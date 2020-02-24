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Дом и уют
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Как оформить интерьер в белом цвете

Дата публикации: 24 фев 2020
Как оформить интерьер в белом цвете
Содержание

Кажется, что интерьер с белыми стенами оформить легко: подойдет любая мебель и декор. Но если не учесть несколько нюансов, квартира будет напоминать больничный стационар. Рассказываем, как создать гармоничный белый интерьер.

Цветовая температура белого

Белый цвет бывает с теплым и холодным подтоном. Оба варианта подходят для стен, но в разных ситуациях. 

Холодные оттенки выбирают для тех интерьеров, где солнечно большую часть года. Если за окном часто бывает пасмурно, лучше покрасить стены в теплый белый с желтым или серым подтоном.

Чтобы подобрать идеальный цвет, купите по маленькой банке краски понравившихся оттенков и сделайте выкраски в комнате. Не ограничивайтесь одной стеной: покрасьте участки в углах, напротив окна и рядом с ним. Проследите, как меняется цвет в течение дня и при разной погоде.

Интересный прием — мебель и стены в белых тонах с разной цветовой температурой. Например, стены с голубоватым подтоном и молочная мебель. Так интерьер не выглядит скучно и плоско.

Продуманное освещение

Чтобы белые стены не казались бежевыми или серыми, нужно достаточное освещение. 

Хорошо, если в комнате большие окна — естественный свет отражается от белых стен, подчеркивает их оттенок. Если солнце в помещение заглядывает редко, компенсируйте его продуманным искусственным освещением: предусмотрите сценарии для каждого времени суток, используйте несколько видов светильников.

Особое внимание уделите лампам. Холодный свет не подойдет — он создаст неприветливую атмосферу. При теплом освещении даже голубоватые стены начнут желтить. Поэтому лампы выбирайте с нейтральным светом — он близок к естественному. На упаковке ищите температуру света: она должна быть в диапазоне 3500—5300К.

Матовые и глянцевые поверхности

Потолок, пол и стены — фон для интерьера. Поэтому для них лучше выбирать матовые отделочные материалы. Глянец привлекает к себе слишком много внимания, а в большом количестве создает эффект «замка Снежной Королевы».

Глянец уместен в мебели и декоре: кухонных фасадах, столиках, рамах зеркал и картин. Сочетание матовых и глянцевых белых поверхностей сделает интерьер более живым и интересным.

Сочетание фактур

Фактуры разнообразят интерьер не хуже цветов. Сочетайте их в интерьере, чтобы он выглядел объемно и интересно.

Хорошо, если в комнате есть 3-4 разные фактуры. Например, деревянный пол, ковер с высоким ворсом на полу и несколько подушек на диване.

Контраст

Полностью белый интерьер выглядит скучно. Чтобы задать ему настроение и ритм, используют темные цвета: черный, синий, коричневый, зеленый. 

Контраст с белыми стенами и потолком создает темная отделка пола. Черным цветом подчеркивают детали интерьера — рамы зеркал и картин, светильники, полки, крючки, дверные ручки. 

Акцентные стены

Покрасьте одну стену в другой цвет, чтобы выделить функциональную зону, создать фон для декора или просто разбавить белизну интерьера. 

Холодные оттенки белого хорошо сочетаются с яркими холодными цветами: синим, фиолетовым, бирюзовым. Модный оттенок Neo-Mint тоже подойдет.

К теплым белым стенам подбирают сложные оттенки: серо-зеленый, приглушенный лиловый, терракотовый. Яркие теплые цвета тоже впишутся — они сделают интерьер более энергичным. 

Узоры и орнаменты

В светлых интерьерах уместны орнаменты в отделке, мебели, декоре.

Акцентную стену можно украсить геометрическим узором. Для этого расчертите ее малярным скотчем и покрасьте фрагменты в 2-3 сочетающихся между собой цвета.

Диван или комод с броским орнаментом, яркий тряпичный коврик, полотенца или отрезы ткани в рамах для картин впишутся в комнату с белыми стенами.

Яркая мебель

Еще один способ разнообразить белый интерьер — подобрать яркую мебель.

К стенам голубоватого белого оттенка подойдут холодные фасады и обивки. Чтобы интерьер не получился слишком строгим, их можно разбавить яркими теплыми акцентами.

К стенам в теплом белом оттенке подойдет мебель в теплых цветах: красном, винном, травянисто-зеленом, желтом. 

В комнате хватит одного-двух ярких элементов мебели. Если захочется больше цвета, дополните их декором: постерами, подсвечниками, лампами.

Настенный декор

Белые стены — подходящий фон для декора: картин, постеров, панно, зеркал. Они подчеркивают интересы и предпочтения хозяев, помогают разнообразить интерьер.

Элементы в ровных ярких цветах иногда выглядят плоско на белом фоне. Подбирайте декор в сложных оттенках, с узорами и переходами цвета — они смотрятся более выигрышно.

Интересный текстиль

Белый интерьер можно построить на базе спокойной отделки и мебели. Придать ему индивидуальность поможет текстиль: подушки, шторы, коврики.

Разнообразьте фактуры, узоры, цвета. Соберите по комплекту текстиля для теплого и холодного времени года: оставьте толстые пледы, меховые подушки и высокие ковры-шегги на зиму, а к лету подготовьте льняные наволочки, тряпичные дорожки и легкие занавески. Благодаря текстилю вы сможете подстроить интерьер под настроение, погоду и другие условия.

Металлические элементы

Металл уместен в белом интерьере. Из него делают мебельные ножки и каркасы, стеллажи, рамы для зеркал и картин, подсвечники и абажуры, смесители и аксессуары для ванных комнат.

Золотистые элементы подойдут светлому классическому интерьеру. Медь уместно выглядит в кантри-стилях. Серебристые и хромированные детали впишутся в современный интерьер. Черные металлические детали выглядят брутально и лаконично.

Деревянные поверхности

Белые стены идеально сочетаются с деревянным полом и мебелью. Натуральное дерево делает интерьер теплее и уютнее. 

Необязательно обставлять квартиру мебелью из массива: достаточно одного-двух деревянных предметов на комнату. Например, тумбы под телевизор, буфета, стеллажа или обеденной группы. 

Растения

Растения впишутся в любой белый интерьер. Поставьте несколько горшков на подоконник, купите подставку для цветов, подвесьте пару кашпо к потолку. 

Если оформляете интерьер в стиле «минимализм», обратите внимание на крупные зеленые растения — они выглядят аккуратно и не создают ощущения захламленности. Одного-двух растений на комнату достаточно, чтобы сделать интерьер более живым.

Правила белого интерьера

Чтобы белый интерьер выглядел, как дом, а не больничная палата, нужно:

подобрать правильный оттенок белого для стен и потолка

позаботиться о нейтральном освещении

разнообразить фактуры

сыграть на контрасте

разнообразить комнату цветными акцентами: текстилем, декором, отделкой

добавить натурального дерева и растений

Необязательно использовать все приемы. Даже вредно: порой черно-белый интерьер выглядит выигрышнее, чем выполненный в нескольких цветах. Ориентируйтесь на свой вкус — главное, чтобы обстановка вам нравилась.

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Карина Камалова
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