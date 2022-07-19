Ипотека для иностранцев в России: как менялся спрос, кто и где берет ипотеку в РФ
- Ипотека для иностранцев: как менялся спрос по этой программе
- Граждане каких зарубежных стран берут ипотеку в России
- Какая недвижимость привлекает иностранцев, берущих ипотеку в РФ
- В каких регионах РФ чаще всего иностранцы берут ипотеку
- Какие иностранцы берут ипотеку в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге
Кто он — иностранец, покупающий жилье в России, и в каких регионах и городах нерезиденты РФ чаще всего берут ипотеку? К годовщине запуска программы «Ипотека для иностранных граждан» аналитический центр Домклик подготовил специальное исследование, в котором анализируется условный портрет заемщика и спрос по этой программе.
Напомним, год назад Сбер запустил ипотечную программу, по которой нерезеденты РФ могут купить жилье в ипотеку. Иностранцы могут купить недвижимость на вторичном рынке или в новостройке, построить или купить загородный дом или дачу, а также купить машиноместо или гараж в любом городе России.
Ипотека для иностранцев: как менялся спрос по этой программе
За исключением первого месяца действия программы, в 2021 году наблюдается не высокий, но стабильный поток обращений на уровне 500-600 заявок в месяц. Также заметна положительная динамику спроса после весеннего затишья на рынке недвижимости в начале 2022 года. Такая динамика в большей степени объясняется притоком мигрантов, в том числе трудовых.
Программа «Ипотека для иностранных граждан» работает уже год, и, хотя она и рассчитана на узкий сегмент клиентов, мы видим по ней стабильный спрос: вопрос с покупкой недвижимости актуален для всех. Условия кредитования практически не отличаются от тех, что доступны резидентам РФ. Главное отличие — не поддерживаются льготные ипотечные госпрограммы. При этом скидка на ставку 1% при страховании жизни и здоровья сохраняется.
Граждане каких зарубежных стран берут ипотеку в России
Ниже на графике представлен список топ-10 стран по количеству заключенных сделок. Больше всего сделок в Сбере заключают граждане Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Республики Молдовы и Турции.
Сопоставив количество заключенных сделках с официальной статистикой миграции в РФ, можно сделать любопытный вывод. В среднем, лишь 0,01% граждан, прибывающих из вышеперечисленных стран, заключают ипотечные сделки.
Какая недвижимость привлекает иностранцев, берущих ипотеку в РФ
На графике ниже указано распределение заключенных сделок по видам недвижимости для топ-10 стран.
Распределение ипотечных сделок с иностранцами по объектам недвижимости примерно одинаковое: большая доля сделок приходится на вторичное жилье.
Специалисты аналитического центра объясняют это тем, что при переезде люди хотят обезопасить себя от рисков, связанных с вложениями в строящееся жилье (непредвиденное увеличение сроков сдачи, изменение стоимости строительных материалов, отсутствие готовой инфраструктуры).
Исключение составляют сделки с гражданами Беларуси. Доля строящегося жилья и загородной недвижимости значительно выше, чем у граждан других странах, и составляет 23% (доля готового жилья — 67%).
В каких регионах РФ чаще всего иностранцы берут ипотеку
Граждане других стран в большей степени заинтересованы в покупке жилья в Московской области (30,6% всех сделок), Москве (26,8%), Санкт-Петербурге (14,4%). На долю остальных регионов приходится меньше трети всех ипотечных сделок.
Какие иностранцы берут ипотеку в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге
Эксперты аналитического центра Домклик также составили рейтинг стран, граждане которых чаще всего покупают жилье в ипотеку в столичных регионах: в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Из графиков видно, что предпочтения граждан из различных стран в плане выбора места жительства и работы отличаются. Так, например, приезжие из Киргизии предпочитают Москву, а приезжие из Таджикистана и Армении — Московскую область.
Эксперты аналитического центра Домклик отмечают, что выбор места жительства обусловлен финансовыми возможностями нерезидента, местом работы, а также семейным положением.
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