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Недвижимость
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Акт приёма-передачи земельного участка и расположенных на нём построек

Дата публикации: 07 сен 2023
Акт приёма-передачи земельного участка и расположенных на нём построек
Содержание

Завершённую сделку по покупке земли обязательно сопровождает акт приёма-передачи земельного участка и имеющихся построек. Это важный документ, который подтверждает исполнение контракта: факт передачи имущества новому собственнику и его оплаты предыдущему.

Как правильно составить акт приёма-передачи земельного участка по договору и что с ним делать дальше — рассказываем в нашей инструкции.

Особенности передачи земельного участка

Покупка земельного участка как приобретение квартиры. Крупная сделка, требующая внимания покупателя, потому что ошибка в документах может дать повод её оспорить. Риелторы рекомендуют тщательно сверять описание приобретаемого имущества по документам с реальными характеристиками. Как купить участок и что учесть при покупке, можно узнать здесь.

На что стоит обратить внимание:

  • Разрешённый вид использования земли. Если участок нужен для строительства дома, а назначение — сельское хозяйство, придется заниматься изменением разрешенного вида использования.
  • Где проходят границы участка. Узнать площадь и наличие границ можно из выписки из ЕГРН. В ней же будут данные об обременениях и собственниках. Собственник может быть один, но если в его паспорте есть штамп о заключении брака до даты покупки участка, понадобится нотариально заверенное согласие супруга на сделку.
  • Кадастровые номера участка и построек на нём из выписки из ЕГРН должны совпадать с указанными в документах, сопровождающих сделку (договор купли-продажи и акт приёма передачи дома и земельного участка).

Если в договоре есть ошибки или несовпадения с выпиской из ЕГРН, покупатель вправе отказаться от сделки и не подписывать акт приёма передачи земельного участка при продаже.

Если покупателя все устраивает — паспортные данные продавца в порядке, согласие супруга на сделку есть (если продавец в браке), данные об участке совпадают во всех документах, то стороны согласовывают условия договора и подписывают его в трёх экземплярах (один для регистрации перехода права собственности в Росреестре). После подписания договора стороны приступают к оформлению акта. 

Как составить акт приёма-передачи земельного участка

Образец акта приема-передачи земельного участка можно найти в интернете или составить самостоятельно. Это документ, который пишут в свободной форме, но определённые правила его оформления существуют. Пройдемся по структуре акта —   так будет проще подставлять в текст данные по нужной сделке. 

Простой образец акта приема-передачи земельного участка включает в себя:

  • шапку документа;
  • данные о сторонах сделки;
  • предмет акта;
  • перечень полученных документов.

Шапка документа

Шапкой документа называют его верхнюю часть. Акт передачи — это приложение к договору купли-продажи. Информацию об этом помещают в правом верхнем углу файла: приложение, его номер, далее — номер договора купли-продажи земельного участка, его дата.

В центре страницы указывают название документа, в нашем случае это акт приема-передачи земельного участка плюс его номер. Под ним город и дату составления акта.

Данные о сторонах сделки

В этой части указывают ФИО и паспортные данные продавца и покупателя, если в сделку вступают физические лица. Если в ней участвуют юридические лица, указывают полное наименование компаний и тех, кто выступает от их лица. Например, финансовый директор на основании доверенности (данные о доверенности тоже необходимо указать). Здесь же нужно написать сведения о договоре, к которому составляется акт: о чём он, когда заключён.

Предмет акта 

Суть акта приёма-передачи в том, чтобы подтвердить, что стороны сделали то, о чём договорились, подписав договор. Это касается и договоров купли-продажи, и договоров аренды. В целом любых договоров, которые подразумевают оплату товаров или услуг.

Поэтому в акте нужно написать, что покупатель принял участок, продавец получил оплату за передаваемый участок по договору (с указанием полной суммы) и что стороны не имеют претензий друг к другу.

Например, продавец осмотрел участок и признаёт, что тот соответствует данным, указанным в договоре. В пункт о приёме участка вписывают его кадастровый номер, площадь, назначение земли и наличие построек (дом, бытовка, баня, колодец, погреб). Он является обязательным.

Перечень полученных документов

Часть с указанием перечня полученных документов необходима для того, чтобы подтвердить, что покупатель получил полный комплект бумаг, необходимых для перехода права собственности и владения участком. Это договор купли-продажи, акт приема-передачи, возможно, план участка или проект строительства дома, если стороны об этом договорились. 

Скачать образец акта приёма-передачи

Оформление передачи земельного участка

Оформление передачи земельного участка — заключительная часть сделки. К этому моменту покупатель уже осмотрел приобретаемое имущество, обговорил с продавцом его недостатки, провел переговоры о цене. Стоит проверить, есть ли у участка почтовый адрес. Для чего это нужно, мы писали здесь. 

В договоре купли-продажи указывают, что продавец обязуется передать участок, а покупатель оплатить в оговоренный сторонами срок и установленным способом — через банковскую ячейку, наличными или банковским переводом. По правилам при покупке недвижимости продавец получает деньги после того, как состоится регистрация перехода права собственности в Росреестре. Зарегистрировать договор можно, обратившись в МФЦ. 

Понадобятся:

  • экземпляр договора купли-продажи; 
  • паспорта участников сделки; 
  • правоустанавливающие документы на участок (договор о покупке, свидетельство о праве на наследство, дарственная или договор мены); 
  • выписка из ЕГРН;
  • нотариально заверенное согласие супруга на сделку (если продавец приобрёл участок в браке и остаётся в нём на момент сделки). 

Новая выписка, подтверждающая переход права собственности к покупателю, будет готова через десять рабочих дней.

Когда оплата совершена, стороны подписывают акт приема-передачи, и сделка считается завершённой. Новый собственник земли может распоряжаться ею по своему усмотрению.

На что обратить внимание при выборе участка, мы подробно рассказали здесь

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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