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Потеря залоговой недвижимости, может ли банк отобрать ипотечную квартиру: ответы на популярные вопросы

Ипотека
29 мар 2023
13K
Потеря залоговой недвижимости, может ли банк отобрать ипотечную квартиру: ответы на популярные вопросы
Содержание

Что такое залоговая недвижимость и правда ли, что банк может отобрать ипотечную недвижимость, которая находится у него в залоге? Рассказываем о главных страшилках, которыми пугают людей в интернете и соцсетях.

Что такое залоговая недвижимость в ипотечных сделках 

Для начала давайте определимся с терминологией: что такое залоговая недвижимость.

Залоговый объект в случае с ипотекой — это недвижимость, которую вы покупаете. Квартира, комната, дом — не важно. До момента погашения ипотеки эта недвижимость находится в залоге у банка: это требование законодательства РФ, банк просто не может не взять в залог такую недвижимость, иначе он нарушит закон. 

Зачем банк берет в залог ипотечную недвижимость 

Банк берет в залог ипотечную недвижимость так как это требования законодательства РФ. Подробности можно найти в федеральном законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 N 102-ФЗ.

Если вовремя не оплатить ипотечную страховку, отберут ли недвижимость

Нет, но банк начислит неустойку. Она начисляется на остаток основного долга в размере 1/2 процентной ставки, установленной п. 4 кредитного договора.

Полис страхования недвижимости нужно продлевать каждый год и предоставлять в банк до того, как закончится срок действия предыдущего полиса. Это требование закона, так как объект недвижимости находится в залоге у банка.

Банк начисляет неустойку (штраф, пени) на остаток по кредиту начиная с 31-го календарного дня после окончания действия предыдущего полиса. Размер неустойки и обязанность ее уплаты определены условиями кредитного договора. 

Если у вас ипотека в Сбере, полис страхования ипотечной недвижимости можно продлить на Домклик. В этом случае полис автоматически отправляется в банк и вам не нужно дополнительно загружать его в личный кабинет. Документы обрабатываются в течение 3 рабочих дней. По результатам вы получите СМС-сообщение о статусе принятия полиса банком.

Но банк ведь всё равно может забрать залоговый объект недвижимости

Для этого нужно очень сильно постараться. Например, если долго не платить ежемесячные платежи по ипотеке. В этом случае банк действительно может обратиться в суд и через судебное делопроизводство затребовать залоговую недвижимость.

Такие судебные производства тянутся очень долго. Идти в суд не хочет никто, поэтому мы рекомендуем платить по ипотеке вовремя.

А что делать, если я не могу платить по ипотеке 

В этом случае позвоните в банк и объясните, почему вы не можете платить по ипотеке. Звонить надо сразу или хотя бы в первый месяц после дня просрочки: на втором месяце уже начисляют штрафы. 

Помните, что задача банка — не добавить человеку долгов, а помочь выполнить обязательства по договору. Поэтому банк, скорее всего, предложит вам несколько вариантов решения ситуации: 

  • Уменьшение ежемесячного платежа за счет увеличения срока ипотеки. Банк может добавить до 10 лет. Общий срок при этом не должен превысить 35 лет.
  • Предоставление отсрочки до двух лет. В этот период можно будет не платить основной долг и частично проценты. Минимальный платеж — 1/10 от суммы процентов за месяц.
  • Кредитные каникулы — льготный период, в течение которого заемщик может уменьшить или приостановить выплаты ипотеки на срок до 6 месяцев. 
  • Еще один вариант — рефинансирование. О том, как рефинансировать ипотеку, мы подробно писали. Если коротко, то можно взять новый кредит под более низкий процент и погасить им ипотеку. Это может быть выгодно, если ставка по рефинансированию меньше хотя бы на 2%, и платить осталось больше года. 

Важный момент: чтобы банк пошел вам навстречу, надо иметь уважительные причины. «Просто надоело платить» — не считается. А вот сокращение или увольнение с работы по состоянию здоровья, закрытие компании, болезнь родных, пожар или другой страховой случай, утрата залога — эти причины банк может посчитать уважительными. В этом случае надо будет подтвердить их документально.

Если залоговая недвижимость пострадала от пожара, затопления или другого ЧП 

Если беда случилась с купленной в ипотеку недвижимостью — всё компенсирует обязательная страховка.

Читайте подробнее о том, как работает обязательное страхование ипотечной недвижимости в статье: «Страхование недвижимости, жизни и здоровья: ответы на популярные вопросы».

А можно ли вообще продать ипотечную квартиру, она мне не нужна 

Можно. Иногда собственники продают ипотечную квартиру, чтобы, например, купить жилье побольше, или в связи с переездом в другой город.

Такие сделки — нормальная практика. Читайте подробнее о том, как это сделать, в статье: «Как продать квартиру в ипотеке»

Более того, с 2023 года вы можете продать свою ипотечную квартиру на Домклик с сохранением ипотечной ставки для вашего покупателя. Подробнее читайте в статье: «Возможность продать квартиру в ипотеке с сохранением ставки для покупателя появилась на Домклик».

Также можно сдать квартиру или любую другую залоговую недвижимость в аренду. Об этом тоже есть отдельный материал: «Как сдать в аренду ипотечную квартиру».

Если коротко, то для продажи или сдачи в найм ипотечной недвижимости вам надо будет предупредить об этом ваш банк, где вы брали кредит на покупку жилья.

Может ли банк забрать ипотечную недвижимость: резюме 

По закону банки имеют право затребовать от заемщика по ипотеке залоговую недвижимость в случае, если заемщик не выполняет условия кредитного договора: например, не платит по ипотеке несколько месяцев. По факту, таких случаев ничтожно мало, а банки делают всё возможное, чтобы сохранить клиентов. 

Если у вас возникли финансовые сложности и вы боитесь потерять ипотечную недвижимость, не ждите — звоните в банк и просите о помощи. Помните, что для этого нужна уважительная причина и документы, которые смогут её подтвердить.

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