10 самых продаваемых новостроек Москвы: в каких ЖК чаще всего покупали квартиры весной 2023
Эксперты Аналитического центра Домклик посчитали число ипотечных сделок на первичном рынке жилья с марта по май этого года и составили рейтинг самых востребованных московских ЖК.
В топ-10 вошли новостройки, в которых этой весной зафиксировано наибольшее число продаж квартир в ипотеку Сбера.
1. ЖК Новое Внуково🏆
Лидером рейтинга по числу квартир, купленных в ипотеку этой весной, стал ЖК Новое Внуково от ГК Самолет. Проект строится в Новой Москве, в экологичном районе на берегу реки Незнайки.
Расстояние до МКАД — 24 км, до ближайшей станции метро «Кокошкино» можно за 20 минут дойти пешком. В 5 минутах — ж/д станция «Санино», в 16 минутах — метро «Рассказовка». При этом жители комплекса смогут оформить московскую прописку и доступ ко всем объектам инфраструктуры, необходимым для комфортной жизни.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года
Цены на квартиры — от 5,4 млн рублей
Средняя стоимость 1 кв. м — 220 757 рублей
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2. ЖК Люблинский парк
Второе место рейтинга по числу ипотечных сделок занимает ЖК Люблинский парк. Это квартал для жизни от ГК ПИК, который строится на юго-востоке Москвы, в 30 минутах езды от центра.
В шаговой доступности от комплекса находится станция метро «Братиславская». Также поблизости расположены сразу 2 станции МЦД-2 — «Перерва» и «Депо». Территория комплекса реализована в формате двора-парка.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2025 года
Цены на квартиры — от 5,6 млн рублей
Средняя стоимость 1 кв. м — 243 931 рубль
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3. ЖК Прокшино
В тройку лидеров по количеству ипотечных сделок также вошёл ЖК Прокшино от застройщика ГК А101, который строится на берегу Хованского пруда в Новой Москве. Комплекс включает в себя жилой район, бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном.
Всего в 500 м от ЖК находится действующая станция «Прокшино» Сокольнической линии метро. По новой скоростной трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (дублёр МКАД) на автомобиле от дома можно за несколько минут выехать на два крупных шоссе.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2025 года
Цены на квартиры — от 6,8 млн рублей
Средняя стоимость 1 кв. м — 274 828 рублей
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4. ЖК Остафьево
ЖК Остафьево от ГК Самолет возводится в Новой Москве, в 11 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Добраться до него можно за 16 минут на автомобиле.
До ближайшей станции метро «Бунинская аллея» — 10 минут езды. Путь до станции МЦД-2 «Щербинка» займёт 30 минут пешком или 5 минут на автомобиле.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2024 года
Цены на квартиры — от 5,1 млн рублей
Средняя стоимость 1 кв. м — 218 174 рубля
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5. ЖК Алхимово
ЖК Алхимово от ГК Самолет строится в Новой Москве — в 30 минутах езды от МКАД. От ЖК до станции МЦД-2 «Силикатная» пешком можно дойти за 20 минут.
Рядом с комплексом расположены исторические усадьбы Дубровицы, Остафьево и Плещеево, зеленые луга и пруды.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года
Цены на квартиры — от 4,8 млн рублей
Средняя стоимость 1 кв. м — 224 998 рублей
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6. ЖК Лучи
ЖК Лучи от застройщика ЛСР — это современный жилой комплекс в Западном административном округе, в районе Солнцево, расположенный в трёх минутах ходьбы от одноименной станции метро. Хорошая транспортная доступность – между Боровским и Киевским шоссе – позволяет добраться на личном транспорте до центра Москвы всего за полчаса.
Проект возводится в в окружении четырёх парков — здесь можно круглый год наслаждаться свежим воздухом и тишиной, оставаясь при этом в центре событий.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2024 года
Цены на квартиры — от 5,9 млн рублей
Средняя стоимость 1 кв. м — 298 821 рубль
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7. ЖК Скандинавия
ЖК Скандинавия от застройщика ГК А101 возводится в Новой Москве, в поселении Сосенское. Название проекта выбрано не случайно — в его основу заложен заложен по-скандинавски сбалансированный стиль жизни, который сочетает в себе удаленность от шума дорог и транспортную доступность, зеленое окружение и близость к мегаполису.
Расстояние от ЖК до МКАД — 6,5 км. Ближайшие станции метро «Теплый стан» и «Коммунарка» находятся в 15 минутах езды. В перспективе рядом с комплексом откроется новая станция метрополитена «Новомосковская».
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2025 года
Цены на квартиры — от 6,7 млн рублей
Средняя стоимость 1 кв. м — 256 532 рубля
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8. ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)
Современный жилой микрорайон ЖК ЭкоБунино от ГК МИЦ находится в Новой Москве. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность — 9 минут на машине до МКАД (6,5 км) и 20 минут пешком до станции метро «Коммунарка».
В 2023 году в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2026 года
Цены на квартиры — от 5,1 млн рублей
Средняя стоимость 1 кв. м — 209 487 рублей
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9. ЖК Матвеевский парк
ЖК Матвеевский парк от ГК ПИК строится в районе Очаково-Матвеевское. В трёх минутах ходьбы от комплекса открыта новая станция метро «Аминьевская», которая входит в состав Большой кольцевой линии.
Проектом предусмотрены выезды на Мичуринский проспект и проспект генерала Дорохова, дорога до МКАД займёт 9 минут. В квартирах будут французские балконы с окнами от пола до потолка, угловые окна, планировки с гардеробными и отдельными постирочными.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года
Цены на квартиры — от 7,3 млн рублей
Средняя стоимость 1 кв. м — 327 354 рубля
10. ЖК Бунинские луга
ЖК Бунинские луга — это жилой квартал от застройщика ГК ПИК, расположенный в Новой Москве, в 7 км от МКАД. Территория комплекса находится в окружении парковых зон и прудов. До станции метро «Бунинские аллеи» — 20 минут ходьбы, а до станции «Коммунарка» — 10 минут на автомобиле.
В 2024 году дорога до метро станет ещё короче: на Сокольнической ветке будет открыта станция «Новомосковская», дорога до неё займёт всего 10 минут пешком.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2025 года
Цены на квартиры — от 6 млн рублей
Средняя стоимость 1 кв. м — 250 270 рублей