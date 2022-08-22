Как получить ипотеку людям с ограниченными возможностями
В российских банках нет специальных программ для приобретения ипотеки гражданами с ограниченными возможностями здоровья — им приходится брать ее на общих условиях. При этом государство предлагает им различные меры поддержки. Рассказываем, в чем особенности этих льгот и кто может на них претендовать.
Ипотека для инвалидов на общих условиях
В связи с тем, что в России еще не очень развита социальная программа поддержки людей с инвалидностью, оформление ипотеки для них проходит на стандартных условиях. Причем взять ипотеку на общих основаниях тоже бывает непросто — кто-то не трудоустроен официально, а кто-то не может оформить страховку из-за проблем со здоровьем.
Финансовые организации готовы сотрудничать только с платежеспособными гражданами. То есть необходимо, чтобы состояние здоровья человека позволяло ему вести полноценную жизнь и работать,— обычно это люди с II и III группой инвалидности. Сложнее, если за ипотекой обращается человек с I группой инвалидности, — из-за отсутствия документов о подтверждении доходов ему могут отказать в сделке.
В СберБанке есть программа «Ипотека без подтверждения дохода» — она позволяет подать заявку на кредит всего по двум документам. О том, как это сделать, рассказываем в статье «Ипотека по двум документам: как получить кредит без подтверждения дохода».
При оформлении заявки банк тщательно проверяет все документы: медицинские справки и заключения, сведения о работе, размере заработной платы и начисленной пенсии. Для того чтобы повысить вероятность положительного ответа по заявке, важно предоставить банку доказательства своей платежеспособности. Что может помочь:
- наличие успешно выплаченных кредитов (желательно, если они оформлены после инвалидности);
- отсутствие штрафов и просрочек по кредитам;
- стабильный ежемесячный доход помимо социальных выплат (например, заработная плата или прибыль от сдачи жилья в аренду);
- низкий риск полной утраты трудоспособности;
- наличие поручителя, полностью отвечающего требованиям кредитора.
Особенности страхования
Важное условие для получения ипотеки в большинстве банков — оформление страховки. В чем же особенности оформления полиса для инвалидов?
- найти страховую компанию, которая согласится страховать при таких обстоятельствах, сложнее, несмотря на повышенный тариф;
- полис страхования обойдется дороже, ведь риск потери трудоспособности с инвалидностью выше. Тем более придется страховать не только объект ипотеки, но и жизнь и здоровье — это необходимо, чтобы сохранить выгодную процентную ставку и защититься от непредвиденных обстоятельств;
- оформить полис страхования могут только люди с «легкими» группами инвалидности — II и III. Некоторые страховщики устанавливают ограничения даже для II группы, объясняя это высокими рисками наступления страхового случая;
- в страховую компанию надо предоставить все документы, подтверждающие инвалидность и работоспособность;
- заключить договор страхования можно только в компании, одобренной кредитором. Это осложняет выбор людям с ОВЗ, ведь для них рынок и так ограничен теми немногими компаниями, готовыми предложить им страхование.
Есть и альтернативные пути для приобретения жилья в ипотеку инвалидам. Например, можно стать участником других социальных программ — выбор зависит от местоположения и семейного статуса заемщика. Программы различаются условиями — ставкой, размером первоначального взноса и максимальной суммой кредита. Так, можно присоединиться к программе «Семейная ипотека» — она предлагается гражданам, у которых в 2018–2022 годах родился (или родится) ребенок. Также есть «Дальневосточная ипотека» — для этойпрограммы необходимо приобретать жилье в определенной местности: на Дальнем Востоке. Наконец, льготная ипотека распространяется на военнослужащих и IT-специалистов.
Ипотека и меры социальной государственной поддержки
Граждане с ограниченными возможностями здоровья могут претендовать на государственную или региональную соцподдержку. В зависимости от условий программы, эти средства можно использовать в качестве первоначального взноса или потратить на погашение имеющейся задолженности по ипотеке.
Особенности субсидирования
Для того чтобы встать на учет, инвалидам необходимо соответствовать определенным требованиям. Например, при распределении субсидий в приоритете люди, вставшие на учет до 2005 года. Также важно, чтобы претендующий на господдержку не имел собственной жилплощади и жил в арендованном помещении. Он также может жить в коммунальной квартире, в общежитии или в одной квартире с двумя (или более) семьями. Наконец, обратиться за помощью могут инвалиды, чье жилье не соответствует санитарным и техническим условиям или утвержденным в регионе нормативам жилой площади.
Постановка на учет граждан с ОВЗ не зависит от группы инвалидности. Но важно понимать, что из-за ограниченного бюджета и большого числа нуждающихся в улучшении жилищных условий ожидание может занять несколько лет.
Кроме того, заемщику предстоит доказать, что условия его проживания действительно не соответствуют общепринятым нормам. Для этого придется собрать большой пакет документов — подробные данные о ситуации дают «преимущество» в общем рейтинге.
Ипотека для детей с инвалидностью
В 2018 году в России заработала льготная ипотека для семей с детьми — по ней можно оформить сделку по ставке до 6% годовых. В СберБанке ставка по этой программе начинается от 5,3% годовых.
Она действует на все семьи, где есть хотя бы один ребенок. Главное — чтобы ребенок родился с начала 2018 до конца 2022 года. Ипотека же может быть оформлена до 31 декабря 2023 года.
Если в семье родился ребенок с инвалидностью, оформить ипотеку по этой программе можно будет в любое время до конца 2027 года. Причем неважно, когда именно установлена инвалидность, — хоть после 2022 года.
При оформлении льготной семейной ипотеки минимальный первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Заемщик может внести эти средства или из своего кармана, или за счет материнского капитала. Максимальная процентная ставка — 6% годовых.Наконец, есть лимит стоимости недвижимости — он зависит от региона, где приобретается жилье:
- 30 000 000 рублей — для кредитуемых объектов в Москве и области, Санкт-Петербурге и области
- 15 000 000 рублей — для кредитуемых объектов в других регионах
Процесс подачи заявки на льготную ипотеку для семей, где есть ребенок с инвалидностью, не отличается от того, что проходят обычные семьи. Но семье с ребенком-инвалидом придется предоставить документы, подтверждающие его инвалидность, например справку медико-социальной экспертизы. Отметим, что каждый банк имеет квоты на участие в льготной программе, так что, если в одном банке вам отказали в оформлении ипотеки, есть смысл обратиться в другой.