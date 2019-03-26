Как оформить интерьер вне времени: 5 базовых принципов
Он, как маленькое черное платье — вне времени и вне модных тенденций. Такой интерьер построен на 5 базовых принципах. И они действительно работают!
1. Выбирайте базовые оттенки
Белый, черный, беж, коричневый, серый и их оттенки — цветовая база, которая будет актуальной всегда.
Если хочется яркости и сочности, разбавляйте базу терракотовым, синим, глубоким зеленым — цветами, которые также примыкают к традиционным и уместным в любых интерьерных стилях.
2. Используйте натуральные материалы
Дерево, камень и другие натуральные материалы и поверхности — это не только красиво и экологично, но и благородно. Натуральные материалы даже стареют по-особенному красиво. Неровности, царапины, потертости — все это в случае с природным декором добавляет интерьеру атмосферности и стиля. И всегда остается на волне популярности.
3. Следите за трендами, но выбирайте свой стиль
Тренды на то и тренды, чтобы с завидной периодичностью сменять друг друга. Поэтому это не наш вариант. К тому же, следование трендам — заведомо ложный путь.
В этом году институт Pantone считает главным цветом «Живой коралл». Интересный оттенок, но именно вам он может прийтись не по душе.
Слушайте себя и свои ощущения от того или иного цвета, материала, объекта и создавайте личностный интерьер — именно у такого шансы остаться актуальным надолго наиболее высоки.
4. Отталкивайтесь от своего образа жизни
Подумайте о перспективах на ближайшее будущее. Возможно, у вас в планах пополнение семейства или уход на фриланс? Тогда интерьер должен отвечать этим потребностям или при необходимости легко подстроиться под них.
Запомните: интерьер должен оставаться актуальным не только с точки зрения эстетики, но и функциональности.
5. Оставьте место для перемен
Будем откровенны: создать интерьер, в который не придется время от времени вносить изменения — невозможно.
Во-первых, такое пространство за годы успеет вам изрядно надоесть, во-вторых, вещам и отделке свойственно портиться, ломаться, изнашиваться. Поэтому ваша задача — оставить лазейки для бюджетных изменений.
Используйте лаконичную и качественную базу, а отдельные элементы (текстиль, элементы декора, ковры и прочее) с определенной периодичностью меняйте, тем самым преображая интерьер.