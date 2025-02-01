Как быстро сделать уборку дома
Идеальная чистота дома бывает не всегда, и некоторые события, например, такие как неожиданный визит гостей, могут застать врасплох. Обычно в эти моменты возникает только один вопрос: «Как успеть убраться до их прихода?».
Составили пошаговый план, который поможет быстро привести квартиру в порядок.
Иногда между предупреждением о визите и самим визитом всего час-полтора. Самое главное в такой ситуации — не нервничать и четко следовать намеченному плану. У нас он получился таким.
Убрать все лишнее
И прежде всего отвлекающие факторы: включенный телевизор, подкаст и так далее — в быстрой уборке они скорее будут мешать, нежели помогать.
А теперь можно браться за дело.
Итак, сначала нужно избавиться от вещей, которые делают помещение захламленным и неуютным. Это может быть одежда, сушилка с бельем, посуда, документы с канцелярией на столе, косметика на туалетном столике, различный мусор и так далее.
Если таких вещей немного и позволяет время, аккуратно разложите/развесьте все по ящикам и шкафам. В иной ситуации — когда они разбросаны по всему дому и их много — возможности проделать то же самое нет. В этом случае одежду можно сложить в одну стопку и убрать на свободное место в шкаф. Та же схема применима и к остальному. Да, разобрать вещи позже в любом случае придется, но в моменте вы выиграете немного времени.
Помыть посуду
Без этого шага не обойтись никак: раковина с грязной посудой, особенно в большом количестве, — один из главных элементов беспорядка в доме, и это сразу бросается в глаза. Поэтому кухонную утварь нужно вымыть. Если у вас есть посудомоечная машинка, отлично — она существенно облегчит задачу. Загрузите все в посудомойку и идите дальше по плану.
Если такой техники нет, придется мыть самостоятельно. В тех случаях, когда на посуде успели засохнуть остатки пищи, предварительно (перед уборкой вещей) замочите ее в горячей воде. После не забудьте вымыть с губкой раковину и смеситель — это займет буквально одну минуту, но чистая блестящая раковина добавит порядка вашей квартире.
На этом же этапе можно залить сантехнику в ванной — унитаз, душевую, раковину — чистящим гелем, чтобы не терять время на ожидание в дальнейшем.
Протереть поверхности и зеркала
Даже если пыль незаметно, она все равно есть, поэтому нелишним будет пройтись по полочкам, столам и другим поверхностям, где может быть не совсем чисто. Что касается зеркал, их стоит включить в план уборки, только если они сильно загрязнены: протрите их со средством, но без лишнего энтузиазма и придирчивости — помните об ограниченном времени.
Закончить уборку в санузле
Почистите/протрите сантехнику в ванной комнате, которую залили средством. При необходимости сполосните стакан для зубных щеток, держатель для мыла и другие предметы в ванной.
Помыть полы
Чтобы добиться максимальной чистоты, перед мытьем полов лучше пропылесосить. Если у вас есть робот-пылесос, вы сэкономите как минимум 10 минут, что в условиях ограниченного времени очень много. Его можно запустить, пока вы моете посуду или прибираетесь в санузле.
Но и отсутствие робота-пылесоса не беда — выиграть время можно другими способами.
Итак, пройдитесь по всем комнатам с пылесосом. Если же понимаете, что времени впритык, сразу начинайте с мытья полов. Возможно, в этом случае стоит отдать предпочтение обычной тряпке, нежели швабре: таким образом удастся захватить с поверхности больше различных соринок.
Вынести мусор и проветрить квартиру
Чистоты вашему дому поможет добавить приятный свежий запах, поэтому выкиньте весь собранный мусор и откройте окно, чтобы проветрить помещение. А еще для соответствующего эффекта можно зажечь ароматические свечи или поставить диффузор.
Готово — квартира готова к встрече гостей 💚
Точное количество времени, которое понадобится на реализацию этого плана, индивидуально. Это зависит от числа комнат, их площади, степени беспорядка, наличия той или иной техники и так далее. Но в целом такую уборку реально сделать за час-полтора. Главное — старайтесь не задерживаться на каком-либо этапе и тратьте на каждый не более 15 минут.
При этом некоторые пункты из нашего плана можно и вовсе пропустить — тогда наведение порядка займет еще меньше времени. Для того чтобы квартира выглядела хорошо, в целом достаточно:
- убрать вещи с видных мест;
- вымыть посуду и полы;
- вынести мусор и проветрить помещение.
7 привычек, которые помогут сохранить чистоту в доме
Чем чаще гости - тем чище в доме! Очень люблю за это гостей, но стараюсь готовиться за два дня. Деля уборку на несколько частей)) Мужу разрешаю раскидывать вещи, хоть на потолок - но только в одной комнате, в нашей спальне!