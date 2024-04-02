За смену назначения земельного участка предложили брать плату
Регионам хотят дать право устанавливать плату за изменение вида использования земли. Такой законопроект внесен в Госдуму.
Речь идет об участках, которые принадлежат как гражданам, так и застройщикам. «Законопроектом предлагается предоставить возможность установления платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности физического лица или юридического лица, всем субъектам Российской Федерации», — поясняют авторы документа.
Вид разрешенного использования (ВРИ) участка — это характеристика земли, которая позволяет понять, что именно можно на ней делать и можно ли там что-то строить. Полный перечень ВРИ с их описанием указан в классификаторе Росреестра.
Если брать жилую застройку, участки могут быть предназначены, например, для:
- ИЖС;
- строительства малоэтажных многоквартирных домов;
- возведения многоэтажных МКД.
Также земли могут использоваться для предпринимательства, сельскохозяйственной, производственной деятельности и так далее. Авторы законопроекта считают целесообразным сделать смену назначения земельного участка платным.
Плату за изменение ВРИ берут в Москве и Подмосковье. Она рассчитывается по специальной формуле и в том числе зависит от кадастровой стоимости участка. В Московской области рассчитать цену на услугу можно через специальный онлайн-сервис.
Между тем правительство Подмосковья в феврале приводило данные по поступлениям в бюджет за изменение назначения земли. Так, в 2023 году за такой услугой обратились 11 тыс. собственников, заплатив за это более 1,6 млрд руб.