Власти не могут договориться о статусе апартаментов
Разработка закона об апартаментах в России зашла в тупик из-за разных мнений в регионах. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы пока, честно говоря, зашли в тупик с этим законом, потому что у нас по нему два противоположных, диаметральных мнения. Есть позиция Москвы и крупных городов с определенным отношением к апартаментам. Есть позиция, допустим, приморских городов», — сказал он в интервью «Ведомостям».
Москва говорит, что ей апартаменты не нужны, а приморским городам нужны — для того, чтобы люди приезжали на лето и при этом не было социальной нагрузки, объяснил Хуснуллин. По словам вице-премьера, власти пока не могут найти компромисс, чтобы учесть интересы всех сторон, но они будут его искать.
История вопроса
Правовой статус апартаментов до сих пор не определен. В российском законодательстве помещения такого класса не рассматриваются как отдельный вид недвижимости.
Апартаменты считаются коммерческими помещениями, а не жилыми, но часто их покупают именно для проживания. При этом в них нельзя сделать постоянную прописку, и коммунальные платежи там гораздо выше.
Вопрос о статусе апартаментов в России обсуждают уже много лет. Законодательно закрепить его президент Владимир Путин поручил еще в 2021-м.
В том же году в Госдуму внесли законопроект, который определяет новую категорию недвижимости — «многофункциональные здания». В СМИ начались активные разговоры о том, что скоро апартаменты приравняют к жилью. При этом закон так и не приняли.
В октябре 2023 года в Минстрое заявляли, что определение апартаментов в российском законодательстве появится, но приравнивать их к жилью не планируется.