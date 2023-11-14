В России зафиксируют цены на новостройки
Депутаты Госдумы вместе со специалистами Минстроя РФ проработают варианты фиксации цен на новостройки. Об этом сообщил руководитель комитета палаты парламента по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
«Сейчас мы с коллегами из Минстроя ведем эту работу, раскладываем на составляющие квадратный метр, чтобы все-таки найти все возможности какой-то фиксации этой цены. Может быть, это не совсем рыночный механизм, но надо учитывать, что [стоимости] самой стройки в квадратном метре не больше половины, а дальше это цена земельных участков, цена подключений и так далее», — пояснил он.
Депутат обратил внимание на проблему завершения льготных ипотечных программ. По его словам, ежемесячный платеж по ипотеке неподъёмен для многих россиян, поэтому необходимо снизить стоимость «квадрата» жилья.
«Тем, кто остался (не оформил льготную ипотеку - прим. Домклик), даже нулевая процентная ставка по ипотеке уже не по карману. Сегодня ежемесячный платеж в районе 30 тыс. рублей. <...> Его можно понизить, только понижая цену квадратного метра», — подчеркнул он.
Также парламентарий напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу ежегодного улучшения жилищных условий 5 млн семей. Поэтому депутаты будут «защищать льготную ипотеку до победного», однако речь идет скорее о некотором продлении льготных программ. Пахомов отметил необходимость выиграть время для разработки других эффективных механизмов обеспечения жильем населения страны.