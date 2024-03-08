7 изобретений для дома, за которые мы благодарны женщинам
- Грейс Хоппер — «мать компьютеров»
- Хеди Ламарр — создание метода, необходимого для работы GPS, Bluetooth, Wi-FI и CDMA
- Фатима Бутаева — изобретение люминесцентных ламп
- Мэри Ван Бриттан Браун — изобретение видеосистемы охраны дома
- Джозефина Кокрейн — изобретение посудомоечной машины
- Вера Мухина — усовершенствование граненого стакана
- Элис Х. Пакркер — изобретение отопительного котла
Домашний интернет, система видеоохраны дома, посудомоечная машина — за это и многое другое мы должны сказать спасибо именно женщинам.
В этот день, 8 марта, рассказываем вам о целеустремлённых и смелых женщинах-изобретательницах, благодаря которым в наших домах сегодня чисто, тепло, безопасно и уютно.
Грейс Хоппер — «мать компьютеров»
Во время службы в Военно-морском флоте (ВМФ) США Грейс Хоппер было поручено работать над созданием нового компьютера. Вскоре она возглавила исследования по компьютерным обеспечениям и разработала первый компилятор для языка программирования. Это ускорило весь процесс программирования, фундаментально изменив принцип работы компьютера.
Также благодаря Хоппер получил распространение термин «debugging», означающий устранение воспроизводимых ошибок. На это ее вдохновило извлечение насекомого (bug), залетевшего в ее компьютер.
«Первая леди IT» работала с компьютерами до своих 79-лет, вплоть до отставки из ВМФ, став помимо всего прочего, еще и старейшим действующим офицером.
Хеди Ламарр — создание метода, необходимого для работы GPS, Bluetooth, Wi-FI и CDMA
Голливудская актриса Хеди Ламарр в 1942 году разбила все стереотипы, став настоящим образцом многогранности. Обладательница прекрасной внешности и успешной кинокарьеры вошла в историю еще и как гениальный изобретатель системы связи, в которой динамически меняется канал передачи сигнала.
Через полвека это изобретение положило начало сотовой связи и Wi-Fi, GPS, Bluetooth, СDMA.
Фатима Бутаева — изобретение люминесцентных ламп
Фатима Бутаева обрела известность как соавтор изобретения первых люминесцентных ламп, которые сейчас есть практически в каждом доме.
За это в 1951 году она была отмечена Сталинской премии второй степени. Тогда же Бутаева вместе с коллегами подала заявку на изобретение нового принципа усиления света, который сейчас используется во всех лазерах.
Мэри Ван Бриттан Браун — изобретение видеосистемы охраны дома
Медсестре Мэри Ван Бриттан Браун приходилось нередко ночевать дома одной. Высокой уровень преступности в Америке 1960-х подтолкнул женщину взять решение проблемы в свои руки: вместе со своим мужем она сконструировала первую домашнюю видеосистему безопасности. Это был мудреный механизм со множеством деталей: например, мотор приводил в движение камеру, которая скользила вверх и вниз по двери, чтобы заглянуть в дверной глазок.
Изображение выводилось на экран в спальне хозяев, и даже монитор был оборудован тревожной кнопкой.
Джозефина Кокрейн — изобретение посудомоечной машины
В доме домохозяйки Джозефины Кокрейн светские вечеринки были делом привычным, а вот прислуга нередко колотила дорогие сервизы во время мойки посуды. Тогда, в далеком 1886 году, Кокрейн сконструировала первую автоматическую посудомоечную машину.
Изобретение отлично справлялось с отмыванием посуды, самостоятельно подогревало воду и было достаточно компактным и удобным в быту. Вскоре Кокрейн получила патент, усовершенствовала изобретение и открыла фабрику по производству посудомоечных машин.
Вера Мухина — усовершенствование граненого стакана
Вера Мухина — автор всемирно известной скульптуры «Рабочий и колхозница» на ВДНХ — еще и усовершенствовала форму всем известного граненого стакана. Благодаря Мухиной он стал более прочным и удобным в быту.
А вот создание классической пивной кружки — от идеи до воплощения — полностью заслуга легендарного скульптора.
Элис Х. Пакркер — изобретение отопительного котла
Чуть больше века назад, в 1919 году Элис Х. Пакркер изобрела то, благодаря чему миллионы людей во всем мире могут экономно согревать свой дом — котел отопления.
Предыдущие модели котлов применялись локально, изобретение же Паркер легко монтировалось в систему отопительных сетей, благодаря чему быстро обрело популярность в многоквартирных домах.