Как создать стильный интерьер и не разориться
Стиль — не значит дорого, стиль — значит со вкусом. Да, за качество приходится платить, но это не должны быть громадные суммы, равные бюджету какой-нибудь маленькой африканской страны.
А стоит проявить чуточку фантазии, капельку умеренности и немного хитрости, и ваша квартира — образец для иллюстрации к каталогу дизайна интерьеров, а содержимое кошелька при этом — в целости и сохранности.
1. Арт-объекты и декор
Статуэтки, витражи, картины, постеры, мозаики — все это добавляет сто очков к стилю интерьера. А еще сразу обращает на себя внимание, отвлекая от недостатков. Но выбор арт-объекта требует и особой тщательности. Их особенность — в уникальности.
Не скупайте типовые картины, сериями производящиеся в крупных интерьерных магазинах и знакомых всем и каждому. Не пожалейте времени и пройдитесь по небольшим художественным галереям и салонам, арт-маркетам и шоу-румам. Уверяем вас, так вы сможете выбрать очень интересные вещи, не сильно при этом потратившись.
Много полезных советов по теме читайте в нашей статье «Фотографии в интерьере: лучшие идеи для вашего дома»
2. Винтажные вещи
Винтаж, как элемент дизайна, уместен в любом интерьере. Только не превращайте комнату в музей антиквариата, это будет скорее смешно, чем стильно. А вот пара-тройка благородных винтажных вещей добавит аристокртизма и благородства любому помещению. Если эти предметы еще и функциональны — вообще прекрасно!
Красиво состаренный комод, пепельница, патефон, старинный сервиз на кухне — все это выгодно подчеркнет ваш вкус. Проявите индивидуальность: старая печатная машинка поможет оформить комнату журналиста, а собрание винила — к увлекающимся музыкой. Главное, чтобы это было уместно.
Вперед, на блошиные рынки и барахолки — там можно найти по-настоящему уникальные вещи по смешным ценам. Также можно поискать винтаж в интернете, есть много сообществ и сайтов, где люди продают доставшееся от бабушки приданное практически за бесценок, обменивают или просто отдают в добрые руки.
3. Декоративные ширмы для зонирования пространства
Декоративная ширма — настоящая палочка-выручалочка для небольшой квартиры. Во-первых, ширмы выглядят очень изящно и необычно. Для любителей восточного колорита это вообще находка.
Но самый главный плюс — с ее помощью легко зонировать пространство в зависимости от ситуации: рабочее место, зону отдыха, территорию для детских игр. К вышеперечисленным преимуществам добавьте компактность и мобильность, и вы сами удивитесь, почему у вас ее еще нет.
4. Увеличиваем окна потолочным карнизом
Иметь в своей квартире большие окна и высокие потолки хотят наверняка все. Но, увы, такая роскошь не всегда доступна. Не проблема. Потолочные карнизы недорогие и отлично справляются со своими функциями: «вытягивают» пространство, зрительно делая окна шире, а потолки выше.
5. Текстиль в интерьере
Такой, казалось бы, обычный предмет интерьера, как текстиль, играет очень важную роль. Подушки или плед, наброшенные на кресло и диван, могут стать чуть ли не стилеобразующим элементом интерьера, ярким акцентом в общей концепции. Плюс они добавляют того самого домашнего уюта.
Только не оставляйте те, которые шли в комплекте с диваном — обычно они все одного цвета, а это очень скучно и совсем не стильно. Если вы умеете рукодельничать, то вашей фантазии есть где развернуться — вышейте диванную подушку своими руками и готовьтесь отвечать на вопросы, где же вы такую приобрели.
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6. Комнатные растения
Комнатные растения, помимо своих эстетических качеств, выполняют еще и оздоровительные: очищают воздух, поднимают настроение и даже могут помочь в борьбе с межсезонной депрессией. Даже не будучи опытным флористом, легко обустроить в квартире свой маленький ботанический сад, радующий глаз и оживляющий даже самый скучный интерьер.
Какие комнатные растения подойдут именно вам и как за ними ухаживать, читайте в нашей статье «Самые полезные комнатные растения»
7. Металлические предметы декора
Металлический блеск всегда добавляет строгой элегантности в интерьер. Хромированные поверхности золотых, медных, серебристых оттенков отлично смотрятся, если не перегружать ими пространство. Особенно это актуально, если дизайнерским решением в оформлении квартиры стал стиль «лофт».
Как при небольшом бюджете оформить квартиру в стиле «лофт», читайте в нашей статье «Лофт в интерьере: инструкция по применению»
8. Принцип минимализма
Как краткость — сестра таланта, так и минимализм — брат стиля. Пестрота и нагромождение несочетающихся предметов превратят вашу квартиру в подобие «ярмарки тщеславия», а нам такого совсем не надо. Мебель должна быть мобильной и практичной, у каждой вещи должно быть свое место.
Немного непринужденности, конечно, добавит жизни — квартира не должна походить на холодный экспозиционный зал. Но пусть это будет небрежно лежащий на диване красивый плед, а не трещащие под тяжестью бабушкиного хрусталя полки и антресоли.
9. Потратьтесь на несколько премиальных вещей
Находчивость, фантазия и хороший вкус помогают сэкономить деньги при обустройстве квартиры, но на качестве некоторых вещей экономить себе дороже. Именно они станут той самой «вишенкой на торте» в вашем интерьере.
В спальне должна быть хорошая и удобная кровать, на кухне — добротный обеденный стол, в гостиной — комфортный диван. Не скупитесь на эти предметы мебели, лучше сэкономьте на мелочах.