В долг по-быстрому: влияют ли микрозаймы на кредитную историю
- Что такое кредитная история
- Отражаются ли микрозаймы в кредитной истории
- Как микрозаймы влияют на кредитную историю
- Как банки относятся к клиентам с микрозаймами
- Можно ли улучшить кредитный рейтинг с помощью микрозайма
- Как исправить кредитную историю
- Можно ли рефинансировать микрозаймы
- Как не попасть в БКИ с просрочкой
- Какие МФО выдают займы с плохой кредитной историей
Россияне активно берут микрозаймы — получить одобрение на такую ссуду гораздо проще, чем на банковский кредит или кредитную карту. Однако из-за высоких процентов и небольшого срока погашения у заемщиков микрофинансовых организаций высок риск допустить просрочку.
Рассказываем в нашей статье, влияют ли микрозаймы на кредитную историю.
Что такое кредитная история
Это один из ключевых факторов, влияющих на то, одобрит ли банк потребительский заём, автокредит, ипотеку или кредитную карту. Стремясь минимизировать свои риски по возврату одолженных денег и получению запланированной прибыли, кредитная организация тщательно проверит не только платежеспособность потенциального заёмщика на сегодняшний день, но и изучит, как он вёл себя с аналогичными обязательствами в прошлом.
Вся информация о ранее выданных кредитах хранится в бюро кредитных историй (БКИ). Кредитная история содержит весьма подробные сведения, о некоторых из которых заемщик может даже не подозревать:
- обо всех кредитах, которые выплачивает заёмщик
- обо всех кредитах, которые он уже выплатил
- о просрочках и непогашенных в срок обязательствах
- о задолженностях за коммунальные услуги
- о долгах по алиментам
- о запросах на поручительство по кредитам и т. д.
Подробнее можно прочитать в статье 4 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях».
Отражаются ли микрозаймы в кредитной истории
Теперь к основному вопросу: отображаются ли микрозаймы в кредитной истории плательщика? Ответ: да, по закону «О кредитных историях» микрофинансовые организации (МФО), как и другие кредитные учреждения, обязаны отправлять информацию о своих заемщиках в бюро кредитных историй. Это, в том числе, касается следующих данных:
- суммы сделки
- выплат и просрочек по микрозайму
- погашения займа
Одним словом, микрозаймы отображаются в кредитной истории так же, как и банковские кредиты.
Как микрозаймы влияют на кредитную историю
Итак, микрозаём отражается в кредитной истории. Но сам по себе факт, что заёмщик взял в долг у МФО, на её качестве не сказывается.
Наличие же просрочек повлияет так же, как и просрочки по любым другим займам, — негативно. То же самое касается и непогашенных займов, банкротств и судебных взысканий: неважно, из-за какого конкретно кредитного продукта всё это случилось, важно, что такой заёмщик будет восприниматься банком как ненадёжный.
Второй случай, когда наличие микрозаймов снижает шансы на одобрение нового кредита, — если на момент подачи заявки их у заёмщика несколько. Это автоматически означает для банка повышенную кредитную нагрузку, снижающую платежеспособность потенциального клиента. В этой ситуации можно говорить, что микрозаймы портят кредитную историю.
Как банки относятся к клиентам с микрозаймами
Микрозаймы и кредитная история — это факторы, которые нужно рассматривать в разных аспектах. Если речь идет о своевременно погашенных займах в кредитной истории, для банка это будет лишь свидетельством хорошей платежной дисциплины заемщика — разумеется, если нет просрочек по другим продуктам.
Если же в кредитной истории есть несколько незакрытых займов, для банка это может стать сигналом к отказу или повышению ставки по кредиту. Почему еще может отказать банк, читайте здесь.
Но ответ на вопрос, портят ли микрозаймы кредитную историю, не всегда положительный. Напротив, обратившись в МФО, можно повысить свой скоринговый балл — банковский показатель, на основе которого принимается решение об одобрении кредита и предлагаемой ставке.
Можно ли улучшить кредитный рейтинг с помощью микрозайма
Улучшают ли микрозаймы кредитную историю? Да, и это довольно простой и действенный инструмент. Если в «анамнезе» потенциального заёмщика есть просрочки, скоринговый балл автоматически понижается.
Но с помощью своевременно выплаченных кредитов и займов этот балл, напротив, повышается. Другое дело, что с подпорченной кредитной историей получить кредит в банке будет сложно. Микрофинансовые организации относятся к погрешностям гораздо лояльнее, поскольку повышенные риски компенсируют крайне высокие ставки.
Поэтому получить одобрение на микрозаём при неидеальной кредитной истории не так сложно. Дальше главное — своевременно (а лучше чуть заблаговременно) вносить платежи. В этом случае ответ на вопрос, можно ли микрозаймами улучшить кредитную историю, будет положительным.
Как исправить кредитную историю
Микрозаймы могут улучшить кредитную историю, но тут есть несколько нюансов. Если она испорчена, скорее всего, потребуется выплатить в срок несколько займов подряд. Их можно брать в том числе и на небольшие суммы, но это все равно будет восприниматься банком уже не как единичный случай, а как изменение поведенческой стратегии плательщика, повышение финансовой дисциплины и улучшение благосостояния.
Финансовым организациям важно видеть, что человек несколько раз подряд брал кредит и погашал его в срок.
Важно помнить, что обращение в МФО — не единственный способ исправления кредитной истории. В некоторых банках есть свои продукты такого рода: кредиты и кредитные карты с более высокими процентными ставками и упрощенным одобрением.
Работая на повышение скорингового балла, лучше сочетать микрозаймы с такими банковскими кредитами, так как обилие МФО в кредитной истории может восприниматься как нестабильность финансовой ситуации. Таким образом, кредитная история после микрозаймов может как улучшиться, так и ухудшиться.
Можно ли рефинансировать микрозаймы
В классическом понимании процедуры рефинансирования — в большинстве случаев сделать то же самое с микрокредитами — не самая простая задача. Рефинансирование, как правило, распространяется на определённый перечень банковских продуктов:
- кредит на квартиру (ипотека)
- потребительские кредиты
- автокредиты
- задолженности за ЖКУ
- налоговые задолженности, например неуплата имущественного налога на недвижимость собственником жилья
- другие займы, выданные компаниями, владеющими лицензией на банковскую деятельность
Последний пункт дает некоторую возможность для разночтения: МФО может и получить такую лицензию. Но в основном микрофинансовые организации не имеют этой лицензии, чтобы не иметь избыточной регуляторной нагрузки.
Как не попасть в БКИ с просрочкой
Ответ лежит на поверхности: вносить платежи вовремя, а лучше — чуть заблаговременно, чтобы избежать «трудностей перевода».
Согласно Гражданскому кодексу, датой платежа считается дата его обработки, а не отправки клиентом. То есть момент поступления денежных средств в банк. Поэтому перевод в 23:59 с большой вероятностью будет проведен уже на следующий день. А один день — уже будет являться просрочкой с точки зрения кредитной организации.
Но и вносить платеж сильно заранее необязательно: в любом случае он будет обработан в ту дату, которая указана в графике. Банк пересмотрит условия только в случае досрочного погашения, которое нужно запрашивать и оформлять отдельно.
Ещё один важный вопрос: что делать, если нет возможности внести платёж в срок? В этом случае нужно попробовать договориться с кредитной организацией об отсрочке или реструктуризации платежа.
В некоторых МФО такая опция доступна сразу на сайте и в приложении — такие компании понимают, что к ним часто обращаются за займом люди с не самым стабильным финансовым положением, и сразу предусматривают соответствующие опции.
По своей сути такой механизм мало похож на аналог рефинансирования, при котором заемщик получает более выгодные условия. Скорее напротив, будет увеличен срок кредитования и сумма итоговой переплаты вырастет. Иногда требуется также небольшой обеспечительный платеж. Но в этом случае просрочка не возникает, а кредитная история не портится.
Какие МФО выдают займы с плохой кредитной историей
Микрофинансовая организация по определению спокойно смотрит на погрешности в КИ. Некоторые МФО одобряют займы гражданам с испорченной кредитной историей, включая не только несвоевременные платежи в прошлом, но и открытые просрочки в настоящем.
Платёжеспособность заемщика МФО тоже оценивают, но гораздо менее строго, чем банки. Все риски такие компании закладывают в процентную ставку, которая несопоставимо высока относительно банковских условий. Поэтому многие проблемные заёмщики получают в МФО одобрение, и иногда для этого даже не требуется визит в офис — достаточно заполнить форму на сайте.
Простота оформления — это привлекательная для заёмщика сторона микрофинансовых организаций. И всё же при оформлении такого займа требуется максимально трезво оценить свою платёжеспособность и четко понимать, что на выгодных условиях МФО не кредитуют и на самом деле переплата по займу будет крайне высока.