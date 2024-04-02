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За смену назначения земельного участка предложили брать плату

Дата публикации: 02 апр 2024
За смену назначения земельного участка предложили брать плату

Регионам хотят дать право устанавливать плату за изменение вида использования земли. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Речь идет об участках, которые принадлежат как гражданам, так и застройщикам. «Законопроектом предлагается предоставить возможность установления платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности физического лица или юридического лица, всем субъектам Российской Федерации», — поясняют авторы документа.

Вид разрешенного использования (ВРИ) участка — это характеристика земли, которая позволяет понять, что именно можно на ней делать и можно ли там что-то строить. Полный перечень ВРИ с их описанием указан в классификаторе Росреестра.

Если брать жилую застройку, участки могут быть предназначены, например, для:

  • ИЖС;
  • строительства малоэтажных многоквартирных домов;
  • возведения многоэтажных МКД.

Также земли могут использоваться для предпринимательства, сельскохозяйственной, производственной деятельности и так далее. Авторы законопроекта считают целесообразным сделать смену назначения земельного участка платным.

Плату за изменение ВРИ берут в Москве и Подмосковье. Она рассчитывается по специальной формуле и в том числе зависит от кадастровой стоимости участка. В Московской области рассчитать цену на услугу можно через специальный онлайн-сервис.

Между тем правительство Подмосковья в феврале приводило данные по поступлениям в бюджет за изменение назначения земли. Так, в 2023 году за такой услугой обратились 11 тыс. собственников, заплатив за это более 1,6 млрд руб.

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Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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