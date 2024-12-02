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Выдачи ипотеки в России превысят 5 трлн рублей по итогам 2024 года

Новости
Дата публикации: 02 дек 2024
229
Выдачи ипотеки в России превысят 5 трлн рублей по итогам 2024 года

Объём ипотеки, выданной в России по итогам 2024 года, составит 5 трлн руб., число сделок — 1,2 млн. Таким прогнозом поделился директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на Domclick Digital Forum.

Мы делали прогноз, что выдачи составят чуть больше 5 трлн рублей, а в штуках приблизительно 1,5 млн. Реальность оказалась немного суровее. Мы считаем, что 2024 год закончится на уровне приблизительно 5 трлн, а вот выдач станет 1,2 млн.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Алексей Лейпи отметил, что в 2023 году было выдано ипотек на рекордные 7,8 трлн руб. Вместе с тем, прогноз на 2025 год — 4,3 трлн руб.

«В 2022 году мы столкнулись с беспрецедентно высоким "ключом" (ключевой ставкой — ред.), но "ключ" был недолгое время высоким. 2024 год подарил нам другой сюрприз: время высокого "ключа" затянулось», — отметил Лейпи.

Он добавил, что, тем не менее, год нельзя называть малоуспешным.

«Если рассматривать динамику за последнее десятилетие, то 2024 год входит в тройку лучших. Для сравнения: в 2020 году было выдано 4,5 трлн руб., а до него объемы выдач не превышали 3 трлн руб.», — подчеркнул он.

Масштабная конференция Domclick Digital Forum от Домклик и Сбера проходит 2 декабря в Москве. Мероприятие объединит профессионалов рынка недвижимости и пройдёт под лозунгом «Время решений».

Новости
Domclick Digital Forum
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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Комментарии2
П
Пользователь
5 дней назад

Прогноз на следующий год - ипотека в объемах выдачи сократится раз в 10. Многие строители типа ПИК и Самолет обанкротятся, что потащит к банкротсву остальных.

Домклик
5 дней назад

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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