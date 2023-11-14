Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
15K

В России зафиксируют цены на новостройки

Дата публикации: 14 нояб 2023
В России зафиксируют цены на новостройки

Депутаты Госдумы вместе со специалистами Минстроя РФ проработают варианты фиксации цен на новостройки. Об этом сообщил руководитель комитета палаты парламента по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Сейчас мы с коллегами из Минстроя ведем эту работу, раскладываем на составляющие квадратный метр, чтобы все-таки найти все возможности какой-то фиксации этой цены. Может быть, это не совсем рыночный механизм, но надо учитывать, что [стоимости] самой стройки в квадратном метре не больше половины, а дальше это цена земельных участков, цена подключений и так далее», — пояснил он.

Депутат обратил внимание на проблему завершения льготных ипотечных программ. По его словам, ежемесячный платеж по ипотеке неподъёмен для многих россиян, поэтому необходимо снизить стоимость «квадрата» жилья.

«Тем, кто остался (не оформил льготную ипотеку - прим. Домклик), даже нулевая процентная ставка по ипотеке уже не по карману. Сегодня ежемесячный платеж в районе 30 тыс. рублей. <...> Его можно понизить, только понижая цену квадратного метра», — подчеркнул он.

Также парламентарий напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу ежегодного улучшения жилищных условий 5 млн семей. Поэтому депутаты будут «защищать льготную ипотеку до победного», однако речь идет скорее о некотором продлении льготных программ. Пахомов отметил необходимость выиграть время для разработки других эффективных механизмов обеспечения жильем населения страны.

Читайте также: Скидки на новостройки до 10% в Зелёный день — с 9 по 30 ноября на Домклик

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Почему происходит усадка новостройки, и чем это грозит
17K
ЖКХ в новостройке: когда и кому платить
60K
Гарантия на новостройки: кто отвечает за брак
42K
Измерить площадь квартиры в новостройке: как и зачем
103K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
35
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
876
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал