Жители Москвы оплачивают свыше 80% платежей за ЖКУ онлайн, посчитал Сбер
Более 80% платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в Москве оплачивается через СберБанк Онлайн. За 10 месяцев 2023 года столичные жители совершили почти 50 млн операций, рассказали в пресс-службе банка.
«Оплата коммунальных услуг должна быть удобной, быстрой, а главное — безопасной. Эти запросы полностью удовлетворяет СберБанк Онлайн — информация о начислениях за ЖКХ доступна на одной вкладке, при этом совершить платёж можно всего за несколько кликов», — рассказал вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.
Клиенты могут вернуть часть от суммы, потраченной на услуги ЖКХ, — бонусами СберСпасибо, которыми потом можно оплатить покупки у партнёров банка, напомнил он.
Как оплачивать ЖКУ онлайн
Чтобы совершить платёж по ЖКУ в мобильном приложении СберБанк Онлайн, нужно отсканировать QR на квитанции в разделе «Платежи». Приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту останется только подтвердить транзакцию.
Если в квитанции нет QR, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка или оплатить услугу, введя реквизиты вручную.
Для удобства можно настроить автоплатёж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до платежа клиент будет получать уведомление, что планируется списание и, если нужно, может его отменить.
В СберБанк Онлайн хранится история всех операций клиента: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение.
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