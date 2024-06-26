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Дом и уют
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Лето в квартире: что нужно сделать для комфортной жизни

Дата публикации: 26 июн 2024
Лето в квартире: что нужно сделать для комфортной жизни
Содержание

С наступлением жары всегда встает вопрос о необходимости изменений в доме. Эффективная подготовка квартиры к лету не только позволит комфортно жить в ней в теплые месяцы, но и поможет избежать многих проблем, связанных с высокими температурами и повышенной влажностью.

Вместе с экспертом разбираемся, как это сделать.

Полина Цветкова, руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами»

Фото эксперта
рассказала, как защититься от жары и создать летнюю атмосферу в квартире.

Проверка и обслуживание кондиционеров

Первым шагом должна стать проверка работы системы кондиционирования. Она включает в себя очистку или замену фильтров, проверку работоспособности всех функций и при необходимости профессиональное обслуживание. Стоит почистить кондиционер не только с внешней стороны, но и с внутренней, в чем вам может помочь специальная техника или мастер.

Защита от солнца

Для минимизации воздействия прямых солнечных лучей лучше использовать плотные портьеры или жалюзи. Они помогут сохранить прохладу и предотвратят выцветание обивки мебели и напольных покрытий. Если окна выходят на северную сторону или в квартире темно, используйте шторы из более легких, полупрозрачных тканей. Интересным решением в интерьере могут быть ставни.

В некоторых случаях можно рассмотреть установку наружных солнцезащитных или светоотражающих экранов либо затеняющих элементов на балконах и лоджиях.

Вентиляция и очистка воздуха

Организация качественной вентиляции — ключ к созданию комфортного микроклимата в квартире летом. Регулярное проветривание поможет избавиться от духоты и влажности. Дополнительно можно использовать очистители и увлажнители воздуха, особенно при наличии аллергии на пыльцу.

Борьба с насекомыми

Лето — время активности различных насекомых, включая комаров и муравьев. Для предотвращения их проникновения в квартиру стоит установить москитные сетки на окна и балконные двери. Также в качестве профилактики полезно будет обработать помещения средствами от насекомых.

Проверка электроприборов и систем безопасности

Следует проверить состояние всех электроприборов, особенно тех, которые будут активно использоваться в теплое время года (кондиционеры, вентиляторы, холодильники). Также важно убедиться в исправности систем пожарной безопасности и датчиков угарного газа, поскольку летом возрастает риск возникновения пожаров из-за перегрева электроприборов.

Обновление интерьера

Освежить интерьер и сделать его более летним помогут натуральные ткани и светлые природные оттенки. Стоит обратить внимание на материалы текстиля для дома и постельного белья: натуральные ткани, такие как лен или хлопок, обеспечат лучшую воздухопроницаемость и комфорт во время сна. Вазы с полевыми цветами оживят летний интерьер. А свежие ароматы для дома дополнят атмосферу.

Можно также воспользоваться сервисом «Ремонт со СберУслугами» и освежить дом, заказав услуги клининга. А для тех, кто хочет полностью преобразить квартиру, подойдет разработка комплексного дизайн-проекта. В нем профессиональный дизайнер поможет воплотить даже сложные интерьерные решения, а вы сможете выбрать лучшее планировочное решение, получить услугу комплектации и приобрести мебель и товары для дома со скидками от партнеров сервиса.

«Ремонт со СберУслугами» — сервис для планирования, управления и оформления ремонтных работ от создания дизайн-проекта до его реализации.

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Обустройство дома
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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