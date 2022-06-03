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Недвижимость
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Топ-10 новостроек Москвы: в каких ЖК этой весной чаще всего покупали квартиры в ипотеку

Дата публикации: 03 июн 2022
Топ-10 новостроек Москвы: в каких ЖК этой весной чаще всего покупали квартиры в ипотеку
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Аналитики Домклик посчитали количество ипотечных сделок на первичном рынке жилья  с марта по май 2022 года и составили рейтинг 10 самых востребованных ЖК, в которых этой весной зафиксировано наибольшее число продаж квартир в ипотеку. Все новостройки находятся в Москве, квартиры доступны к покупке уже сегодня.

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🏆ЖК Алхимово

Топ-10 самых востребованных ЖК на Домклик №1

Лидером рейтинга по количеству ипотечных сделок сталЖК Алхимовоот ГК Самолет. Комплекс строится в Новой Москве — в 30 минутах езды от МКАД. От ЖК до станции МЦД-2 «Силикатная» пешком можно дойти за 20 минут.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 4,8 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 229 463 рубля. Для покупателей действует система скидок —  при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.

«Действительно, по итогам весны текущего года ЖК Алхимово показывает значительный рост продаж, что обусловлено рядом ключевых факторов. Первая причина заключается в преимуществах самого проекта Алхимово — это уютный жилой комплекс, расположенный на территории Новой Москвы с шаговой доступностью до МЦД Силикатная в экологически чистом районе. Эти плюсы актуальны для клиентов с детьми, что отражается на высокой доле сделок под семейную ипотеку. 

Вторая причина — это совместная работа ГК Самолет и СберБанка, направленная на поиск выгодных программ для наших клиентов. На сегодняшний день спросом пользуются субсидированные программы — 2,99% на стандартных условиях и 1% по семейной ипотеке, что способствует снижению финансовой нагрузки на покупателя. Бесшовность сделки и быстрый вывод клиента на неё являются главным преимуществом сотрудничества ГК Самолет и СберБанка».

Фото эксперта
Кирилл Храпов
Директор по продажам группы «Самолет»

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ЖК Level Южнопортовая

Топ-10 самых популярных новостроек на Домклик №1

Второе место по популярности занимает ЖК Level Южнопортовая от застройщика Level Group. Этот необычный жилой комплекс, фасады которого выполнены в волнообразной форме, находится в северной части района Печатники (ЮВАО), недалеко от набережной Москвы-реки. ЖК имеет хорошую транспортную доступность — до ближайшей станции метро «Кожуховская» можно дойти пешком за 10 минут. 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 8,1 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 323 285 рубля. При 100% оплате, рассрочке или покупке квартиры в ипотеку без субсидирования процентной ставки застройщик предоставляет скидку до 20%.

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ЖК Саларьево парк

Топ-10 самых популярных новостроек на Домклик №2

ЖК Саларьево парк от ГК ПИК — это жилой район в Новой Москве, общая площадь застройки которого составляет 430 тысяч кв. метров. Комплекс расположен в 3 километрах от МКАД по Киевскому шоссе, вблизи от одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Новой Москвы — «Саларьево».

В трёх минутах ходьбы от района находится метро «Саларьево», в пяти минутах — станция метро «Филатов Луг». Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 6,6 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 245 436 рубля.

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ЖК Город-парк Переделкино Ближнее

Топ-10 самых популярных новостроек на Домклик №3

ЖК Город-парк Переделкино Ближнее — это жилой квартал, который строится в Новой Москве, в поселении Внуковское. Застройщик Абсолют Недвижимость. Территория комплекса находится в окружении двух природных лесопарков — Мещерского и Ульяновского. До станции метро «Рассказовка» можно дойти пешком за 7 минут.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 7,3 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 220 137 рубля. Клиентам СберБанка предоставляются скидки — 1% от стоимости квартиры. При 100% оплате или ипотеке дисконт составляет 2%.

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ЖК Остафьево

Топ-10 самых популярных новостроек на Домклик №4

Масштабный жилой комплекс ЖК Остафьево от ГК Самолет возводится в Новой Москве, в 11 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Добраться до него можно за 16 минут на автомобиле. Ближайшая станция метро «Бунинская аллея» находится в 10 минутах езды. Путь до станции МЦД-2 «Щербинка» займёт 30 минут пешком или 5 минут на автомобиле.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 6,3 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 203 824 рубля. Для покупателей действует система скидок — при подаче онлайн заявки на ипотеку предоставляется дисконт 10 000 рублей, есть бонусы за рекомендации (до 60 000 рублей) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.

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ЖК Новые Ватутинки

Топ-10 самых популярных новостроек на Домклик №5

ЖК Новые Ватутинки — это самодостаточный жилой район, расположенный в центре Новой Москвы (застройщик ГК Стройком). Расстояние до МКАД составляет 14 км по Калужскому шоссе. Комплекс представляет собой город внутри города — в рамках проекта построено более 100 домов. При этом жители района имеют московскую прописку и доступ ко всем объектам инфрастуктуры, необходимым для комфортной жизни.

В 12 минутах ходьбы от комплекса строится станция метро «Десеновское». Открытие запланировано на 2026 год. Сейчас идёт возведение домов из первой очереди строительства Центрального микрорайона. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,3 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 203 290 рубля.

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ЖК Матвеевский парк

Топ-10 самых популярных новостроек на Домклик №6

ЖК Матвеевский парк от ГК ПИК строится в районе Очаково-Матвеевское. В трёх минутах ходьбы от комплекса открыта новая станция метро «Аминьевская», которая входит в состав Большой кольцевой линии. Проектом предусмотрены выезды на Мичуринский проспект и проспект генерала Дорохова, дорога до МКАД займёт 9 минут.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 7,4 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 309 237 рубля. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 14%.

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ЖК Зеленая Вертикаль

Топ-10 самых популярных новостроек на Домклик №7

ЖК Зеленая Вертикаль — это проект застройщика Э. К. Девелопмент. Комплекс строится в районе Чертаново Южное и состоит из 11 современных корпусов переменной этажности до 26 этажей. В двух минутах ходьбы от ЖК находится станция метро «Лесопарковая». Также рядом расположены станции «Аннино» (12 минут пешком) и «Улица Старокачаловская» (17 минут пешком).

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2023 года. Цены на квартиры стартуют от 9,9 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 258 607 рубля.

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ЖК Митинский лес

Топ-10 самых популярных новостроек на Домклик №1

ЖК Митинский лес — это жилой квартал от ГК ПИК, расположенный на северо-западе Москвы, в 20 минутах ходьбы от метро «Пятницкое шоссе». Рядом с комплексом находится живописный Митинской лесопарк, где есть спортивные зоны и беседки для пикников, пруд и река, туристические тропы и скамейки. Дорога на машине от дома до центра Москвы занимает около 30 минут.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,4 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 223 552 рубля. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 14%.

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ЖК Бусиновский парк

Топ-10 самых популярных новостроек на Домклик №2

ЖК Бусиновский парк строится в в Западном Дегунино, в 20 минутах ходьбы от станции метро «Ховрино» (застройщик ГК ПИК). В 2023 году рядом с проектом появится новая станция метро «Яхромская». Дорога на машине до Дмитровского шоссе займёт 8 минут, до Ленинградского шоссе — 12 минут. В пяти минутах езды находится МКАД. 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2024 года. Цены на квартиры начитаются от 6,1 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 244 377 рубля. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 17%.

Выбрать квартиру в этом ЖК

Квартиры в этих и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком.

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Новостройки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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