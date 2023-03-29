Что делать, если банк не одобрил заявку по ипотеке
После отказа в ипотеке нередко встаёт вопрос: что делать дальше, повлияет ли это на кредитную историю и когда можно подавать повторную заявку на получение кредита. Отвечаем на популярные вопросы в этой статье.
Что делать после отказа в ипотеке
Банк имеет право не называть причины отказа в ипотеке, но среди частых причин — плохая кредитная история, недостаточный доход, большая кредитная нагрузка, предоставление недостоверных сведений.
Если вам отказали в ипотеке, попробуйте проверить все эти критерии и исправить ситуацию. Например, можно обратиться в бюро кредитных историй — возможно, у вас есть незакрытые кредиты, о которых вы забыли. Посмотрите, нет ли у вас задолженностей перед государственными или муниципальными службами, например, по ЖКУ и штрафам, открытых судебных дел.
Подробнее о причинах отказа в ипотеке и что с ними делать>>
Отражается ли отказ в ипотеке в кредитной истории
Отказ в ипотеке не отражается на кредитной истории человека.
В бюро кредитных историй отображается только запрос банка, который он подаёт при рассмотрении заявки на ипотеку для оценки кредитной истории заявителя. Дальнейшей информации по этому запросу не будет.
Когда можно подать повторную заявку на ипотеку
После отказа в ипотеке в Сбере подать повторную заявку можно через 30 дней. За это время можно закрыть задолженности, если они были — информация в бюро кредитных историй обновляется в течение 5 рабочих дней; собрать необходимые документы — например, о дополнительных доходах, или пересмотреть параметры кредита: увеличить первый взнос или срок выплаты ипотеки.
Также можно привлечь созаёмщиков — они помогут увеличить шансы на получение ипотеки.
Созаёмщики по ипотеке: кто может быть и зачем они нужны
Перед тем, как подать повторную заявку, воспользуйтесь ипотечным калькулятором: он поможет рассчитать размер ежемесячного платежа, сумму кредита, а, значит, оценить ваши финансовые возможности и вероятность одобрения ипотеки. Полезно будет изучить существующие ипотечные программы и выбрать ту, которая подходит именно вам.