельные москвичи приобретают только то, что уже сдано в эксплуатацию или будет готово в ближайшее время. Предпочтение отдается квартирам с мебелью и бытовой техникой, так как покупатели, осознавая сложности с поставками, не хотят осложнять себе жизнь еще и этим.

Что происходит на рынке элитного жилья в Петербурге

В Санкт-Петербурге цена за квадратный метр в элитной новостройке в среднем за год выросла на 22% и составила 566 тысяч рублей, подсчитали в Knight Frank St. Petersburg. На вторичном рынке стоимость квадратного метра, наоборот, упала на 4% и составила 551 тысячу рублей. Это связано с тем, что собственники соглашаются идти на уступки и снижают цены.

Объем свободного предложения на первичном рынке «элитки» увеличился за год на 26% до 134,7 тысячи кв. м (1094 квартиры). Большинство из них находятся на Петроградской стороне и Петровском острове. До конца года запланирован ввод четырех крупных объектов площадью около 74 тысяч кв. м.

Генеральный директор «Альфа Фаберже» Виталий Бахарев отмечает, что интерес к элитному сегменту проявляют в том числе представители федеральных компаний, переезжающих в Петербург. По сравнению с ценами на аналогичное жилье в Москве рынок северной столицы кажется им весьма привлекательным, в частности из-за «культурно–исторической» составляющей.

Час перед рассветом: почему элитное жилье в России плохо продается и чего ждать дальше №2

Где в России самое дорогое жилье? Ответ: не в Москве

У состоятельных жителей Москвы и Петербурга на самом деле не все так плохо. В Сочи элитные квартиры оказались дороже, чем аналогичное жилье в обеих столицах. По данным Knight Frank Russia, за первые полгода цены на первичном рынке элитной недвижимости выросли на треть и составили 2,45 миллиона рублей за «квадрат». Таких высоких цен нет больше нигде в России.

Цены в Сочи активно росли не в этом году, а в течение второй половины 2020-го — первой половины 2021 года. Также на средний ценник повлияло ограниченное предложение и появление в городе новых дорогих проектов, таких как Mantera Seaview Residence. Именно в этом комплексе выставлен на продажу самый дорогой лот за пределами Москвы и Петербурга — цена квадратного метра в пентхаусе там достигла 6,5 миллиона рублей.

Час перед рассветом: почему элитное жилье в России плохо продается и чего ждать дальше №3

Что будет дальше

Эксперты и участники рынка уверены, что во второй половине 2022 года спрос на элитное жилье в России будет восстанавливаться. Депозиты — основной конкурент вложениям в недвижимость — становятся менее выгодными. Соответственно, у инвесторов будет расти интерес вкладываться в элитное жилье. Осенью покупателей традиционно становится больше, но в этот раз перед принятием решения они будут думать дольше обычного: клиенты хотят больше определенности по экономической ситуации, своему бизнесу и источникам дохода.

Дополнительный интерес к «элитке» подстегнет и ввод новых проектов — в предыдущие годы застройщики заложили много площадок и не намерены оставлять их недостроенными. Да, они, скорее всего, заморозят новые проекты, но на объемах строительства это скажется только через три-четыре года.

Выбрать квартиру

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Ипотека без первого взноса в Сбере: как получить
192K
Комбо-ипотека в Сбере: как получить ипотеку на квартиру, машиноместо и кладовую
17K
10 самых продаваемых новостроек Москвы за июнь 2022 года: в каких ЖК чаще всего покупали квартиры в ипотеку
10K
Снижение своей ставки: как получить низкую ставку по ипотеке при единоразовом платеже
6M
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал