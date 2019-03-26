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Дом и уют
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Как оформить интерьер вне времени: 5 базовых принципов

Дата публикации: 26 мар 2019
Как оформить интерьер вне времени: 5 базовых принципов

Он, как маленькое черное платье — вне времени и вне модных тенденций. Такой интерьер построен на 5 базовых принципах. И они действительно работают! 

1. Выбирайте базовые оттенки

Белый, черный, беж, коричневый, серый и их оттенки — цветовая база, которая будет актуальной всегда. 

Если хочется яркости и сочности, разбавляйте базу терракотовым, синим, глубоким зеленым — цветами, которые также примыкают к традиционным и уместным в любых интерьерных стилях.

2. Используйте натуральные материалы

Дерево, камень и другие натуральные материалы и поверхности — это не только красиво и экологично, но и благородно. Натуральные материалы даже стареют по-особенному красиво. Неровности, царапины, потертости — все это в случае с природным декором добавляет интерьеру атмосферности и стиля. И всегда остается на волне популярности. 

3. Следите за трендами, но выбирайте свой стиль 

Тренды на то и тренды, чтобы с завидной периодичностью сменять друг друга. Поэтому это не наш вариант. К тому же, следование трендам — заведомо ложный путь.

В этом году институт Pantone считает главным цветом «Живой коралл». Интересный оттенок, но именно вам он может прийтись не по душе.

Слушайте себя и свои ощущения от того или иного цвета, материала, объекта и создавайте личностный интерьер — именно у такого шансы остаться актуальным надолго наиболее высоки. 

4. Отталкивайтесь от своего образа жизни

Подумайте о перспективах на ближайшее будущее. Возможно, у вас в планах пополнение семейства или уход на фриланс? Тогда интерьер должен отвечать этим потребностям или при необходимости легко подстроиться под них.

Запомните: интерьер должен оставаться актуальным не только с точки зрения эстетики, но и функциональности.

5. Оставьте место для перемен

Будем откровенны: создать интерьер, в который не придется время от времени вносить изменения — невозможно. 

Во-первых, такое пространство за годы успеет вам изрядно надоесть, во-вторых, вещам и отделке свойственно портиться, ломаться, изнашиваться. Поэтому ваша задача — оставить лазейки для бюджетных изменений.

Используйте лаконичную и качественную базу, а отдельные элементы (текстиль, элементы декора, ковры и прочее) с определенной периодичностью меняйте, тем самым преображая интерьер.

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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