Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Власти не могут договориться о статусе апартаментов

Дата публикации: 24 мар 2024
Власти не могут договориться о статусе апартаментов

Разработка закона об апартаментах в России зашла в тупик из-за разных мнений в регионах. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы пока, честно говоря, зашли в тупик с этим законом, потому что у нас по нему два противоположных, диаметральных мнения. Есть позиция Москвы и крупных городов с определенным отношением к апартаментам. Есть позиция, допустим, приморских городов», — сказал он в интервью «Ведомостям».

Москва говорит, что ей апартаменты не нужны, а приморским городам нужны — для того, чтобы люди приезжали на лето и при этом не было социальной нагрузки, объяснил Хуснуллин. По словам вице-премьера, власти пока не могут найти компромисс, чтобы учесть интересы всех сторон, но они будут его искать.

История вопроса

Правовой статус апартаментов до сих пор не определен. В российском законодательстве помещения такого класса не рассматриваются как отдельный вид недвижимости.

Апартаменты считаются коммерческими помещениями, а не жилыми, но часто их покупают именно для проживания. При этом в них нельзя сделать постоянную прописку, и коммунальные платежи там гораздо выше.

Вопрос о статусе апартаментов в России обсуждают уже много лет. Законодательно закрепить его президент Владимир Путин поручил еще в 2021-м.

В том же году в Госдуму внесли законопроект, который определяет новую категорию недвижимости — «многофункциональные здания». В СМИ начались активные разговоры о том, что скоро апартаменты приравняют к жилью. При этом закон так и не приняли.

В октябре 2023 года в Минстрое заявляли, что определение апартаментов в российском законодательстве появится, но приравнивать их к жилью не планируется.

Читайте также: В чем разница между апартаментами и квартирой

Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Рекомендуем
Зачем нужна временная прописка и как ее получить
116K
Жизнь в апартаментах: плюсы и минусы
63K
Что такое «гостинки» и «малосемейки», и стоит ли их покупать
21K
Сдача апартаментов в аренду: нюансы, особенности
6K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
891
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал