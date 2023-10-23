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Новости
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В России установят единое время запрета на шум в домах

Дата публикации: 23 окт 2023
В России установят единое время запрета на шум в домах

В РФ собираются определить единое для всех регионов время запрета на шум в жилых домах с 23:00 до 7:00. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 23 октября, выяснили Известия.

Сейчас каждый регион руководствуется собственными нормами. Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в любой день, а в Подмосковье — с 21:00 до 8:00 в будни, а в выходные и праздничные дни — с 22:00 до 10:00.

Инициатива также предусматривает единый лимит времени для шумных строительных работ — с 9:00 до 19:00 в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Предполагается, что жильцы выберут уполномоченных по дому среди собственников или представителей управляющих компаний для фиксации нарушений.

Согласно документу, штрафы за шум в неположенное время следующие:

  • первое правонарушение — от 500 до 2 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юрлиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
  • повторное правонарушение — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан; для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Наиболее частая проблема соседей, вызывающая большинство претензий и споров — отделочные и ремонтные работы. Активная позиция самих жильцов может способствовать соблюдению порядка и закона о тишине», — отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Читайте также: Что делать, если соседи за стенкой шумят, дерутся или агрессивно себя ведут

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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