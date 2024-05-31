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Дом и уют
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Как замедлить лето

Дата публикации: 31 мая 2024
Как замедлить лето
Содержание

Лето — это мгновение, которое очень быстро проходит. За работой, делами и заботами, бывает, не замечаешь, как оно пролетело. А ведь так хочется насладиться теплом и солнцем подольше. Но как задержать лето?

Делимся рекомендациями, как не пропустить самое яркое время года.

Проводите больше времени на улице

В полной мере ощутить лето — его запахи, краски и тепло — можно, находясь на свежем воздухе. Место и досуг при этом значения не имеют: это может быть зеленый парк и скамейка у подъезда; мастер-класс и пикник.

Активности под открытым небом — например, фестивали, экскурсии, кинопоказы — проводят во многих городах. Просто откройте афишу и выберите подходящий вариант.

Увы, работу летом никто не отменял, но даже в этом случае есть шанс бывать на улице чаще. Если вы фрилансер, можно отправиться с ноутбуком в ближайший парк или сесть на веранде кафе. Если же уйти из дома не получается, есть альтернатива — оборудовать рабочее место на балконе. Это позволит не только быть в ритме лета, но еще может стать дополнительным источником вдохновения.

Работая в офисе, сделать так не получится, но ведь у всех есть обеды и мини-перерывы. Даже если в последних у вас нет необходимости, не пренебрегайте ими — и при любой возможности выходите подышать на улицу.

Посмотрите, есть ли во внутреннем дворике офиса специальное пространство, оборудованное столиками, или кафе с верандой рядом с вашей работой, и ходите обедать туда.

А после работы не спешите возвращаться в квартиру — прогуляйтесь до дома пешком. Если вы добираетесь транспортом, можно выйти за несколько остановок и пройтись, наслаждаясь наполняющимся прохладой воздухом. Еще есть ленивый способ для тех, кто сильно устал на работе: просто сесть на скамейку и расслабиться — без телефона и соцсетей, наедине с собой и летом.

Чаще выбирайтесь на природу

Отправиться за город можно в выходные — съездить как одним днем в лес на пикник, так и на несколько дней на дачу. Если ее нет, подумайте об аренде дома в живописном месте или номера в эко-отеле.

Более смелый вариант сменить обстановку — турпоход. Найдите туристическую группу в вашем городе и отправляйтесь с ней в поход с палатками. Такой досуг, конечно, подойдет не всем, но впечатлений в любом случае оставит массу.

Кусочек природы можно найти и в городе — в большинстве из них есть лесопарки, просто парки. А как провести там время, зависит от предпочтений: позовите с собой друзей, возьмите ракетки, мяч либо плед с книгой и уединитесь в тени деревьев, наслаждаясь чтением и звуками природы.

А для тех, кто не слишком любит отдых на природе, альтернативой могут стать, например, бассейны под открытым небом.

Возьмите отпуск

Это один из самых надежных способов запомнить лето — из отпуска невозможно не привезти воспоминания и фотографии. Две недели плюс место, где давно хотели побывать, — формула хорошего отдыха и незабываемых эмоций. При этом не стоит ставить остальную часть лета в режим ожидания, если ваш отпуск только в конце июля или в августе.

Если отпуск взять никак не получается, попробуйте договориться хотя на пару дней отгулов. На эти дни тоже можно запланировать поездку — например, в какой-то город России; пойти в поход или присмотреться к другим вариантам, о которых мы писали выше.

Проводите время наедине с собой

Фокус на себе помогает быть здесь и сейчас. А это как раз один из способов заметить и прочувствовать лето. В такие моменты время идет медленнее, а тело и душа расслабляются. Важно сказать, что концентрация на себе — это не обработка потоков мыслей, а самосозерцание и безмятежность.

Попробуйте что-то новое

Ощущения упущенного лета точно не будет, если вы откроете для себя что-то новое. Например, вы давно хотели заняться йогой, пойти на танцы или полетать на воздушном шаре. Так вот сейчас самое подходящее для этого время.

Устройте себе какие-нибудь челленджи: вставайте на час раньше обычного. Это может быть совсем раннее утро, когда на улице нет ни души, а лишь изредка проезжают машины. Это время можно провести за чашкой кофе с видом на утреннюю дымку. Или проехать по пустому городу на велосипеде, вдыхая прохладный свежий воздух.

Так в чем залог яркого лета?

В активностях, свежем воздухе и красивых летних пейзажах. Главное — не переусердствовать с планами, иначе вместо прекрасного времяпрепровождения можно получить перегрузку организма и усталость.

А в меру насыщенное лето оставит в памяти приятные моменты, красивый загар на коже, а может, принесет новые знакомства. И никаких ощущений, что оно прошло мимо вас.

Читайте также: Уезжаю в отпуск. Как позаботиться о квартире

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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