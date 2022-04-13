Как из одной комнаты сделать две: идеи зонирования
В однокомнатной квартире часто невозможно уединиться и грамотно организовать пространство. Эти проблемы можно решить с помощью зонирования — разделения комнаты перегородками, мебелью и элементами декора. Важно учитывать количество жильцов, расположение окон, дверей и вентиляционных шахт, а также размер и форму комнаты. О правилах и ошибках зонирования расскажем в статье.
Преимущества и недостатки зонирования
Плюсы зонирования:
- Увеличение количества комнат. Зонирование помогает каждому члену семьи обрести свой «уголок».
- Рациональное распределение пространства. Выделение зон упорядочивает хранение вещей, а члены семьи не будут мешать друг другу.
- Разнообразный интерьер. Зонирование не требует больших затрат и позволяет быстро изменить дизайн комнаты.
- Светлые комнаты. Зонирование с помощью мебели позволяет оставить помещение светлым и просторным.
Минусы:
- Риск загромождения комнаты. Зонирование маленького помещения создаст ощущение тесноты.
- Акцент на слабых сторонах помещения. Неподходящее для комнаты зонирование не добавит ей эстетики, но подчеркнёт изъяны.
Особенности зонирования
Гостиная и кухня. Если разделяют кухню и гостиную, используют цветовое деление и некрупную мебель, например, барную стойку или остров. Часто ставят стеклянные перегородки.
Спальня и гостиная. Спальню рекомендуют располагать ближе к окну и дальше от входной двери. От гостиной её отделяют шторой, стеллажом или диваном. Если в квартире живёт 2 человека или больше, между зонами ставят шкаф-купе.
Рабочий кабинет и зона отдыха. Чтобы добавить помещению функциональности, со стороны кабинета ставят стеллаж, а к зоне отдыха — телевизор. Часто кабинет устраивают на месте лоджии.
Детская комната и спальня взрослых. Для маленьких детей используют отделочные материалы, ширмы, стеллажи и арки. Школьникам нужно больше личного пространства — подойдут раздвижные перегородки и стены.
Зонирование малогабаритных квартир
Чтобы сделать пространство функциональным, а интерьер — гармоничным, следуйте рекомендациям:
- Придерживайтесь одного стиля на всей площади комнаты. Меняйте оттенки одного цвета, чтобы усилить эффект разделения. Разные цвета и фактуры выглядят чересчур эклектично.
- Используйте мебель или лёгкие конструкции — стеллажи, полки, решётки, ширмы.
- Если в комнате высокие потолки, сделайте горизонтальное зонирование. Поставьте подиум и обустройте на нём спальное место. Внутрь подиума установите выдвижные ящики. Зону для сна организуют и на втором этаже — обустраивают верхний ярус для кровати, а вниз помещают рабочую зону или шкаф.
- Чтобы помещение не было тёмным, используйте дополнительные источники света — торшеры, бра, светодиодную ленту.
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Методы зонирования комнаты
Стационарная перегородка. Плотная стена из гипсокартона, кирпича, строительных блоков или закалённого стекла. Может быть в виде раздвижных конструкций. Она делит помещение на 2 звукоизолированные комнаты. В стены монтируют дверь, визуально увеличивают комнаты с помощью мебели светлых оттенков и зеркал.
Штора. Чаще их используют для отделения спальной зоны. Шторы крепят на незаметный потолочный карниз, выбирают либо плотные ткани в тон мебели и стен, либо лёгкие материалы.
Мобильные перегородки. Тонкие перегородки (не более 3 см) из стекла, пластика, дерева с раздвигающимися створками. Их можно перемещать в любую часть комнаты.
Стеллаж. Не только разделяет зоны внутри комнаты и служит декором, но и реализует своё прямое назначение. Он помогает грамотно организовать пространство, содержать помещение в порядке и не «съедает» много солнечного света. Стеллажом обычно отделяют рабочую зону.
Барная стойка. Этот элемент отделяет кухонную зону от гостинной. Для небольшой семьи стойка заменит стол, сэкономит место для хранения посуды.
Отделка. Разница в цветовом оформлении подчеркнёт зонирование помещений. Для детского уголка выбирают обои с рисунком или более светлые тона. Кухню и зону отдыха часто оформляют в одном цвете. Чтобы отвлечь внимание от готовки еды, интерьер гостиной выполняют в более светлых оттенках. Подчеркнуть зоны можно разными напольными покрытиями и геометрией потолка.
Ширма. Конструкция из пластика, ткани, стекла или деревянных реек, часто с тематическими рисунками под любой дизайн помещения. С её помощью комнату изолируют частично. Ширму используют, когда нужно выделить рабочую зону или место для отдыха.
Шкаф. Этот предмет интерьера разделит комнату на 2 изолированных участка. Для экономии пространства устанавливают шкаф-купе, а на его тыльную сторону добавляют полки или зеркала.
Второй этаж. Уровневое расположение зон экономит пространство и помогает использовать его более рационально. Обычно на второй этаж помещают спальные места.
Комнатные растения. Метод подойдёт для любого интерьера. Используйте несколько одинаковых высоких растений, стойки или подвесные полки с комнатными цветами. Ближе к окнам помещайте самые требовательные в уходе растения, к стенам — самые неприхотливые.
Домашний кинотеатр. Любители кино устанавливают выдвижной экран или полотно для проектора. Оно легко сворачивается в рулон и не занимает много места.
Мебель. Небольшие комнаты зонируют с помощью мебели — дивана, тумбы, комода, блока-трансформера (мебели с изменяющейся конфигурацией).
Архитектурные элементы. Чтобы сделать помещение более аутентичным, устанавливают арки, колонны, лепнину или потолочные балки. Они не изолируют зоны друг от друга, но обозначат их границы.
Аквариум. Узкая конструкция с подсветкой выделит зоны, украсит интерьер и не будет скрадывать много света в комнате. Вид аквариума расслабит жильцов после тяжёлого дня. Если тяжело ухаживать за рыбками, подберите декоративный аквариум или флорариум из камней и растительности.
Главное
- Зонирование помогает увеличить количество комнат в помещении и организовать пространство.
- Чтобы изолировать пространство, используют перегородки и шторы. Мебель и разная отделка визуально разграничат зоны.
- Для экономии пространства в малогабаритной квартире рекомендуют горизонтальное зонирование — установку подиумов, организацию второго этажа.
- Чтобы помещение не выглядело тесным или перегруженным, используйте светлые оттенки, дополнительное освещение, стёкла и зеркала в отделке, некрупную мебель.