Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
3K

Закон об эскроу-счетах в ИЖС для физлиц готовят к принятию осенью

Дата публикации: 20 сен 2023
Закон об эскроу-счетах в ИЖС для физлиц готовят к принятию осенью

В России планируют принять закон об эскроу-счетах для физлиц с возможностью их открытия под строительство частных домов (ИЖС). Об этом пишут Известия со ссылкой на Минстрой.

Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина о подготовке нормативной базы для введения эскроу-счетов в ИЖС.

В настоящее время подобные счета применяются лишь при строительстве многоквартирных домов и коттеджных поселков.

Эскроу-счёт — это специальный счёт в банке, который открывается для расчётов между покупателем и застройщиком. Плательщик вносит деньги в банк, после чего они замораживаются. Застройщик получает деньги за недвижимость только тогда, когда дом сдаётся в эксплуатацию — в срок, который указан в проектной декларации.

Такая модель защищает интересы дольщиков: если стройка затянется или застройщик обанкротится, покупатель гарантированно получит свои деньги обратно.

Как пояснил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, ведомство разработало изменения для использования эскроу-счетов «при расчетах организаций, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов по договорам подряда, заключаемым с гражданами».

По его словам, мера повысит востребованность рынка ИЖС. Дома будут возводить, применяя домокомплекты или типовые проекты, что поспособствует созданию понятного для кредиторов залога. В то же время это приведет к развитию ипотеки на частные дома, уточнил заместитель министра.

«Важно отметить, что механизм будет опциональным и не лишит граждан возможности приобретать объекты ИЖС действующими сейчас способами», — добавил Стасишин.

Законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время для принятия в осеннюю сессию.

Кроме того, также подготовлены изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым работа подрядчиков по строительству частных домов с эскроу-счетами не будет облагаться НДС, рассказал замминистра.

Как заметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, проект закона должен не только помочь развитию ИЖС с привлечением девелоперов, но и позволит гражданам обезопасить свои средства. Между тем, застройщики смогут более эффективно использовать проектное финансирование и снижать его стоимость.

Законопроект будет направлен в Госдуму для принятия до конца 2023 года.

Ипотека на ИЖС

По данным Домклик, спрос на ИЖС растёт высокими темпами: в августе Сбер установил новый рекорд по ипотеке на ИЖС, выдав почти 11 тыс. кредитов на 46,5 млрд рублей. Это больше, чем в июле, на 18%. Доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач ипотеки Сбербанка достигла 9%.

К концу 2023 года общий объём выдач на ИЖС в Сбере достигнет 350 млрд рублей — это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году.

Читайте также: ИЖС, СНТ, ЛПХ и ДНП: что это и в чем разница

Новости
Законы и регулирование рынка
ИЖС
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
ИЖС, СНТ, ЛПХ и ДНП: что это и в чем разница
551K
Эскроу-счет: как это работает и что нужно знать покупателю квартиры в новостройке
285K
Хочу построить дом. С чего начать?
137K
Сбер рассказал о потенциале ипотеки на ИЖС и какие дома строят россияне
5K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
35
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
876
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал