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Ипотека
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Сбер выдал более 6 млрд рублей в рамках ипотеки для IT

Дата публикации: 27 июл 2022
Сбер выдал более 6 млрд рублей в рамках ипотеки для IT

По данным аналитиков Домклик, с начала действия кредитной программы «Ипотека для IT» Сбер выдал почти 800 кредитов на сумму 6,2 млрд рублей. А в июле этого года Правительство РФ изменило условия программы, которые сделали ее доступной для еще большего числа людей. В частности, был расширен перечень организаций, сотрудники которых могут оформить ипотеку для IT.

Теперь средний уровень заработной платы заемщика не менее, чем за три последних месяца должен составлять более 100 тыс. рублей, если место работы находится в городе с численностью до 1 млн человек. Ранее это правило распространялось на регионы численностью до 1 млн жителей.

Также ипотеку могут оформить сотрудники с доходом более 150 тыс. рублей, если их место работы находится в городе-миллионнике: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде.

В Сбере ставка по программе «Ипотека для ИТ» начинается от 4,7%. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, максимальная сумма кредита — 18 млн рублей, срок — до 30 лет.

С момента запуска программы IT-ипотеки мы выдали более 6 млрд рублей ипотечных кредитов. Эти цифры говорят о привлекательности программы. С внесением изменений в Постановление Правительства и расширением категории сотрудников, которые могут взять ипотеку на льготных условиях, я уверен, что еще больше IT-специалистов смогут приобрести себе новое жильё на выгодных условиях.

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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