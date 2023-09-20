Закон об эскроу-счетах в ИЖС для физлиц готовят к принятию осенью
В России планируют принять закон об эскроу-счетах для физлиц с возможностью их открытия под строительство частных домов (ИЖС). Об этом пишут Известия со ссылкой на Минстрой.
Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина о подготовке нормативной базы для введения эскроу-счетов в ИЖС.
В настоящее время подобные счета применяются лишь при строительстве многоквартирных домов и коттеджных поселков.
Эскроу-счёт — это специальный счёт в банке, который открывается для расчётов между покупателем и застройщиком. Плательщик вносит деньги в банк, после чего они замораживаются. Застройщик получает деньги за недвижимость только тогда, когда дом сдаётся в эксплуатацию — в срок, который указан в проектной декларации.
Такая модель защищает интересы дольщиков: если стройка затянется или застройщик обанкротится, покупатель гарантированно получит свои деньги обратно.
Как пояснил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, ведомство разработало изменения для использования эскроу-счетов «при расчетах организаций, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов по договорам подряда, заключаемым с гражданами».
По его словам, мера повысит востребованность рынка ИЖС. Дома будут возводить, применяя домокомплекты или типовые проекты, что поспособствует созданию понятного для кредиторов залога. В то же время это приведет к развитию ипотеки на частные дома, уточнил заместитель министра.
«Важно отметить, что механизм будет опциональным и не лишит граждан возможности приобретать объекты ИЖС действующими сейчас способами», — добавил Стасишин.
Законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время для принятия в осеннюю сессию.
Кроме того, также подготовлены изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым работа подрядчиков по строительству частных домов с эскроу-счетами не будет облагаться НДС, рассказал замминистра.
Как заметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, проект закона должен не только помочь развитию ИЖС с привлечением девелоперов, но и позволит гражданам обезопасить свои средства. Между тем, застройщики смогут более эффективно использовать проектное финансирование и снижать его стоимость.
Законопроект будет направлен в Госдуму для принятия до конца 2023 года.
Ипотека на ИЖС
По данным Домклик, спрос на ИЖС растёт высокими темпами: в августе Сбер установил новый рекорд по ипотеке на ИЖС, выдав почти 11 тыс. кредитов на 46,5 млрд рублей. Это больше, чем в июле, на 18%. Доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач ипотеки Сбербанка достигла 9%.
К концу 2023 года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 350 млрд рублей — это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году.