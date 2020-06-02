Как избежать пожара в квартире
Правила обращения с огнем вроде бы известны всем, однако каждые пять секунд где-то на планете происходит пожар. Рассказываем, как обезопасить дом от возгорания и дальнейших печальных последствий.
Следите за исправностью электроприборов и проводки
- Старайтесь, чтобы несколько электроприборов большой мощности не работали одновременно — это может привести к короткому замыканию.
- Не пользуйтесь электроприборами с повреждениями. Если у светильника, фена или зарядки для ноутбука оголенный провод — ремонтируйте или меняйте.
- Не покупайте дешевую технику от неизвестных производителей. Если вы увидели дефекты в розетке или почувствовали запахи горения — вызывайте электрика.
- Следите за состоянием проводки. Все кабели должны быть защищены изоляционными материалами, при выборе материала для электропроводки отдайте предпочтение алюминиевой.
- Поставьте калиброванные предохранители в электросчетчик и следите, чтобы не было «скруток» проводов.
- Не закрывайте электропроводку горючими материалами — обоями и коврами.
О правильной организации электрики читайте в статье «Как правильно спланировать электрику в квартире»
Установите средства защиты от пожара
Датчики дыма
Датчики дыма или пожарная сигнализация оповестят о первых признаках пожара — задымлении. В них вмонтирована сирена, которая подаст сигнал об опасности.
Огнетушители
Самый обычный огнетушитель стоит около тысячи рублей. Даже если произошло небольшое возгорание — применяйте огнетушитель.
«Умные розетки»
Решить проблему невыключенного утюга помогут «умные розетки». Проверить состояние электроприборов и выключить их можно дистанционно — через свой смартфон с выходом в интернет.
Датчик утечки газа
Актуально для квартир с газовыми плитами или газовым отопительным оборудованием. Датчик утечки газа работает по тому же принципу, что и датчик дыма, и своевременно предупредит об увеличении концентрации горючих газов и поможет предотвратить опасную ситуацию.
Для защиты своего имущества от несчастных случаев, в том числе от пожара, можно приобрести страховой полис в разделе «Моя недвижимость» на Домклик.
Страховка поможет восстановить ремонт в квартире или доме в случае происшествия, и вам не придётся платить крупную сумму из своего кармана.
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Обратите внимание на дополнительные помещения
- Балкон или лоджия не должны быть складом для всего, чему в квартире не находится места. Одна спичка или окурок, залетевшие от соседей сверху, могут стать причиной пожара.
- Если балкон или лоджия застеклены, старайтесь перед выходом из дома и на ночь закрывать окна.
- Не используйте лестничные площадки для хранения колясок, велосипедов и других габаритных вещей. Это — нарушение норм пожарной безопасности.
Объясните правила пожарной безопасности детям
Часто причинами пожара становятся детские игры и неосторожное обращение с огнем. Подключайте воображение, показывайте мультфильмы, устраивайте кукольные спектакли — доступно и увлекательно показывайте и объясняйте ребенку правила противопожарной безопасности в доме.
Что делать, если вы заметили первые признаки пожара
- Позвоните в пожарную службу по номеру 01 (по сотовому телефону 112). Сообщите, что горит, ваш точный адрес, ФИО, номер вашего телефона.
- До приезда пожарных примите меры для эвакуации людей.
- По возможности приступите к тушению первичными средствами: огнетушителями, плотной тканью, водой (при тушении водой помещение должно быть обесточено).
- Не открывайте окна и двери. При выходе из квартиры закройте за собой двери, т.к. приток свежего воздуха способствует быстрому распространению огня.
Подробные рекомендации по правилам пожарной безопасности от МЧС России можно почитать здесь