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Жители Москвы оплачивают свыше 80% платежей за ЖКУ онлайн, посчитал Сбер

Дата публикации: 22 нояб 2023
Жители Москвы оплачивают свыше 80% платежей за ЖКУ онлайн, посчитал Сбер

Более 80% платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в Москве оплачивается через СберБанк Онлайн. За 10 месяцев 2023 года столичные жители совершили почти 50 млн операций, рассказали в пресс-службе банка.

«Оплата коммунальных услуг должна быть удобной, быстрой, а главное — безопасной. Эти запросы полностью удовлетворяет СберБанк Онлайн — информация о начислениях за ЖКХ доступна на одной вкладке, при этом совершить платёж можно всего за несколько кликов», — рассказал вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Клиенты могут вернуть часть от суммы, потраченной на услуги ЖКХ, — бонусами СберСпасибо, которыми потом можно оплатить покупки у партнёров банка, напомнил он.

Как оплачивать ЖКУ онлайн

Чтобы совершить платёж по ЖКУ в мобильном приложении СберБанк Онлайн, нужно отсканировать QR на квитанции в разделе «Платежи». Приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту останется только подтвердить транзакцию.

Если в квитанции нет QR, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка или оплатить услугу, введя реквизиты вручную.

Для удобства можно настроить автоплатёж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до платежа клиент будет получать уведомление, что планируется списание и, если нужно, может его отменить.

В СберБанк Онлайн хранится история всех операций клиента: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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