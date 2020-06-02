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Дом и уют
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Как избежать пожара в квартире

Дата публикации: 02 июн 2020
Как избежать пожара в квартире
Содержание

Правила обращения с огнем вроде бы известны всем, однако каждые пять секунд где-то на планете происходит пожар. Рассказываем, как обезопасить дом от возгорания и дальнейших печальных последствий.

Следите за исправностью электроприборов и проводки

  • Старайтесь, чтобы несколько электроприборов большой мощности не работали одновременно — это может привести к короткому замыканию.
  • Не пользуйтесь электроприборами с повреждениями. Если у светильника, фена или зарядки для ноутбука оголенный провод — ремонтируйте или меняйте.
  • Не покупайте дешевую технику от неизвестных производителей. Если вы увидели дефекты в розетке или почувствовали запахи горения — вызывайте электрика.
  • Следите за состоянием проводки. Все кабели должны быть защищены изоляционными материалами, при выборе материала для электропроводки отдайте предпочтение алюминиевой. 
  • Поставьте калиброванные предохранители в электросчетчик и следите, чтобы не было «скруток» проводов.
  • Не закрывайте электропроводку горючими материалами — обоями и коврами.
Важно!

О правильной организации электрики читайте в статье «Как правильно спланировать электрику в квартире»

Установите средства защиты от пожара

Датчики дыма

Датчики дыма или пожарная сигнализация оповестят о первых признаках пожара — задымлении. В них вмонтирована сирена, которая подаст сигнал об опасности.

Огнетушители

Самый обычный огнетушитель стоит около тысячи рублей. Даже если произошло небольшое возгорание — применяйте огнетушитель.

«Умные розетки»

Решить проблему невыключенного утюга помогут «умные розетки». Проверить состояние электроприборов и выключить их можно дистанционно — через свой смартфон с выходом в интернет.

Датчик утечки газа

Актуально для квартир с газовыми плитами или газовым отопительным оборудованием. Датчик утечки газа работает по тому же принципу, что и датчик дыма, и своевременно предупредит об увеличении концентрации горючих газов и поможет предотвратить опасную ситуацию.

Для защиты своего имущества от несчастных случаев, в том числе от пожара, можно приобрести страховой полис в разделе «Моя недвижимость» на Домклик.

Страховка поможет восстановить ремонт в квартире или доме в случае происшествия, и вам не придётся платить крупную сумму из своего кармана.

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  • расширенный набор рисков
  • онлайн оформление
  • персональный подход

Можно выбрать удобный для вас формат оплаты полиса — раз в месяц, раз в 3 месяца или раз в год. 

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Обратите внимание на дополнительные помещения

  • Балкон или лоджия не должны быть складом для всего, чему в квартире не находится места. Одна спичка или окурок, залетевшие от соседей сверху, могут стать причиной пожара.
  • Если балкон или лоджия застеклены, старайтесь перед выходом из дома и на ночь закрывать окна.
  • Не используйте лестничные площадки для хранения колясок, велосипедов и других габаритных вещей. Это — нарушение норм пожарной безопасности.

Объясните правила пожарной безопасности детям

Часто причинами пожара становятся детские игры и неосторожное обращение с огнем. Подключайте воображение, показывайте мультфильмы, устраивайте кукольные спектакли — доступно и увлекательно показывайте и объясняйте ребенку правила противопожарной безопасности в доме.

Что делать, если вы заметили первые признаки пожара

  • Позвоните в пожарную службу по номеру 01 (по сотовому телефону 112). Сообщите, что горит, ваш точный адрес, ФИО, номер вашего телефона.
  • До приезда пожарных примите меры для эвакуации людей.
  • По возможности приступите к тушению первичными средствами: огнетушителями, плотной тканью, водой (при тушении водой помещение должно быть обесточено).
  • Не открывайте окна и двери. При выходе из квартиры закройте за собой двери, т.к. приток свежего воздуха способствует быстрому распространению огня.
Важно!

Подробные рекомендации по правилам пожарной безопасности от МЧС России можно почитать здесь

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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