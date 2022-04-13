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Дом и уют
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Как из одной комнаты сделать две: идеи зонирования

Дата публикации: 13 апр 2022
Как из одной комнаты сделать две: идеи зонирования
Содержание

В однокомнатной квартире часто невозможно уединиться и грамотно организовать пространство. Эти проблемы можно решить с помощью зонирования — разделения комнаты перегородками, мебелью и элементами декора. Важно учитывать количество жильцов, расположение окон, дверей и вентиляционных шахт, а также размер и форму комнаты. О правилах и ошибках зонирования расскажем в статье.

Преимущества и недостатки зонирования

Плюсы зонирования:

  • Увеличение количества комнат. Зонирование помогает каждому члену семьи обрести свой «уголок».
  • Рациональное распределение пространства. Выделение зон упорядочивает хранение вещей, а члены семьи не будут мешать друг другу.
  • Разнообразный интерьер. Зонирование не требует больших затрат и позволяет быстро изменить дизайн комнаты.
  • Светлые комнаты. Зонирование с помощью мебели позволяет оставить помещение светлым и просторным.

Минусы:

  • Риск загромождения комнаты. Зонирование маленького помещения создаст ощущение тесноты.
  • Акцент на слабых сторонах помещения. Неподходящее для комнаты зонирование не добавит ей эстетики, но подчеркнёт изъяны.
Как из одной комнаты сделать две: идеи зонирования №1

Особенности зонирования

Гостиная и кухня. Если разделяют кухню и гостиную, используют цветовое деление и некрупную мебель, например, барную стойку или остров. Часто ставят стеклянные перегородки.

Спальня и гостиная. Спальню рекомендуют располагать ближе к окну и дальше от входной двери. От гостиной её отделяют шторой, стеллажом или диваном. Если в квартире живёт 2 человека или больше, между зонами ставят шкаф-купе.

Рабочий кабинет и зона отдыха. Чтобы добавить помещению функциональности, со стороны кабинета ставят стеллаж, а к зоне отдыха — телевизор. Часто кабинет устраивают на месте лоджии.

Детская комната и спальня взрослых. Для маленьких детей используют отделочные материалы, ширмы, стеллажи и арки. Школьникам нужно больше личного пространства — подойдут раздвижные перегородки и стены.

Как из одной комнаты сделать две: идеи зонирования №2

Зонирование малогабаритных квартир

Чтобы сделать пространство функциональным, а интерьер — гармоничным, следуйте рекомендациям:

  • Придерживайтесь одного стиля на всей площади комнаты. Меняйте оттенки одного цвета, чтобы усилить эффект разделения. Разные цвета и фактуры выглядят чересчур эклектично.
  • Используйте мебель или лёгкие конструкции — стеллажи, полки, решётки, ширмы.
  • Если в комнате высокие потолки, сделайте горизонтальное зонирование. Поставьте подиум и обустройте на нём спальное место. Внутрь подиума установите выдвижные ящики. Зону для сна организуют и на втором этаже — обустраивают верхний ярус для кровати, а вниз помещают рабочую зону или шкаф.
  • Чтобы помещение не было тёмным, используйте дополнительные источники света — торшеры, бра, светодиодную ленту.

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Методы зонирования комнаты

Стационарная перегородка. Плотная стена из гипсокартона, кирпича, строительных блоков или закалённого стекла. Может быть в виде раздвижных конструкций. Она делит помещение на 2 звукоизолированные комнаты. В стены монтируют дверь, визуально увеличивают комнаты с помощью мебели светлых оттенков и зеркал.

Штора. Чаще их используют для отделения спальной зоны. Шторы крепят на незаметный потолочный карниз, выбирают либо плотные ткани в тон мебели и стен, либо лёгкие материалы.

Мобильные перегородки. Тонкие перегородки (не более 3 см) из стекла, пластика, дерева с раздвигающимися створками. Их можно перемещать в любую часть комнаты.

Стеллаж. Не только разделяет зоны внутри комнаты и служит декором, но и реализует своё прямое назначение. Он помогает грамотно организовать пространство, содержать помещение в порядке и не «съедает» много солнечного света. Стеллажом обычно отделяют рабочую зону.

Как из одной комнаты сделать две: идеи зонирования №3

Барная стойка. Этот элемент отделяет кухонную зону от гостинной. Для небольшой семьи стойка заменит стол, сэкономит место для хранения посуды.

Отделка. Разница в цветовом оформлении подчеркнёт зонирование помещений. Для детского уголка выбирают обои с рисунком или более светлые тона. Кухню и зону отдыха часто оформляют в одном цвете. Чтобы отвлечь внимание от готовки еды, интерьер гостиной выполняют в более светлых оттенках. Подчеркнуть зоны можно разными напольными покрытиями и геометрией потолка.

Ширма. Конструкция из пластика, ткани, стекла или деревянных реек, часто с тематическими рисунками под любой дизайн помещения. С её помощью комнату изолируют частично. Ширму используют, когда нужно выделить рабочую зону или место для отдыха.

Шкаф. Этот предмет интерьера разделит комнату на 2 изолированных участка. Для экономии пространства устанавливают шкаф-купе, а на его тыльную сторону добавляют полки или зеркала.

Второй этаж. Уровневое расположение зон экономит пространство и помогает использовать его более рационально. Обычно на второй этаж помещают спальные места.

Как из одной комнаты сделать две: идеи зонирования №4

Комнатные растения. Метод подойдёт для любого интерьера. Используйте несколько одинаковых высоких растений, стойки или подвесные полки с комнатными цветами. Ближе к окнам помещайте самые требовательные в уходе растения, к стенам — самые неприхотливые.

Домашний кинотеатр. Любители кино устанавливают выдвижной экран или полотно для проектора. Оно легко сворачивается в рулон и не занимает много места.

Мебель. Небольшие комнаты зонируют с помощью мебели — дивана, тумбы, комода, блока-трансформера (мебели с изменяющейся конфигурацией).

Архитектурные элементы. Чтобы сделать помещение более аутентичным, устанавливают арки, колонны, лепнину или потолочные балки. Они не изолируют зоны друг от друга, но обозначат их границы.

Аквариум. Узкая конструкция с подсветкой выделит зоны, украсит интерьер и не будет скрадывать много света в комнате. Вид аквариума расслабит жильцов после тяжёлого дня. Если тяжело ухаживать за рыбками, подберите декоративный аквариум или флорариум из камней и растительности.

Как из одной комнаты сделать две: идеи зонирования №5

Главное

  • Зонирование помогает увеличить количество комнат в помещении и организовать пространство.
  • Чтобы изолировать пространство, используют перегородки и шторы. Мебель и разная отделка визуально разграничат зоны.
  • Для экономии пространства в малогабаритной квартире рекомендуют горизонтальное зонирование — установку подиумов, организацию второго этажа.
  • Чтобы помещение не выглядело тесным или перегруженным, используйте светлые оттенки, дополнительное освещение, стёкла и зеркала в отделке, некрупную мебель. 

Ремонт
Обустройства жилья и комфорт
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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