Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Дом и уют
5 мин
1K

Как быстро сделать уборку дома

Дата публикации: 01 фев 2025
Как быстро сделать уборку дома
Содержание

Идеальная чистота дома бывает не всегда, и некоторые события, например, такие как неожиданный визит гостей, могут застать врасплох. Обычно в эти моменты возникает только один вопрос: «Как успеть убраться до их прихода?».

Составили пошаговый план, который поможет быстро привести квартиру в порядок.

Иногда между предупреждением о визите и самим визитом всего час-полтора. Самое главное в такой ситуации — не нервничать и четко следовать намеченному плану. У нас он получился таким.

Убрать все лишнее

И прежде всего отвлекающие факторы: включенный телевизор, подкаст и так далее — в быстрой уборке они скорее будут мешать, нежели помогать.

А теперь можно браться за дело.

Итак, сначала нужно избавиться от вещей, которые делают помещение захламленным и неуютным. Это может быть одежда, сушилка с бельем, посуда, документы с канцелярией на столе, косметика на туалетном столике, различный мусор и так далее.

Если таких вещей немного и позволяет время, аккуратно разложите/развесьте все по ящикам и шкафам. В иной ситуации — когда они разбросаны по всему дому и их много — возможности проделать то же самое нет. В этом случае одежду можно сложить в одну стопку и убрать на свободное место в шкаф. Та же схема применима и к остальному. Да, разобрать вещи позже в любом случае придется, но в моменте вы выиграете немного времени.

Помыть посуду

Без этого шага не обойтись никак: раковина с грязной посудой, особенно в большом количестве, — один из главных элементов беспорядка в доме, и это сразу бросается в глаза. Поэтому кухонную утварь нужно вымыть. Если у вас есть посудомоечная машинка, отлично — она существенно облегчит задачу. Загрузите все в посудомойку и идите дальше по плану.

Если такой техники нет, придется мыть самостоятельно. В тех случаях, когда на посуде успели засохнуть остатки пищи, предварительно (перед уборкой вещей) замочите ее в горячей воде. После не забудьте вымыть с губкой раковину и смеситель — это займет буквально одну минуту, но чистая блестящая раковина добавит порядка вашей квартире.

На этом же этапе можно залить сантехнику в ванной — унитаз, душевую, раковину — чистящим гелем, чтобы не терять время на ожидание в дальнейшем.

Протереть поверхности и зеркала

Даже если пыль незаметно, она все равно есть, поэтому нелишним будет пройтись по полочкам, столам и другим поверхностям, где может быть не совсем чисто. Что касается зеркал, их стоит включить в план уборки, только если они сильно загрязнены: протрите их со средством, но без лишнего энтузиазма и придирчивости — помните об ограниченном времени.

Закончить уборку в санузле

Почистите/протрите сантехнику в ванной комнате, которую залили средством. При необходимости сполосните стакан для зубных щеток, держатель для мыла и другие предметы в ванной.

Помыть полы

Чтобы добиться максимальной чистоты, перед мытьем полов лучше пропылесосить. Если у вас есть робот-пылесос, вы сэкономите как минимум 10 минут, что в условиях ограниченного времени очень много. Его можно запустить, пока вы моете посуду или прибираетесь в санузле.

Но и отсутствие робота-пылесоса не беда — выиграть время можно другими способами.

Итак, пройдитесь по всем комнатам с пылесосом. Если же понимаете, что времени впритык, сразу начинайте с мытья полов. Возможно, в этом случае стоит отдать предпочтение обычной тряпке, нежели швабре: таким образом удастся захватить с поверхности больше различных соринок.

Вынести мусор и проветрить квартиру

Чистоты вашему дому поможет добавить приятный свежий запах, поэтому выкиньте весь собранный мусор и откройте окно, чтобы проветрить помещение. А еще для соответствующего эффекта можно зажечь ароматические свечи или поставить диффузор.

Готово — квартира готова к встрече гостей 💚

Точное количество времени, которое понадобится на реализацию этого плана, индивидуально. Это зависит от числа комнат, их площади, степени беспорядка, наличия той или иной техники и так далее. Но в целом такую уборку реально сделать за час-полтора. Главное — старайтесь не задерживаться на каком-либо этапе и тратьте на каждый не более 15 минут.

При этом некоторые пункты из нашего плана можно и вовсе пропустить — тогда наведение порядка займет еще меньше времени. Для того чтобы квартира выглядела хорошо, в целом достаточно:

  • убрать вещи с видных мест;
  • вымыть посуду и полы;
  • вынести мусор и проветрить помещение.
Материалы по теме:

7 привычек, которые помогут сохранить чистоту в доме

Уборка дома
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Есть ли у вас рекомендации по быстрой уборке в квартире?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии1
Е
Екатерина П.
4 дня назад

Чем чаще гости - тем чище в доме! Очень люблю за это гостей, но стараюсь готовиться за два дня. Деля уборку на несколько частей)) Мужу разрешаю раскидывать вещи, хоть на потолок - но только в одной комнате, в нашей спальне!

Рекомендуем

Как сделать квартиру теплее
43K
Как избавиться от тараканов: инструкция
71K
Самые полезные комнатные растения
374K
Хранение вещей в маленькой квартире: основные принципы
23K

Актуальное

Взрослые дети и родители: как жить под одной крышей
вчера 10:00
612
Дизайн интерьера в 2025 году: 6 самых интересных трендов
30 янв 2025
5K
Как обустроить удобную кладовку: 5 шагов
11 янв 2025
3K
Что такое ОДН в квитанции за коммунальные услуги
23 дек 2024
1K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал