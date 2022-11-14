Жителей Москвы предупредили о новой схеме мошенничества с заменой электрооборудования
Жители Москвы стали получать уведомления о необходимости заменить квартирные автоматические выключатели в электрощитках. Их распространяет «Московская энергосетевая компания», сообщили в Мосжилинспекции.В тексте уведомлений организация ссылается на Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и рекомендует жильцам во избежание пожароопасных ситуаций заменить квартирные автоматические выключатели из-за якобы их технического несоответствия.Мосжилинспекция предупреждает москвичей не попадаться на уловки "Московской энергосетевой компании", не заказывать у нее услуги по установке или замене автоматических выключателей или любые другие услуги и работы.«Если воспользоваться "рекомендацией" из уведомления и заказать данной компании замену, возможно, вполне исправного автоматического выключателя, то вернуть свои деньги будет сложно. Расчет мошенников состоит в том, чтобы собственник сам заказал у них коммерческую услугу», — предупредило ведомство.Действующие энергосетевые организации только поставляют энергетический ресурс до границ многоквартирного дома. А установкой, заменой, поверкой общедомовых и индивидуальных приборов учета электрической энергии занимаются энергосбытовые организации. При этом замена квартирных автоматических выключателей в электрощитках входит в зону ответственности управляющих или эксплуатирующих многоквартирные дома компаний, напомнили власти.Коммунальные мошенники используют самые разные схемы — от фальшивых счетов за ЖКУ до попыток попасть в жилище и ограбить. О том, как замечать и обходить ловушки и уберечься от неприятных ситуаций написали в этой статье → 6 схем, которые используют коммунальные мошенники