Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Дом и уют
4 мин
5K

7 изобретений для дома, за которые мы благодарны женщинам

Дата публикации: 08 мар 2024
7 изобретений для дома, за которые мы благодарны женщинам
Содержание

Домашний интернет, система видеоохраны дома, посудомоечная машина — за это и многое другое мы должны сказать спасибо именно женщинам.

В этот день, 8 марта, рассказываем вам о целеустремлённых и смелых женщинах-изобретательницах, благодаря которым в наших домах сегодня чисто, тепло, безопасно и уютно.

Грейс Хоппер — «мать компьютеров»

7 изобретений для дома, за которые мы благодарны женщинам №1

Во время службы в Военно-морском флоте (ВМФ) США Грейс Хоппер было поручено работать над созданием нового компьютера. Вскоре она возглавила исследования по компьютерным обеспечениям и разработала первый компилятор для языка программирования. Это ускорило весь процесс программирования, фундаментально изменив принцип работы компьютера.

Также благодаря Хоппер получил распространение термин «debugging», означающий устранение воспроизводимых ошибок. На это ее вдохновило извлечение насекомого (bug), залетевшего в ее компьютер.

«Первая леди IT» работала с компьютерами до своих 79-лет, вплоть до отставки из ВМФ, став помимо всего прочего, еще и старейшим действующим офицером.

Хеди Ламарр — создание метода, необходимого для работы GPS, Bluetooth, Wi-FI и CDMA

7 изобретений для дома, за которые мы благодарны женщинам №2

Голливудская актриса Хеди Ламарр в 1942 году разбила все стереотипы, став настоящим образцом многогранности. Обладательница прекрасной внешности и успешной кинокарьеры вошла в историю еще и как гениальный изобретатель системы связи, в которой динамически меняется канал передачи сигнала.

Через полвека это изобретение положило начало сотовой связи и Wi-Fi, GPS, Bluetooth, СDMA.

Фатима Бутаева — изобретение люминесцентных ламп

7 изобретений для дома, за которые мы благодарны женщинам №3

Фатима Бутаева обрела известность как соавтор изобретения первых люминесцентных ламп, которые сейчас есть практически в каждом доме.

За это в 1951 году она была отмечена Сталинской премии второй степени. Тогда же Бутаева вместе с коллегами подала заявку на изобретение нового принципа усиления света, который сейчас используется во всех лазерах.

Мэри Ван Бриттан Браун — изобретение видеосистемы охраны дома  

7 изобретений для дома, за которые мы благодарны женщинам №4

Медсестре Мэри Ван Бриттан Браун приходилось нередко ночевать дома одной. Высокой уровень преступности в Америке 1960-х подтолкнул женщину взять решение проблемы в свои руки: вместе со своим мужем она сконструировала первую домашнюю видеосистему безопасности. Это был мудреный механизм со множеством деталей: например, мотор приводил в движение камеру, которая скользила вверх и вниз по двери, чтобы заглянуть в дверной глазок.

Изображение выводилось на экран в спальне хозяев, и даже монитор был оборудован тревожной кнопкой.

Джозефина Кокрейн — изобретение посудомоечной машины

7 изобретений для дома, за которые мы благодарны женщинам №5

В доме домохозяйки Джозефины Кокрейн светские вечеринки были делом привычным, а вот прислуга нередко колотила дорогие сервизы во время мойки посуды. Тогда, в далеком 1886 году, Кокрейн сконструировала первую автоматическую посудомоечную машину.

Изобретение отлично справлялось с отмыванием посуды, самостоятельно подогревало воду и было достаточно компактным и удобным в быту. Вскоре Кокрейн получила патент, усовершенствовала изобретение и открыла фабрику по производству посудомоечных машин.

Вера Мухина — усовершенствование граненого стакана

7 изобретений для дома, за которые мы благодарны женщинам №6

Вера Мухина — автор всемирно известной скульптуры «Рабочий и колхозница» на ВДНХ — еще и усовершенствовала форму всем известного граненого стакана. Благодаря Мухиной он стал более прочным и удобным в быту.

А вот создание классической пивной кружки — от идеи до воплощения — полностью заслуга легендарного скульптора.

Элис Х. Пакркер — изобретение отопительного котла

7 изобретений для дома, за которые мы благодарны женщинам №7

Чуть больше века назад, в 1919 году Элис Х. Пакркер изобрела то, благодаря чему миллионы людей во всем мире могут экономно согревать свой дом — котел отопления.

Предыдущие модели котлов применялись локально, изобретение же Паркер легко монтировалось в систему отопительных сетей, благодаря чему быстро обрело популярность в многоквартирных домах.

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Рекомендуем
Что такое материнский капитал: как получить и на что можно потратить в 2024 году
409K
Самые полезные комнатные растения
368K
Самые неприхотливые комнатные растения для квартиры и дома
9K
Топ-10 цветов, которые долго стоят в вазе
7K
Актуальное
Как бюджетно организовать новогодние каникулы
12 дек 2024
718
Должны ли дети помогать родителям по дому и как их этому научить
10 дек 2024
827
Ремонт квартиры своими руками: пошаговая инструкция
09 дек 2024
1K
Как законно установить видеокамеру в подъезде
09 дек 2024
65K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал